Altcoinler önemli ölçüde düştü ve Bitcoin beklenen bir kırılma gerçekleştirdi. Bundan sonra ne olacak?

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Birkaç gündür kripto para piyasaları için volatilitenin artacağı uyarıları yapılıyordu. Dün bu hareket geldi. SEC’in popüler kripto para borsası Kraken için attığı son adım satışları beraberinde getirdi. Üstelik yatırımcılar bu baskının diğer borsalara da sıçraması konusunda endişe ediyor. Peki sırada ne var? Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin (BTC) madencilik zorluğu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Madencilerin bir blok çıkarmak için 39 trilyon hash gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve Paxos Dollar (USDP), New York Finansal Hizmetler Departmanı’nın (NYDFS) platformu soruşturduğuna dair iddialar Kraken olayıyla da birleştiği için Bitcoin ve altcoinlerde düşüşü beraberinde getirdi. Kripto para piyasalarının kümülatif değeri 23 Ocak tarihinden beri yükselen kanalda işlem görüyor ve bu çoğu zaman büyük düşüşlerin sinyalcisidir.

Kümülatif değer bu kanalın direnç çizgisinden 29 Ocak tarihinde ret yedi ve dün kanalın destek çizgisini kırdı. Total Market Cap 960 milyar dolara düştü. Şimdilik bir nebze toparlanmış gibi görünse de 933 milyar dolara kadar düşüşün devam etme ihtimali bulunuyor. Trendin tersine döndüğünü söyleyebilmek için 1 trilyon 20 milyar dolar seviyesinin tekrar geri kazanılması gerekilecek. Günlerdir zaten aşağı yönlü bu kırılma beklendiği için herhangi bir sebepten böylesine bir düşüşün yaşanacağı tahmin ediliyordu. Paxos, Kraken ve Coinbase bahanesi oldu diyebiliriz.

Altcoinler Yükselecek Mi?

Bitcoin fiyatı da 5 Şubat’ta yükselen paralel kanaldan aşağı doğru kırıldı. Aşağı yönlü hareketi hızlandırmadan önce 8 Şubat’ta kanalı direnç olarak doğruladı. Bir sonraki destek alanı, tüm yukarı yönlü hareketin geri çekilme destek bölgesi olan 20.930 dolardır. Şimdilik bu bölgeye ulaşılmış değil. Son 24 saatte BTC fiyatı Binance borsasında 21.622 dolara kadar düştü. Yazı hazırlandığı sırada ise 21.750 dolarda bulunuyordu.

Trendin tersine dönmesi halinde BTC fiyatı kanalın destek hattını 23.400 dolardan yeniden test edebilir. Altcoinler arasında en dikkat çeken dYdX gibi görünüyordu. Ocak sonunda 2,5 dolarlık direnç bölgesinden sıçrayan DeFi altcoini üç gün sonra 3,67 dolar seviyesine ulaştı. İyimserlik dYdX cephesinde devam ettiği için 2,5 dolar desteğinin korunması halinde 4,4 dolara doğru bir sıçrama gelebilir. Elbette BTC’nin yeniden direnç testlerine başlaması gerekecek. Diğer tarafta 2,5 dolar altı kapanışlar 2,03 dolar desteğine geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.