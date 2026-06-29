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RIPPLE (XRP)

XRPL Foundation ve VS1 Finance, XRP Ledger üzerinde izinli kredi uygulaması için açık kaynaklı altyapı geliştireceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL Foundation ile VS1 Finance, XRP Ledger üzerinde izinli kredi için açık kaynaklı uygulama geliştireceğini açıkladı.
  • 📌 Yeni yapı, KYC ve AML kurallarını yerleşik ağ bileşenleriyle birleştirerek $XRP ekosisteminde kurumsal erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
  • ⚙️ Proje, harici akıllı sözleşmeler yerine XRPL’nin yerel modüllerini kullanarak güvenlik ve uyum tarafını öne çıkarıyor.
  • 🏦 VS1 Finance’in Gürcistan Merkez Bankası düzenleme havuzundaki tahvil hazırlığı, bu mimariye doğrudan deneyim taşıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP Ledger ekosisteminde kurumsal sermayeye dönük altyapı çalışmaları yeni bir aşamaya geçti. XRPL Foundation, finans teknolojisi platformu VS1 Finance ile ortaklık kurarak açık kaynaklı bir referans uygulaması geliştireceğini açıkladı. Bu uygulamanın, XRP Ledger üzerinde izinli kredi çözümleri kurmak isteyen geliştiricilere hazır bir yasal ve teknik çerçeve sunması amaçlanıyor.

İçindekiler
1 Kurumsal kredi için hazır çerçeve
2 Akıllı sözleşme yerine yerleşik ağ bileşenleri kullanılacak
3 Likidite yönetimi ve açık kaynak modeli öne çıkıyor
4 Gürcistan’daki düzenleyici süreç de projeye bağlandı

Kurumsal kredi için hazır çerçeve

Ortaklığın odağında, zincir üstünde kredi hizmeti sunmak isteyen işletmeler için uyum kurallarını netleştiren bir yapı yer alıyor. Böylece şirketlerin, özellikle düzenleyici gerekliliklerin belirgin olduğu alanlarda, sıfırdan sistem kurma maliyetini azaltabilecek bir temel elde etmesi hedefleniyor.

XRPL Foundation, XRP Ledger ağının gelişimini destekleyen ve açık kaynaklı araçlara katkı sunan ekosistem kuruluşları arasında yer alıyor. VS1 Finance ise kurumsal finans kullanım senaryolarına odaklanan bir fintech platformu olarak konumlanıyor.

VS1 Finance, izinli kredi yapısının XRP ekosistemine büyük sermayeyi çekmek için gerekli olduğunu, açık kaynaklı şablonun ise benimsenme sürecini hızlandırabileceğini vurguluyor.

Akıllı sözleşme yerine yerleşik ağ bileşenleri kullanılacak

Duyuru, VS1 Finance’in 25 Haziran’da Ripple’ın zincir üstü sermaye piyasalarına odaklanan UDAX hızlandırma programına katılmasının hemen ardından geldi. Projenin öne çıkan yönü, harici eklentiler yerine XRP Ledger protokolüne doğrudan gömülü yerel bileşenlerin tercih edilmesi oldu.

Bu tercih, dış kaynaklı akıllı sözleşmelerde görülebilen güvenlik açıklarını ve üçüncü taraf kodlarından doğabilecek hata riskini sınırlamayı amaçlıyor. Uygulamadaki mantığın ağ doğrulayıcıları seviyesinde denetlenmesi, özellikle kurumsal oyuncular açısından daha kontrollü bir yapı sunabilir.

Mini sözlük: Permissioned Domains, ağa veya belirli likidite alanlarına yalnızca onaylı tarafların erişmesine imkan veren bir XRPL yapısıdır. Credentials ise kimlik ve uyum bilgilerinin ağ içinde doğrulanmasına yardımcı olan yerleşik bir mekanizma olarak kullanılır.

Kimlik doğrulama ve erişim tarafında KYC ve AML süreçlerinin, yerleşik Credentials ve Permissioned Domains modülleriyle yürütülmesi planlanıyor. Bu sayede likidite havuzlarının ayrıştırılması ve yalnızca doğrulanmış karşı taraflara açılması mümkün hale gelecek. Büyük fonlar için bunun anlamı, sermayenin kaynağı belirsiz varlıklarla karışmamasına yönelik ek bir güvence sunulmasıdır.

Likidite yönetimi ve açık kaynak modeli öne çıkıyor

Likidite yönetiminde ise belirli vadeli kredi işlemleri ve varlık tahsisinin, Single Asset Vaults ile sistem düzeyindeki Lending Protocol üzerinden otomatikleştirilmesi öngörülüyor. Yapının geleneksel aracıları devre dışı bırakırken, bankaların aşina olduğu kredi riski parametrelerini korumaya çalıştığı ifade ediliyor.

AlanKullanılan yapıAmaç
Uyum ve erişimCredentials, Permissioned DomainsDoğrulanmış taraflarla sınırlı erişim
Likidite yönetimiSingle Asset Vaults, Lending ProtocolVadeli kredi ve varlık tahsisini otomatikleştirmek
Geliştirme modeliAçık kaynak referans uygulamasıKodun incelenmesi, uyarlanması ve genişletilmesi

XRPL Foundation ile VS1 Finance, kapalı bir ticari ürün yerine açık kaynaklı bir proje yayımlamayı planlıyor. Bu model sayesinde finans kuruluşları ve geliştirici ekipler, kodu inceleyebilecek, kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilecek veya mevcut hizmetlerine entegre edebilecek.

Ortakların yaklaşımı, XRPL üzerinde sıfırdan kurulum maliyetini düşürebilecek ve düzenlemelere uyum açısından daha temiz bir çerçeve sağlayabilecek açık bir referans model oluşturulmasına dayanıyor.

Gürcistan’daki düzenleyici süreç de projeye bağlandı

VS1 Finance’in yazılım geliştirme süreci, şirketin Gürcistan Merkez Bankası düzenleme havuzunda tokenleştirilmiş kurumsal tahvil ihracına hazırlanmasıyla aynı döneme denk geliyor. Bu durum, gerçek bir bankacılık düzenleyicisiyle çalışılarak edinilen tecrübenin doğrudan uygulama mimarisine taşınacağına işaret ediyor.

Bu çerçevede geliştirilen referans uygulamanın, kurumsal kredi ürünlerini XRP Ledger üzerinde inşa etmek isteyen aktörler için hem teknik hem de uyum tarafında kullanılabilir bir temel sunması bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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