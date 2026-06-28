ABD’de CLARITY Act için ağustos öncesi yarış hızlandı, yasa tasarısı XRP için $56 trilyonluk kurumsal sermaye kapısını açabilir

ABD’de görüşülen CLARITY Act, dijital varlıklar için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturma potansiyeli nedeniyle kripto piyasasında yakından izleniyor. Tasarının yasalaşması halinde, özellikle kurumsal yatırımcıların uzun süredir beklediği hukuki belirsizliğin önemli ölçüde azalabileceği değerlendiriliyor.

Kurumsal sermaye açısından kritik eşik

Piyasa verilerini izleyen bazı kaynaklar, CLARITY Act’in ABD kripto piyasası açısından dönüm noktası olabileceğini savunuyor. Bu değerlendirmeye göre tasarı, ABD emeklilik fonlarının yönettiği yaklaşık 56 trilyon dolarlık varlığın dijital varlıklara erişimi önündeki başlıca engellerden birini zayıflatabilir. Emeklilik fonları, sıkı uyum kuralları nedeniyle hukuki statüsü açık olmayan varlıklara mesafeli duruyor.

Asıl tartışma noktası, dijital varlıkların menkul kıymet mi yoksa emtia mı sayılacağı sorusunda düğümleniyor. Bu ayrım netleşmediği sürece XRP gibi kripto varlıklara sermaye ayırmak, hem hukuki hem de emanet yükümlülükleri bakımından kurumsal yatırımcılar için zor bir alan olmaya devam ediyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi düzenleyici çerçevede değerlendirileceğini daha açık hale getirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısıdır. Tasarının temel hedefi, hangi varlıkların menkul kıymet, hangilerinin emtia kapsamında ele alınacağını netleştirerek piyasa katılımcılarının uyum yükünü azaltmaktır.

CLARITY Act’in yürürlüğe girmesi halinde, dijital varlıklar için kapsamlı bir çerçevenin oluşabileceği ve bunun XRP gibi varlıkların kurumsal yatırımcı nezdindeki konumunu güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Likidite ve arz dengesi öne çıkıyor

XRP tarafında dikkat çeken bir diğer başlık ise dolaşımdaki arzın tamamının aktif işlemde olmaması. Toplam arz yüksek olsa da bunun yalnızca sınırlı bir bölümü borsalarda el değiştiriyor. Kayda değer miktardaki XRP’nin uzun vadeli yatırımcıların elinde bulunması, kurumsal cüzdanlarda tutulması veya emanet hesaplarında kilitli olması nedeniyle piyasadaki erişilebilir arz daha dar bir görünüm sunuyor.

Bu nedenle, CLARITY Act sonrasında kurumsal sermayenin küçük bir kısmının bile XRP’ye yönelmesi halinde, işlem gören arz üzerinde hızlı bir sıkışma oluşabileceği belirtiliyor. Talebin erişilebilir arzı aşması durumunda fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görülebileceği konuşuluyor.

XRP’nin toplam arzı yüksek görünse de aktif işlemdeki bölüm daha sınırlı kaldığı için, kurumsal talepte oluşabilecek artış likiditeyi kısa sürede daraltabilir.

Washington’da takvim daralıyor

Washington’da tasarıya ilişkin siyasi tempo da hız kazanmış durumda. Cumhuriyetçi milletvekillerinin, Kongre ağustos tatiline girmeden önce CLARITY Act’i ileri taşımak için çaba gösterdiği aktarılıyor. Bu aceleciliğin arkasında, diğer siyasi başlıklar nedeniyle sıkışan yasama takvimi bulunuyor.

Senatörlerin 13 Temmuz’da çalışmalarına dönmesinin ardından, Kongre’nin tasarıyı görüşmek, oylamak ve Temsilciler Meclisi ile son metin üzerinde uzlaşmak için yaklaşık 20 çalışma günü kalacağı hesaplanıyor. Bu dar zaman aralığı, düzenlemenin genel kurul gündeminde yeterli süre bulabilmesi açısından baskıyı artırmış durumda.

Dijital varlık sektörü açısından CLARITY Act, son yılların en önemli ABD düzenleme adımlarından biri olarak görülüyor. Tasarının yasalaşması, daha geniş kurumsal katılımın önünü açabilirken, uzun süredir sektörün üzerinde duran hukuki belirsizliği azaltma ihtimali nedeniyle XRP’nin öne çıkan varlıklardan biri olabileceği değerlendiriliyor.