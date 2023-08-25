Shibarium lansmanında çıkan sorunlar nedeniyle son dönemlerde güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan SHIB, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. SHIB, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de ortalama %5 daha değer kaybederek 0,000008 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Lansman Sonrası Değer Kaybı Hız Kazanıyor

SHIB, Ağustos ayının ortalarında kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’e kıyasla nispeten daha yüksek bir fiyat performansı sergileyerek güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamış ve günler içerisinde kaydettiği değer artışları ile 0,00001 dolar seviyelerini aşmıştı. Ancak kripto para piyasasının yeniden güçlü bir düşüş ivmesi yakalaması ve Shibarium lansmanında çıkan sorunların etkisiyle yeniden düşüşe geçen SHIB, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte kısa bir süreliğine de olsa 25.400 dolar seviyelerine kadar geriledi. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para biriminde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.

Ayrıca haftalardır devam eden düşük volatilitenin ardından kripto para piyasası geçen hafta Cuma gününden bu yana yeniden hareketlendi. Coinglass verilerine göre artan volatilitenin de etkisiyle kripto para piyasasında, son 24 saatte 60 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

SHIB’de Son Durum Ne?

Kripto analiz platformu Santiment, SHIB’in Ağustos ayının ortalarında piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimine kıyasla daha yüksek bir fiyat performansı sergilediği dönemde SHIB ve Pepe gibi spekülatif kripto para birimlerinin piyasadaki düşük volatilitenin etkisiyle kısa bir süreliğine de olsa kripto para yatırımcılarının ilgi odağı olduğunu öne sürmüştü. Nitekim kripto para piyasasının yeniden hareketlenmesi ve BTC‘nin düşüş yönlü bir ivme yakalamasıyla birlikte yönünü aşağı çeviren SHIB, son haftalarda da değer kayıplarına hız kazandırdı.

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %5 değer kaybeden Shiba Inu (SHIB), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %2’ye yakın bir düşüş kaydederek 0,000008 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. SHIB, kaydettiği bu düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında son 1 haftada yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasına girdi. Ayrıca SHIB’in piyasa değeri, Ağustos ayının ortalarında 6,5 milyar dolar seviyelerini aşmasının ardından son haftalarda kaydedilen son düşüşlerin ardından 4,7 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.