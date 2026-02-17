Winvest — Bitcoin investment
ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 17 Şubat

Özet

  • Nasdaq 100 kontratları %0,9, S&P 500 vadeli işlemleri ise %0,4 geriledi. “Magnificent Seven” hisselerinin tümü piyasa açılışından önce düşüş kaydetti.
  • Hamaney: Amerikalılar sürekli İran'a doğru bir savaş gemisi gönderdiklerini söylüyor. Elbette savaş gemisi tehlikelidir. Ancak o savaş gemisinden daha tehlikeli olan şey, o savaş gemisini denizin dibine gönderecek silahtır.
  • Bugün 2 Fed üyesi yapay zeka ve ekonomi konulu etkinliklerde açıklama yapacak. 00:00’da Trump politika toplantısına katılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 68 bin dolarda ve İran görüşmeleri henüz sona erdi. Bugün aynı zamanda Rusya ve Ukrayna görüşmeleri de var. İlerleyen saatlerde görüşmelere dair gelecek açıklamalar dalgalanmaya neden olabilir. Peki bugün başka hangi gelişmeler kripto paraları ilgilendiriyor? İşte detaylar.

ABD Piyasaları

Tatil dönüşü ABD vadeli işlemleri geriledi. Yapay zekayla ilgili endişeler yeniden hisse senetlerinde düşüşe sebep oluyor ve bir süre daha bunun devam etmesi bekleniyor. Nasdaq 100 kontratları %0,9, S&P 500 vadeli işlemleri ise %0,4 geriledi. “Magnificent Seven” hisselerinin tümü piyasa açılışından önce düşüş kaydetti.

Stoxx 600’de ciddi bir değişiklik yok. Sterlin ise İngiltere işsizlik rakamlarının beş yılın zirvesinde gelmesiyle değer kaybetti. Jeopolitik gerilim devam ettiğinden ihtiyat halen piyasalara hakim ve AI alanındaki yoğun harcamaların hızıyla getirisi endişeyi halen besliyor.

Press TV haberine göre İran-ABD görüşmelerinin yakın gelecekte devam etmesi bekleniyor. Görüşmeler başladıktan kısa süre sonra bitti ve bugün Hamaney şunları söyledi;

“ABD Başkanı dünyanın en güçlü askeri kuvvetine sahip olduklarını söyleyip duruyor. Dünyanın en güçlü askeri kuvveti bile zaman zaman öyle sert darbe alır ki bir daha ayağa kalkamaz. Amerikalılar sürekli İran’a doğru bir savaş gemisi gönderdiklerini söylüyor. Elbette savaş gemisi tehlikelidir. Ancak o savaş gemisinden daha tehlikeli olan şey, o savaş gemisini denizin dibine gönderecek silahtır.”

Müzakerelerin ortasında ABD tarafından daha önce birçok kez saklandığı yerde vurulmakla tehdit edilen Hamaney’in bu tarz açıklamaları işlerin pek yolunda gitmiyor olabileceğini gösteriyor. Nitekim Hazine Bakanı Bessent’in “İran yönetimi yurt dışına hızla para pompalıyor, hazırlık yapıyorlar” şeklindeki açıklamaları pek konuşulmasa da devam eden protestoların ortasında oldukça anlamlı.

Kripto Paralar ve Takvim

Altcoinler için yine kırmızı bir gün. Yarın Fed tutanakları gelecek ve Cuma günü hem Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklanması bekleniyor hem de PCE rakamları yayınlanacak. Bu yüzden haftaya güzel bir başlangıç yapamadık, yatırımcıların kenarda durup ne olup bittiğini izlemesini gerektirecek bir ortam var.

20:45’te Fed üyesi Barr NY İşletme Ekonomisi Derneği’nde yapay zeka ve işgücü piyasası hakkında konuşma yapacak. 22:00’da Trump Büyükelçi etkinliğinde konuşacak. 22:30’da Fed’den Daly, San Jose State Üniversitesi’nde yapay zeka ve ekonomi hakkında konuşma yapacak. Bugünkü AI kaynaklı teknoloji hissesi dalgalanması üzerinde ne etkileri olacağını izleyip göreceğiz.

00:00’da Trump’ın politika toplantısına katılacağı açıklandı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

