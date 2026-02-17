Jeopolitik Riskler 50.000 Dolara İşaret Ediyor

Bitcoin (BTC) fiyatı 72 bin doların altında kalmaya devam ediyor. BitMine ETH ve Strategy halen BTC biriktiriyor. Fakat devam eden negatiflik bu yana hareketin uzun sürmeyebileceğini gösteriyor. Jeopolitik riskler kripto paralarda satışların temelini oluştururken İran’dan farklı sesler yükseliyor.

Jeopolitik Riskler ve Bitcoin

İran Dışişleri bugünkü müzakerelerle ilgili “prensipte anlaşmaya vardır ve süreç ilerliyor” şeklinde açıklama yaptı. İran nükleer konusunda istekli olsa da füzeleri anlaşmaya dahil etmek istemiyor fakat Trump anlaşmadan umutlu olduğunu açıklıyor. Tam bir belirsizlik ortamı, özellikle Trump’ın sürprizlerle dolu olduğunu düşünürsek hızla gerçek bir anlaşma imzalanmadığı sürece herkes diken üstünde olmaya devam edecek.

Bitcoin, ABD piyasalarının açılışından önce zayıflayan hisse senedi vadeli işlemlerini takip ederek %1,7 düşüşle 67.600 dolara geriledi. Vadelilerde düşüşten zaten bahsetmiştik. AI tartışmaları, Fed’in faiz politikasına dair belirsizlik jeopolitikle birleştiğinde Bitcoin için iyi bir ortam oluşturmuyor.

DeItaone şunları yazdı;

“Akışlar negatif seyrediyor: ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’leri, geçen hafta 360 milyon dolarlık çıkışla dördüncü haftadır çıkış yaşadı. CryptoQuant’ın Korku ve Açgözlülük Endeksi 10 (“aşırı korku”) seviyesindeyken, piyasa duyarlılığı zayıf. Analistler, Bitcoin’in 60.000 dolarlık seviyenin kilit destek olarak görüldüğü bir konsolidasyon süreci yaşayabileceğini söylüyor. Ancak, daha fazla makro şok, fiyatları 50.000 dolar seviyesine geri çekebilir.”

USDT Hakimiyeti

Binance borsasındaki USDT rezerv daralmasından ve istikrarlı net çıkışlardan bahsetmiştik. Yatırımcılar risklerini azaltmanın ötesinde kripto paralardan komple nakit çıkardı yeni döneme uzun süre önce girdi. Güncel grafikler de bunu doğruluyor. CryptoBullet USDT hakimiyeti grafiği paylaşarak burada artışın süreceğini yazdı. USDT hakimiyetinin artması daha fazla satış göreceğimiz anlamına gelir. Bu da BTC ve kripto paraların geri kalanı için daha büyük düşüşler demek.

“USDT hakimiyeti haftalık grafiğine baktığımızda şu an sanki 2022 Mayıs ayındayız. 2026 yılının Şubat ayının ilk haftasında USDT.D, uzun bir üst fitili olan aynı yeşil mum çubuğunu çizdi. Bence önümüzdeki 3 ay içinde fitili dolduracak ve daha da yükseleceğiz (benim %10-11’lik en yüksek hedef aralığıma).”