Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Jeopolitik Riskler 50.000 Dolara İşaret Ediyor

Özet

  • İran Dışişleri bugünkü müzakerelerle ilgili “prensipte anlaşmaya vardır ve süreç ilerliyor” şeklinde açıklama yaptı.
  • Akışlar negatif seyrediyor: ABD'de işlem gören Bitcoin ETF'leri, geçen hafta 360 milyon dolarlık çıkışla dördüncü haftadır çıkış yaşadı. CryptoQuant'ın Korku ve Açgözlülük Endeksi 10 (“aşırı korku”) seviyesinde.
  • USDT hakimiyeti son üst fitili doldurabilir. Bu durum Bitcoin için 50 bin doların önünü açabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) fiyatı 72 bin doların altında kalmaya devam ediyor. BitMine ETH ve Strategy halen BTC biriktiriyor. Fakat devam eden negatiflik bu yana hareketin uzun sürmeyebileceğini gösteriyor. Jeopolitik riskler kripto paralarda satışların temelini oluştururken İran’dan farklı sesler yükseliyor.

İçindekiler
1 Jeopolitik Riskler ve Bitcoin
2 USDT Hakimiyeti

Jeopolitik Riskler ve Bitcoin

İran Dışişleri bugünkü müzakerelerle ilgili “prensipte anlaşmaya vardır ve süreç ilerliyor” şeklinde açıklama yaptı. İran nükleer konusunda istekli olsa da füzeleri anlaşmaya dahil etmek istemiyor fakat Trump anlaşmadan umutlu olduğunu açıklıyor. Tam bir belirsizlik ortamı, özellikle Trump’ın sürprizlerle dolu olduğunu düşünürsek hızla gerçek bir anlaşma imzalanmadığı sürece herkes diken üstünde olmaya devam edecek.

Bitcoin, ABD piyasalarının açılışından önce zayıflayan hisse senedi vadeli işlemlerini takip ederek %1,7 düşüşle 67.600 dolara geriledi. Vadelilerde düşüşten zaten bahsetmiştik. AI tartışmaları, Fed’in faiz politikasına dair belirsizlik jeopolitikle birleştiğinde Bitcoin için iyi bir ortam oluşturmuyor.

DeItaone şunları yazdı;

“Akışlar negatif seyrediyor: ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’leri, geçen hafta 360 milyon dolarlık çıkışla dördüncü haftadır çıkış yaşadı. CryptoQuant’ın Korku ve Açgözlülük Endeksi 10 (“aşırı korku”) seviyesindeyken, piyasa duyarlılığı zayıf.

Analistler, Bitcoin’in 60.000 dolarlık seviyenin kilit destek olarak görüldüğü bir konsolidasyon süreci yaşayabileceğini söylüyor. Ancak, daha fazla makro şok, fiyatları 50.000 dolar seviyesine geri çekebilir.”

USDT Hakimiyeti

Binance borsasındaki USDT rezerv daralmasından ve istikrarlı net çıkışlardan bahsetmiştik. Yatırımcılar risklerini azaltmanın ötesinde kripto paralardan komple nakit çıkardı yeni döneme uzun süre önce girdi. Güncel grafikler de bunu doğruluyor. CryptoBullet USDT hakimiyeti grafiği paylaşarak burada artışın süreceğini yazdı. USDT hakimiyetinin artması daha fazla satış göreceğimiz anlamına gelir. Bu da BTC ve kripto paraların geri kalanı için daha büyük düşüşler demek.

USDT hakimiyeti haftalık grafiğine baktığımızda şu an sanki 2022 Mayıs ayındayız. 2026 yılının Şubat ayının ilk haftasında USDT.D, uzun bir üst fitili olan aynı yeşil mum çubuğunu çizdi. Bence önümüzdeki 3 ay içinde fitili dolduracak ve daha da yükseleceğiz (benim %10-11’lik en yüksek hedef aralığıma).”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy, Bitcoin Alımlarını Sürdürerek Rezervini 717.131 BTC’ye Çıkardı

Pump.fun Ekibi, 543 Milyon PUMP Token’ı Zararla Sattı

Intesa Sanpaolo’nun Dijital Varlıklara Yönelik Stratejik Yatırım Hamlesi Ortaya Çıktı

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 17 Şubat

Michael Saylor’ın Strateji Şirketi 2.486 Adet Yeni Bitcoin Satın Aldı

Son Dakika: Strategy Yine Bitcoin Aldı – 17 Şubat Duyurusu

Steak ’n Shake, Bitcoin Entegrasyonu Sonrası Satışlarda Yükseliş Yaşadı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 17 Şubat
Bir Sonraki Yazı Intesa Sanpaolo’nun Dijital Varlıklara Yönelik Stratejik Yatırım Hamlesi Ortaya Çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strategy, Bitcoin Alımlarını Sürdürerek Rezervini 717.131 BTC’ye Çıkardı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Pump.fun Ekibi, 543 Milyon PUMP Token’ı Zararla Sattı
Kripto Para
Intesa Sanpaolo’nun Dijital Varlıklara Yönelik Stratejik Yatırım Hamlesi Ortaya Çıktı
Kripto Para
ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 17 Şubat
Kripto Para
Michael Saylor’ın Strateji Şirketi 2.486 Adet Yeni Bitcoin Satın Aldı
Kripto Para
Lost your password?