Michael Saylor’ın Strateji Şirketi 2.486 Adet Yeni Bitcoin Satın Aldı

Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi, son hamlesinde yaklaşık 168,4 milyon dolar karşılığında 2.486 adet Bitcoin satın aldı. Şirket, bu alımı ortalama 67.710 dolar birim fiyatından gerçekleştirdiğini açıkladı. Strateji şirketi, finansal yönetim ve kurumsal strateji alanında faaliyet gösteren, son yıllarda ise ciddi miktarda Bitcoin biriktirmesiyle gündeme gelen bir kurum olarak biliniyor.

717 Bin Adedin Üzerinde Bitcoin Portföyü

Bu son işlemler sonrası Strateji’nin 16 Şubat 2026 itibarıyla toplam Bitcoin varlığı 717.131 adede yükseldi. Şirket, yıllardır Bitcoin’i ana rezerv varlığı olarak benimseyerek piyasadaki en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri olma özelliğini koruyor. 16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla şirketin elindeki Bitcoin’lerin toplam maliyetinin yaklaşık 54,52 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu varlıkların birim başına ortalama alım maliyeti ise 76.027 dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Kurumsal Birikimde Süreklilik

Strateji yönetimi, geçtiğimiz dönemde de benzer alımlar yaparak portföyünü sürekli olarak büyütmeyi sürdürdü. Yapılan açıklamada, son satın alımla birlikte şirketin Bitcoin’e dayalı varlık birikim stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Strateji’nin Bitcoin dışında kullandığı piyasa araçlarından olan $MSTR ve $STRC ticker kodlarına da duyuruda yer verildi.

Şirketin başındaki Michael Saylor, Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline inandığını birçok kez kamuoyuna aktardı. Saylor, hem finansal tablo yönetiminde hem de rezerv varlık tercihlerinde Bitcoin’in ön plana alınmasının şirket stratejisiyle örtüştüğünü daha önce çeşitli vesilelerle paylaşmıştı.

Michael Saylor, yapılan alıma dair şirketin Bitcoin rezervlerini yaklaşık 717 bin adede çıkardıklarını ve toplam maliyetin 54,52 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Şirketin son Bitcoin alımı, kripto para fiyatlarının önceki tepe seviyelerinin altında seyrettiği bir döneme denk geldi. Bu durum, Strateji şirketinin piyasa hareketliliğine rağmen uzun vadeli varlık biriktirme stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Piyasalarda volatilite devam ederken, Strateji’nin sürekli alımlarla portföyünü artırması, sektördeki diğer kurum ve yatırımcılar tarafından da dikkatle izleniyor. Şirket, böylece global ölçekte Bitcoin biriktiren en büyük kurumsal aktörlerden biri olmayı sürdürüyor.

Duyuruda ayrıca hem hisse senedi ($MSTR) hem de diğer piyasa enstrümanları ($STRC) ile ilgili referanslara da yer verildi. Bu referanslar, Strateji’nin sermaye yapısına ilişkin finansal ürünlerin yatırımcılara sağladığı olanakları vurguluyor.