Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Strategy Yine Bitcoin Aldı – 17 Şubat Duyurusu

Özet

  • Strategy geçen hafta 168,4 milyon dolara 2.486 BTC aldı.
  • Alımlar 67.710 dolar ortalama fiyatla yapıldı. Şirketin hali hazırda 717.131 BTC’si bulunuyor ve ortalama maliyeti 76.027 dolara geriledi.
  • 1,22 seviyesine tırmanan MSTR mNAV'ı yakın zamanda 1’in altına inmişti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dün ABD piyasaları tatildi ve bugün Strategy resmi başvuruyla yeni BTC alımını duyurdu. Ortalama maliyetinin altına inen BTC fiyatı şirketi korkutmamış görünüyor. Geçen hafta 60 bin dolara kadar gerileyen BTC şirketin rezervlerinin milyarlarca dolar erimesine neden oldu.

Bitcoin Son Dakika

2020 yılında BTC alımlarına başlayan şirket FTX çöküşü (SBF yazı hazırlandığı sırada bile cezaevinden Tweet atıp ödeme gücü olsa da Avukatların borsayı iflasa zorladığını söylüyor) dahil her zorlu dönemde cesaretle alım yaptı. Yani ilk defa ortalama maliyetinin altında fiyattan alım yapmıyor, bu konuda tecrübeli. 2024 seçimlerinin ardından alımlarını hızlandıran Strategy ortalama maliyetini 2025’te altı haneli fiyatlardan yaptığı alımlarla daha yukarı çekti.

Geçen hafta şirket 168 milyon dolar karşılığında 2.486 BTC satın aldı. Bu alımlar 67.710 dolar ortalama fiyatla yapıldı yani şirket dibi değerlendirmeden yine daha yüksek seviyelerden alım gerçekleştirdi. Şirketin hali hazırda 717.131 BTC’si bulunuyor ve ortalama maliyeti 76.027 dolara geriledi.

Çöküşe rağmen borç bulabilen şirketin MNAV’ı toparlanıyor ve bu durum daha da borçlanma imkanı olduğunu gösteriyor. 1,22 seviyesine tırmanan MNAV yakın zamanda 1’in altına bile düşmüştü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Küçük Yatırımcı Büyük Balinalara Meydan Okuyor! Ünlü İsim Açıkladı

Bitcoin’de Korkutan Benzerlik: FTX Çöküşü Benzeri Bir Çöküşte miyiz?

Robert Kiyosaki’den Kan Donduran Altın, Gümüş, Bitcoin ve Ethereum Tahmini: O Gün Geldi mi?

American Bitcoin Corp: Bitcoin Rezervleri 6.000 BTC’yi Aştı

Willy Woo ve Ran Neuner: 12 Yıldır İlk Defa Bu Yüzden Bitcoin’i Sorguluyorum

Metaplanet’in 2025 Bilançosunda Bitcoin Zararı Ön Plana Çıktı

Piyasalar ve Kripto Paralar 16 Şubat Son Durum

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Steak ’n Shake, Bitcoin Entegrasyonu Sonrası Satışlarda Yükseliş Yaşadı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Steak ’n Shake, Bitcoin Entegrasyonu Sonrası Satışlarda Yükseliş Yaşadı
Kripto Para
Wall Street Ethereum’a Taşınıyor: İşte 17 Milyar Dolarlık Sır!
Ethereum (ETH)
Ethereum’da MEV Baskısı Gizliliği Zorunlu Hale Getiriyor
DEFI Web3
Cüzdanlar Bayram Edecek: Bu Altcoin’de Kullanıcılara Beklenmedik Müjde
Toncoin (TON)
Kraken, Wyoming’de Yeni Doğanlara Kripto Destekli Hesap Sponsorluğu Başlattı
Kripto Para STABILCOIN
Lost your password?