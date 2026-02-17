Son Dakika: Strategy Yine Bitcoin Aldı – 17 Şubat Duyurusu

Dün ABD piyasaları tatildi ve bugün Strategy resmi başvuruyla yeni BTC alımını duyurdu. Ortalama maliyetinin altına inen BTC fiyatı şirketi korkutmamış görünüyor. Geçen hafta 60 bin dolara kadar gerileyen BTC şirketin rezervlerinin milyarlarca dolar erimesine neden oldu.

Bitcoin Son Dakika

2020 yılında BTC alımlarına başlayan şirket FTX çöküşü (SBF yazı hazırlandığı sırada bile cezaevinden Tweet atıp ödeme gücü olsa da Avukatların borsayı iflasa zorladığını söylüyor) dahil her zorlu dönemde cesaretle alım yaptı. Yani ilk defa ortalama maliyetinin altında fiyattan alım yapmıyor, bu konuda tecrübeli. 2024 seçimlerinin ardından alımlarını hızlandıran Strategy ortalama maliyetini 2025’te altı haneli fiyatlardan yaptığı alımlarla daha yukarı çekti.

Geçen hafta şirket 168 milyon dolar karşılığında 2.486 BTC satın aldı. Bu alımlar 67.710 dolar ortalama fiyatla yapıldı yani şirket dibi değerlendirmeden yine daha yüksek seviyelerden alım gerçekleştirdi. Şirketin hali hazırda 717.131 BTC’si bulunuyor ve ortalama maliyeti 76.027 dolara geriledi.

Çöküşe rağmen borç bulabilen şirketin MNAV’ı toparlanıyor ve bu durum daha da borçlanma imkanı olduğunu gösteriyor. 1,22 seviyesine tırmanan MNAV yakın zamanda 1’in altına bile düşmüştü.