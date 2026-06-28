Bitcoin’de nadir sinyal görüldü! 60000 dolar eşiğinde şimdi neler yaşanabilir?

Bitcoin, son satış dalgasının ardından alıcıların gücünü belirgin biçimde toparlayamaması nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürdü. Fiyat yazım sırasında 60.020 dolar seviyesinde bulunurken, son 24 saatte yüzde 0,54 geriledi. Günlük işlem hacmi 21,75 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,21 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Uzun vadede dikkat çeken nadir veri

Kripto analisti Crypto Patel, 28 Haziran 2026 tarihli değerlendirmesinde Bitcoin’in Power Law Quantile göstergesinin yüzde 6,2 seviyesine gerilediğini açıkladı. Bu seviye, geçmişte oldukça sınırlı sayıda görüldü ve uzun vadeli görünüm açısından dikkat çekici bir sinyal olarak öne çıktı.

Patel, benzer okumaların daha önce 2015, 2020 ve 2023 yıllarında ortaya çıktığını belirtti. Bu dönemlerin ardından Bitcoin fiyatında güçlü toparlanmalar yaşandığı görüldü. Ancak bu göstergenin tek başına kesin bir dip seviyesi vermediği, daha çok fiyatın tarihsel değer aralığının ne kadar altında işlem gördüğünü anlamaya yaradığı vurgulanıyor.

Mini sözlük: Power Law Quantile, Bitcoin fiyatını uzun vadeli tarihsel yükseliş eğrisiyle karşılaştıran bir ölçümdür. Gösterge, kısa vadeli yön vermekten çok fiyatın geçmiş döngülere göre olağan değer bandının altında mı üstünde mi kaldığını anlamak için kullanılır.

Crypto Patel, yüzde 6,2 seviyesine gerileyen Power Law Quantile verisinin Bitcoin’in yeniden birikim aşamasına yaklaşabileceğine işaret ettiğini, ancak bu tür uzun vadeli sinyallerin etkisinin ortaya çıkmasının zaman alabileceğini belirtti.

Kısa vadede teknik tablo zayıf kalıyor

Uzun vadeli veriler umut verse de kısa vadede teknik görünüm daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Bollinger Bantları verisine göre Bitcoin alt banda yakın seyrediyor. Alt bant 58.962 dolar, orta bant 62.903 dolar ve üst bant 66.845 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın alt banda yakın kalması, satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Kısa vadede daha yapıcı bir görünüm oluşması için Bitcoin’in önce Bollinger Bantları orta çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor. Böyle bir hareket, alıcı ilgisinin yeniden güç kazandığına dair ilk teknik işaretlerden biri olabilir.

MACD göstergesi henüz dönüşü doğrulamıyor

Momentum göstergelerinden MACD de zayıflığa işaret ediyor. MACD çizgisi eksi 2.307 seviyesinde, sinyal çizgisi ise eksi 2.300 civarında seyrediyor. Bu görünüm, mevcut düşüş eğiliminin henüz kırılmadığını gösteriyor.

Histogramın eksi 6,80 çevresinde yatay kalması, satış baskısının önceki döneme göre hafiflediğini ancak güçlü bir alım dalgasının da henüz oluşmadığını ortaya koyuyor. Yukarı yönlü bir kesişim yaşanması halinde yükseliş senaryosu teknik açıdan daha fazla destek bulabilir.

Piyasanın gözü 60000 dolar eşiğinde

Bitcoin, toplam kripto para piyasasının yönü üzerinde belirleyici etkisi en yüksek varlık olmaya devam ediyor. Bu nedenle fiyatın 60.000 dolar çevresinde nasıl tepki vereceği yalnızca Bitcoin için değil, altcoin piyasasının geneli için de yakından izleniyor.

Önümüzdeki işlem dönemlerinde piyasanın ana sorusu, Bitcoin’in 60.000 dolar üzerinde tutunup tutunamayacağı olacak. Fiyatın orta Bollinger bandının üzerine çıkması ve MACD tarafında olumlu bir dönüş görülmesi halinde toparlanma beklentileri güç kazanabilir. Buna karşılık yükseliş ivmesinin belirginleşmemesi durumunda dalgalı ve kararsız seyrin sürmesi olasılığı korunuyor.