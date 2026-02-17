Ethereum’da MEV Baskısı Gizliliği Zorunlu Hale Getiriyor

Ethereum ekosistemi, son dönemde blokzincirlerde yaşanan gizlilik tartışmasında önemli bir dönemeçten geçiyor. Zincir üstü şeffaflık ve artan maksimum çıkarılabilir değer (MEV) arayışı, hem ölçeklenebilirlik hem de piyasa adaleti açısından ciddi sorunlara yol açıyor. Layer 2’lerde faaliyet gösteren botlar, MEV fırsatlarını ararken toplam gazın yarısından fazlasını tüketiyor ve buna kıyasla çok daha az komisyon ödüyor. Bu durum, piyasa yapısına ilişkin köklü bir ölçeklenme riski olarak öne çıkıyor.

MEV’in Yol Açtığı Ekonomik Kayıplar

Son veriler, Ethereum ve büyük Layer 2 ağlarında MEV arayan botların yalnızca 30 günde 24 milyon dolardan fazla kar elde ettiğini gösteriyor. Kullanıcıların zincir üstüne gönderdikleri emirler, işlem havuzunda açık bir şekilde görünür olurken, özellikle büyük hacimli işlemler “sandviç saldırıları” nedeniyle ciddi tutarlarda kayıpla sonuçlanabiliyor. Halihazırda, yalnızca son dönemde 112 bin ETH’den fazla değer kullanıcılar tarafından botlar ve ağ sıralayıcıları tarafından çekildi. Bu tip saldırıların çoğu kamuya açık “read” (okuma) verisi üzerinden gerçekleşiyor; yani bakiye ve pozisyonlar herkesin erişimine açık durumda. Sektörde gizliliğin artık bir “istek” olmaktan çıkıp, piyasa işleyişinin odağına yerleştiği vurgulanıyor.

Gizlilik Çözümlerinde Farklı Yaklaşımlar

Ethereum’un Gizlilik ve Ölçeklenme Araştırmaları ekibinin öncülüğünde; zincir üstü gizlilik üç farklı boyutta ele alınıyor: özel veri yazımı (“write”), özel okuma (“read”) ve özel kanıtlama (“proving”). TEN Protocol kurucu ortağı ve ürün sorumlusu Cais Manai, mevcut durumda sektörün dikkatini daha çok gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğine (yani write tarafı) odakladığını, ancak asıl riskin işlemlerin okunabilirliğiyle ve strateji sızıntısıyla ilgili olduğunu ifade ediyor. Manai, verilerin Trusted Execution Environment (TEE) gibi teknolojilerle tamamen şifrelenmesini savunuyor. Katara Consulting Group kurucusu Tanisha Katara ise özellikle “write” tarafında, önceden görülebilen işlem niyetinin yarattığı doğrudan zararın bugünün en maliyetli sorunu olduğunu düşünüyor.

Altyapı ve Kullanıcı Deneyimi Engelleri

Gizlilik alanında özel mempool şifreleme, MEV-Share, gizli adresler (ERC-5564), özel RPC ve TEE temelli uygulamalar gibi çeşitli teknolojik çözümler hızla geliştiriliyor. Ancak bu çözümler, kullanıcı ve geliştirici deneyiminde çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Özellikle geliştiricilerin, yeni uygulamaları mevcut araçlar ve kod modelleriyle geliştirebilmesi için EVM ile tam uyumlu gizlilik altyapılarına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Maliyet, Koordinasyon ve Regülasyon Sorunları

Zincir üstü gizliliği mümkün kılan sıfır bilgi kanıtlama (“zero-knowledge proofs”) gibi teknolojilerde son dönemde maliyetler önemli ölçüde azaldı. Örneğin, Ethproofs’un raporuna göre bir yıl içinde kanıtlama maliyetleri yaklaşık on beş kat düştü. Ancak özel transferlerin gaz kullanımında hâlâ büyük bir fark var; kamuya açık bir transfer 21 bin gas ile gerçekleşirken, gizli transferlerde bu miktar 420 bin gas ve üzerine çıkabiliyor. Katara, asıl darboğazın artık teknolojik maliyet değil, kullanıcı arayüzü ve zincirler arası koordinasyon olduğunu belirtiyor.

Regülasyon tarafında ise Tornado Cash gibi projeler üzerinde devam eden yasal baskılar ve Avrupa Birliği’nin getirdiği yeni mevzuat, gizlilik uygulamalarını şekillendiriyor. Sektör aktörlerinin artık tam anlamıyla opak yapıdan ziyade, belirli aralıklarla denetlenebilen ve seçici olarak açıklanabilen gizliliğe yöneldiği belirtiliyor.

2026 İçin Beklentiler ve Üç Farklı Yol

Önümüzdeki dönemde gizlilik teknolojilerinin ana zincirlerde yaygın şekilde varsayılan bir özellik hâline gelip gelmeyeceği tartışmalı. Bazı görüşler, Layer 2 çözümlerinin özel transfer ve ödeme odaklı biçimde gelişeceğini öne sürerken, özellikle kurumsal tarafta TEEs ve politika tabanlı şifreleme uygulamalarının yaygınlaşacağı aktarılıyor. Öte yandan, regülasyonun daha sertleşmesi halinde gizliliğin yalnızca isteğe bağlı ve sınırlı bir olanak olarak kalma ihtimali de değerlendiriliyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, Ethereum üzerinde MEV kaynaklı kayıpların ve zincir üstü takip edilebilirliğin artık sadece teknik bir tartışma değil, doğrudan ekonomik bir zorunluluk haline geldiği görülüyor. Şifreli mempool, gizli adresler, sıfır bilgi kanıtlama ve TEE çözümleri olgunlaşırken; sorunun asıl kaynağı, bu teknolojilerin yaygın şekilde kullanılmasını sağlayacak koordinasyon, varsayılan ayarlar ve kullanıcı deneyiminde yatıyor.