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Cardano (ADA)

Cardano fiyatı 28 Haziran’da %1,09 geriledi, analistler $0.092 desteğini izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano fiyatı 28 Haziran’da %1,09 düşerek $0.1452 seviyesine geriledi.
  • 📉 Analistler, $ADA için üst zaman dilimlerinde düşüş yapısının korunduğunu ve $0.092 desteğinin öne çıktığını belirtiyor.
  • 📊 Açık pozisyon $363,35 milyona, türev işlem hacmi ise $264,19 milyona gerileyerek temkinli görünümü güçlendirdi.
  • 🧩 Cardano ağında gelişmeler sürse de fiyatın yönünde kısa vadede piyasa duyarlılığı belirleyici oluyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cardano’nun yerel tokenı ADA, 28 Haziran’da düşüş eğilimini sürdürdü. Fiyat 24 saatte %1,09 gerileyerek $0.1452 seviyesine indi. ADA’nın piyasa değeri $5,31 milyar, günlük işlem hacmi ise $285,04 milyon olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Teknik görünüm zayıf kalıyor
2 Türev verileri temkinli tabloya işaret ediyor
3 Ağ gelişiyor, fiyat aynı ölçüde destek bulamıyor

Teknik görünüm zayıf kalıyor

Genel kripto para piyasasında yön arayışı sürerken, ADA daha geniş zaman dilimlerinde uzun süredir etkili olan düşüş trendinden ayrışamadı. Bu tablo, kısa vadede yeni bir geri çekilme ihtimaline ilişkin kaygıları artırdı.

28 Haziran 2026 tarihinde değerlendirme yapan More Crypto Online, Cardano fiyatının üst zaman dilimlerinde belirgin bir düşüş formasyonu içinde hareket etmeyi sürdürdüğünü belirtiyor. Analiste göre mevcut dalga sayımı korunursa, bir sonraki kritik destek bölgesi yaklaşık $0.092 seviyesinde bulunuyor.

More Crypto Online, ADA’nın önemli direnç seviyelerinin üzerine çıkamadığı sürece genel görünümün satıcılardan yana kalmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

Destek ve direnç seviyeleri, piyasada alım ve satım kararları açısından yakından izleniyor. ADA’nın mevcut destek alanlarının altına sarkması durumunda satış baskısı hızlanabilir. Buna karşılık alıcıların bu bölgeleri koruması, önümüzdeki haftalarda olası bir toparlanma zemini oluşturabilir.

Türev verileri temkinli tabloya işaret ediyor

Türev piyasa göstergeleri de kısa vadede temkinli duruşu destekliyor. Açık pozisyon büyüklüğü son 24 saatte %3,36 düşerek $363,35 milyona geriledi. Aynı dönemde türev işlem hacmi de %36,53 azalışla $264,19 milyon oldu.

Bu iki veride eş zamanlı düşüş görülmesi, piyasadaki bazı katılımcıların yeni pozisyon açmak yerine mevcut işlemlerini kapatmayı tercih ettiğine işaret ediyor. Bu durum, kısa vadeli yön konusunda güçlü bir güven oluşmadığını gösteriyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplamını ifade eder. Cost of carry ise vadeli pozisyonların taşınma maliyetini gösterir; negatif değerler, kısa pozisyonların görece daha avantajlı fiyatlandığına işaret edebilir.

GöstergeGüncel seviye24 saatlik değişim
ADA fiyatı$0.1452-%1,09
Açık pozisyon$363,35 milyon-%3,36
Türev işlem hacmi$264,19 milyon-%36,53
Analistin izlediği destek$0.092Belirtilen kritik seviye

OI ağırlıklı taşıma maliyeti de eksi %0.0220 seviyesinde kaldı. Bu veri, vadeli piyasalarda kısa pozisyonların sınırlı da olsa avantajını koruduğunu ve yakın vadede fiyat üzerinde baskı bekleyen katılımcıların varlığını yansıttı.

Ağ gelişiyor, fiyat aynı ölçüde destek bulamıyor

Cardano ağı ekosistem geliştirmeleri ve merkeziyetsiz uygulamalar tarafında ilerlemeyi sürdürüyor. Cardano, akıllı sözleşme odaklı bir blokzincir ağı olarak ölçeklenebilirlik ve araştırma temelli geliştirme yaklaşımıyla biliniyor. Buna rağmen ağdaki olumlu gelişmeler, ADA fiyat performansına aynı ölçüde yansımadı.

Ekosistemdeki teknik ilerlemelere karşın piyasa, kısa vadede ADA için daha çok destek seviyelerinin korunup korunamayacağına odaklanıyor.

Önümüzdeki süreçte yatırımcılar, ADA’nın mevcut destek bölgeleri üzerinde tutunup tutunamayacağını izleyecek. Fiyatın yönünde piyasa duyarlılığı ve alım ilgisinin belirleyici olması bekleniyor. Aşağı yönlü baskının sürmesi halinde $0.092 seviyesi daha yakından takip edilebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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