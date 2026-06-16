Shiba Inu yatırımcıları, token son bir haftada %16 yükselmesine rağmen satışa yönelmedi

Shiba Inu piyasasında büyük yatırımcıların son günlerde sergilediği tutum dikkat çekti. 10 Haziran ile 16 Haziran 2026 dönemine ait Arkham ve TradingView verilerine göre SHIB son bir haftada %16 değer kazanırken, piyasada yaygın kar satışı görülmedi. Meme coin segmentinde genellikle hızlı yükselişlerin ardından gelen satış baskısının bu kez sınırlı kalması, büyük cüzdanların daha geniş çaplı bir fiyat hareketi beklediğine işaret etti.

Büyük cüzdanlar satış yerine birikimi seçti

Veriler, kısa vadeli kazançların realize edilmesi yerine tokenların borsalardan çekildiğini gösterdi. Arkham’ın borsalara net giriş çıkış göstergesine göre büyük yatırımcılar, satış amacıyla borsalara transfer yapmak yerine 40 milyar ile 50 milyar SHIB’i kişisel soğuk cüzdanlarına taşıdı. Arkham, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Büyük yatırımcıların borsalara satış yönlü transfer yapmak yerine SHIB varlıklarını soğuk cüzdanlara çekmesi, kısa vadeli kar satışından çok birikim eğiliminin öne çıktığını gösterdi.

Kripto para piyasasında varlıkların borsalardan çıkması, açık piyasada satılabilir arzın azalması anlamına geliyor. Bu durum, özellikle fiyat yükselişi sırasında satış baskısını sınırlayabiliyor. Verilere göre 15 Haziran’da yüksek hacimli bir transferle kar satışı denemesi yapıldı; ancak alıcılar bu arzı kısa sürede karşıladı. 16 Haziran itibarıyla net denge yeniden eksiye döndü ve büyük oyuncuların satıştan çok toplamaya odaklandığı görüldü.

Fiyatın tutunduğu seviye öne çıktı

Bu davranışın fiyat üzerindeki etkisi de grafiklere yansıdı. SHIB, 11 Haziran’da dip seviyesini gördükten sonra kademeli biçimde yükseldi ve 0,00000503 dolar civarında dengelendi. Böylece büyük cüzdanların satışa yönelmemesi, yükselişin ardından sert bir geri çekilmenin önüne geçen başlıca unsurlardan biri oldu.

TradingView grafiğinin sağ tarafındaki yatay hacim profili, işlemlerin en yoğun toplandığı alanı da ortaya koydu. En uzun hacim çubuklarının 0,00000501 dolar seviyesinde yer alması, bu bölgede güçlü alım emirlerinin biriktiğine işaret ediyor. Bu tür alanlar, piyasanın kısa vadede savunma hattı olarak izlediği destek bölgeleri arasında değerlendiriliyor.

Gösterge Veri İncelenen dönem 10 Haziran ile 16 Haziran 2026 Haftalık fiyat değişimi %16 yükseliş Büyük cüzdan hareketi 40 milyar ile 50 milyar SHIB borsalardan çekildi Fiyatın dengelendiği seviye 0,00000503 dolar Öne çıkan destek bölgesi 0,00000501 dolar

Satış baskısının sınırlı kaldığı izlendi

Piyasa verileri, son yükselişin rastlantısal bir hareketten ibaret olmayabileceğini ortaya koydu. Büyük yatırımcılar bu destek bölgesinde satışa geçmediği sürece SHIB fiyatının görece istikrarlı kalabileceği değerlendiriliyor. Mevcut tablo, kısa vadeli çıkışlardan çok pozisyon koruma eğiliminin ağır bastığını gösteriyor.

15 Haziran’da borsalara yönelen yüksek hacimli transferlere rağmen alıcıların bu miktarı hızla karşılaması, piyasada talebin zayıflamadığına işaret etti.

Böylece SHIB’de hem zincir üstü veriler hem de hacim dağılımı, son yükselişin ardından büyük oyuncuların henüz dağıtıma başlamadığını ortaya koydu. Piyasa katılımcıları, bundan sonraki süreçte özellikle borsa giriş çıkışları ile 0,00000501 dolar çevresindeki işlem yoğunluğunu izlemeyi sürdürebilir.