Steak ’n Shake, Bitcoin Entegrasyonu Sonrası Satışlarda Yükseliş Yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli köklü fast-food zinciri Steak ’n Shake, Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başladıktan sonra mağaza satışlarında önemli artışlar elde ettiğini açıkladı. 1934 yılında kurulan ve burger-patates menüleriyle bilinen zincir, dokuz ay önce başlatılan bu uygulamanın ardından yıl başından bu yana yüzde 18 oranında satış büyümesi kaydetti. Şirket yönetimi, dijital varlık kullanımıyla birlikte işleyişte yapılan genel değişikliklerin rekabet avantajı sağladığına dikkat çekiyor.

Bitcoin Ödemeleri ve Operasyonel Dönüşüm

Steak ’n Shake, Mayıs 2025’te Bitcoin ödeme seçeneğini başlattı. Kısa sürede etkisi görülen sistemde, ikinci çeyrekte mağaza başına satışlarda yüzde 10, üçüncü çeyrekte ise yüzde 15 artış yaşandı. 2026 yılında açıklanan son veriler ise büyümenin yüzde 18’e ulaştığını gösteriyor. Şirket yönetimi, Bitcoin entegrasyonunu sadece yeni bir ödeme aracı olarak değil, sadakat programları ve marka konumlandırmasında yenilikçi bir hamle olarak konumlandırıyor.

Dokuz ay önce başlatılan Bitcoin entegrasyonunun ardından, zincirde mağaza satışlarının belirgin şekilde arttığı vurgulandı. Şirketin Burger-to-Bitcoin dönüşümü kapsamında, Bitcoin ile yapılan ödemeler kurumsal rezerv stratejisine doğrudan aktarılıyor.

Düşük Masraflar, Yüksek Karlılık

Bitcoin ödemeleri için Lightning Network altyapısı kullanılıyor. Şirket, bu teknoloji sayesinde kredi kartı işlem maliyetlerinde yüzde 50 civarında azalma sağladı. Böylece hem birim başına maliyetler düşerken hem de artan satış hacmiyle birlikte nakit akışında gözle görülür bir iyileşme gerçekleşti.

Bitcoin Rezervi ve Uzun Vadeli Strateji

Tüm Bitcoin cinsinden gelirler, şirketin kendi kontrolünde olan Stratejik Bitcoin Rezervi’ne aktarılıyor. Ocak 2026’da rezervin büyütülmesi için iki yeni alım yapıldı: 17 Ocak’ta 10 milyon dolar ve 27 Ocak’ta 5 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirildi. Şirketin toplam Bitcoin varlığı yaklaşık 168 BTC seviyesinde bulunuyor. Yönetim, elde edilen Bitcoin’leri nakde çevirmek yerine uzun vadeli bir hazine stratejisinin parçası olarak elde tutmayı tercih ediyor.

Çalışanlara Bitcoin ile Bonus ve Yeni Pazarlara Giriş

2026 yılının 1 Mart’ından itibaren, saatlik çalışanlar için Bitcoin cinsinden bonus programı başlatılıyor. Şirket bünyesindeki personel, her bir çalışma saati için 0,21 dolarlık Bitcoin bonusu alacak ve bunun iki yıl boyunca kazanılmış haklara dönüşmesi hedefleniyor. Ayrıca, sadece Bitcoin odaklı ödül ve promosyonlarla marka tanıtımı yapılırken, “Bitcoin Steakburger” ve Bitcoin’e endeksli sadakat ödülleri ön plana çıkarıldı. Açıkça ifade edildiği üzere, şirket farklı kripto para birimlerini sürece dahil etmiyor.

Firma, “Bitcoin Meal” satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını açık kaynak Bitcoin yazılımı projelerine yönlendirdiği bilgisini de paylaştı. Satış stratejisi iç içe geçmiş bir model şeklinde tarif ediliyor: Yükselen kaliteli yiyecek satışı, rezervde büyümeye yol açıyor; rezervden elde edilen kaynaklarla ise operasyonel geliştirmeler ve çalışan teşvikleri finanse ediliyor.

Şirketin gelecek adımlarından biri de El Salvador’daki faaliyetlerini artırmak. Bu ülkede Bitcoin yasal ödeme aracı olarak kabul ediliyor ve bir sonraki genişleme planı olarak belirtildi. Yönetim, dijital varlık merkezli iş modelinin sadece medyatik bir gelişme değil, aynı zamanda performansa da olumlu yansıdığını kaydediyor.