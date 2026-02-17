Intesa Sanpaolo’nun Dijital Varlıklara Yönelik Stratejik Yatırım Hamlesi Ortaya Çıktı

İtalya’nın en büyük bankalarından Intesa Sanpaolo, dijital varlıklara yönelik bugüne kadar bilinenin ötesinde önemli bir yatırım adımı attı. Bankanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu 2026 yılı başındaki açıklamalar, yıl sonu itibarıyla yaklaşık 96 milyon dolar değerinde spot Bitcoin ETF’sine sahip olunduğunu gösteriyor. Bu yeni veriler, yönetimin daha önce “test amaçlı küçük” olarak tanımladığı ilk alımların çok ötesinde bir portföy büyüklüğüne ulaşıldığını ortaya koyuyor.

Bitcoin ETF’lerinde Doğrudan Pozisyon

Açıklamaya göre portföyde iki büyük Bitcoin ETF pozisyonu yer alıyor: ARK 21Shares Bitcoin ETF’de 72,6 milyon dolar, iShares Bitcoin Trust’ta ise 23,4 milyon dolar seviyesinde bir yatırım bulunuyor. Böylece banka, regülasyona tabi ABD piyasasındaki Bitcoin ürünleriyle toplamda 96 milyon dolarlık bir Bitcoin ETF varlığına ulaşmış oldu. Bu sayede Bitcoin fiyat hareketlerinden doğrudan faydalanırken, varlıkların doğrudan saklanmasından doğan ekstra risk de ortadan kaldırılmış oluyor.

Karmaşık Strateji: MSTR Put Opsiyonlarıyla Koruma

Bankanın portföyünde ayrıca öne çıkan dikkat çekici bir detay daha yer alıyor. Intesa Sanpaolo, yıl sonunda Strategy (MSTR) hisseleri üzerinde toplam 184,6 milyon dolar değerinde put opsiyonu açtı. Bu tür bir yapı, portföyün riskini kontrol etmeye yönelik “basis trade” olarak bilinen kurumsal yatırım stratejilerini işaret ediyor. Banka bir yandan Bitcoin ETF’leriyle yükseliş potansiyeline sahipken, Strategy’nin hissesinde muhtemel değer kaybına karşı koruma sağlamak amacıyla put opsiyonu tutuyor. Böylece iki farklı enstrümanla hem yukarı yönlü hareketten faydalanma hem de hissede yaşanabilecek değer değişikliklerine karşı bir risk tamponu oluşturulmuş oluyor.

Dijital Varlık Dağılımında Genişleme

13F raporunun dikkat çeken bir diğer bölümü ise Intesa Sanpaolo’nun farklı dijital varlık araçlarına da yatırım yapması. Bankanın portföyünde Bitwise Solana Staking ETF’inde 4,3 milyon dolar ve Circle’a ait hisselerde 4,4 milyon dolarlık varlık bulunuyor. Bunun yanında kriptoya doğrudan bağlı şirketler arasında Coinbase ve Robinhood gibi platformlarda daha küçük ölçekli yatırımlar da yer alıyor.

Solana staking ETF’siyle sadece fiyat artışına değil, blokzincir temelli getiri sağlayan ürünlere de ilgi gösterildiği görülüyor. Öte yandan, Circle ve çeşitli kripto odaklı şirketlere yapılan yatırımlar, bankanın sadece varlık fiyatlarına değil, ekosisteme daha geniş bir açıdan katılım sergilediğini gösteriyor.

Intesa Sanpaolo, Avrupa’da faaliyet gösteren köklü ve geniş müşteri tabanına sahip bir finans kurumu olarak öne çıkıyor. Dijital varlık yatırımlarındaki bu genişleme, bankanın risk yönetimi ve portföy çeşitliliği açısından yeni stratejiler geliştirdiği yorumlarına neden oldu.

Açıklamalarda, portföy tahsisi konusunda “Shared-Defined” (DFND) olarak adlandırılan, banka ile bağlı varlık yöneticileri arasında koordinasyon gerektiren bir yapıdan yararlanıldığı bilgisine yer veriliyor. Bu yaklaşım, genellikle büyük ölçekli kurumsal yatırım kararlarında başvurulan bir yöntem olarak biliniyor.

Gelişmeler, dijital varlıklara ilk başta sınırlı bir hacimle test amaçlı giren Intesa Sanpaolo’nun artık daha planlı ve çoklu araçlarla çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturduğunu gösteriyor.