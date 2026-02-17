Wall Street Ethereum’a Taşınıyor: İşte 17 Milyar Dolarlık Sır!

Ethereum ağındaki tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları (RWA’lar), geleneksel finans devlerinin blokzincirine akın etmesiyle bir yıl içinde %315 oranında büyüyerek 17 milyar dolarlık piyasa değerini aştı. BlackRock ve JPMorgan gibi devlerin başı çektiği bu süreçte, ana ağ üzerindeki stabil kripto paraların toplam değeri de 175 milyar doların üzerine çıkarak ağın küresel bir uzlaşma katmanı olma rolünü pekiştirdi. Kurumsal sermayenin dijital ekosisteme hızla entegre olması, finansal piyasalarda geri dönülemez bir dönüşümün kapısını araladı.

Finans Devlerinin Ethereum Çıkartması

Geleneksel finansın ağır topları, son dönemde yatırım araçlarını blokzinciri yerlisi ürünlere dönüştürme konusunda büyük bir kararlılık sergiliyor. BlackRock tarafından 2024 yılında Securitize iş birliğiyle hayata geçirilen BUIDL fonu, kısa vadeli ABD devlet tahvillerine odaklanarak kategorinin en büyük oyuncusu haline geldi. Fonun UniswapX üzerinden doğrudan onchain ticarete açılması, kurumsal sermaye ile merkeziyetsiz finansın (DeFi) ilk kez bu kadar net ve işlevsel bir noktada kesişmesini sağladı.

JPMorgan cephesinde de benzer bir hareketlilik gözlemleniyor. Banka, geçtiğimiz aralık ayında Ethereum üzerinde 100 milyon dolarlık bir sermayeyle ilk tokenize para piyasası fonunu başlatarak nitelikli yatırımcıları hedefledi. Bu girişimler, tokenize getiri ürünlerinin sadece kripto para odaklı şirketlerin değil, dünyanın en büyük bankalarının da ana stratejisi haline geldiğini kanıtlıyor. Ethereum, şu anda tüm ağlardaki toplam RWA değerinin yaklaşık %34’üne ev sahipliği yaparak pazar liderliğini kimseye bırakmıyor.

Söz konusu ivme yalnızca hazine bonoları veya nakit benzeri varlıklarla sınırlı kalmıyor; emtialar da bu dijital dönüşümden payını alıyor. Wintermute’un kurumsal yatırımcılar için başlattığı tokenize altın ticareti, emtia segmentinin 2026 yılına kadar 15 milyar dolara ulaşabileceği öngörüsünü destekliyor. Hali hazırda Ethereum üzerinde 5 milyar dolardan fazla emtia varlığı bulunması, yatırımcıların fiziksel varlıkları dijital cüzdanlarda taşıma konusundaki iştahını ortaya koyuyor.

Trilyon Dolarlık Gelecek Senaryoları

Küresel finans kuruluşlarının projeksiyonları, bugün tanıklık ettiğimiz milyar dolarlık hacimlerin sadece bir başlangıç olduğuna işaret ediyor. Standard Chartered, 2028 yılına kadar tokenize RWA’ların 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını ve bu pastanın aslan payının Ethereum üzerinde kalacağını tahmin ediyor. Bu devasa büyüme beklentisi, Blockchain‘in operasyonel verimlilik ve şeffaflık sağlama yeteneğine olan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ARK Invest gibi inovasyon odaklı analiz kuruluşları ise çıtayı daha da yukarı taşıyarak 2030 yılına kadar pazarın 11 trilyon dolara yükselebileceğini öngörüyor. Stablecoin piyasasındaki 175 milyar dolarlık hacim, dolar endeksli varlıkların dijitalleşme sürecinde ne kadar yol aldığını gösterirken, Ethereum’un temel altyapı sağlayıcısı konumu her geçen gün güçleniyor. Finansal varlıkların tamamen Blockchain içine taşındığı bu yeni dönemde, geleneksel bankacılık ve kripto para ekosistemi arasındaki sınırlar hızla siliniyor.