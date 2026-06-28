Dogecoin’de aylık kayıp %27’ye yaklaştı! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

Dogecoin’de hafta sonu işlemlerinin zayıf seyretmesiyle birlikte vadeli piyasalardaki açık pozisyon miktarı geriledi. Coinglass verilerine göre açık pozisyonlar son 24 saatte %2,4 düşerek 959 milyon dolara indi. Aynı dönemde kripto para piyasasında satış baskısı yeniden belirginleşti.

Satış baskısı hafta sonuna taşındı

Dijital varlıklarda geçen haftadan beri süren zayıflık, pazar gününün ilk saatlerinde yeni bir satış dalgasıyla devam etti. Piyasanın bir bölümünde, yapay zeka temalı hisselere yönelen yatırımcı ilgisinin kripto varlıklardan çıkışı hızlandırdığı değerlendiriliyor.

Dogecoin de dahil olmak üzere birçok kripto para eksi bölgede işlem gördü. Toplam tasfiye tutarı 141 milyon dolara ulaştı. Dogecoin son 24 saatte %2,20 değer kaybederek 0,073 dolara gerilerken, haftalık düşüş %12 oldu. Spot ETF’lerden çıkan para ve ABD Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşu, hisse senetleri yeni zirveler test etse de kripto piyasası üzerindeki baskıyı korudu.

Coinglass verileri, Dogecoin’de açık pozisyonların 959 milyon dolara düştüğünü ve fiyatın hem günlük hem haftalık bazda gerilediğini ortaya koydu.

Haziranda en düşük seviye görüldü

Dogecoin 23 Haziran’da 0,071 dolara kadar çekildi ve Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Haziran ayı boyunca kayıp yaklaşık %27’ye ulaştı. Böylece yalnızca Dogecoin değil, daha geniş kripto piyasası açısından da zayıf bir çeyreğin sonuna yaklaşıldı.

Piyasa katılımcıları şimdi üçüncü çeyreğe odaklanmış durumda. İzlenen temel soru, mevcut düşüş eğiliminin yerini kısa süreli de olsa bir toparlanmaya bırakıp bırakmayacağı ya da son çeyreklerde görülen zayıf görünümün yeni döneme taşınıp taşınmayacağı.

Teknik göstergelerde aşırı satım sinyali

Dogecoin yılın başından bu yana kademeli bir değer kaybı yaşadı. 2026 boyunca şimdiye kadar yalnızca bir ayı artıda kapatan varlıkta teknik göstergeler de zayıfladı. Günlük RSI göstergesi 30 seviyesinin altına inerek 24’e geriledi. RSI, göreceli güç endeksi olarak bilinen ve fiyat hareketinin hızını ölçen temel teknik göstergeler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın son dönemdeki fiyat ivmesini ölçen teknik göstergedir. Genel olarak 30’un altındaki değerler aşırı satım, 70’in üzerindeki değerler ise aşırı alım bölgesi olarak izlenir.

Piyasada RSI’ın aşırı satım bölgesini göstermesi zaman zaman tepki yükselişleriyle sonuçlanabiliyor. Bununla birlikte 30 seviyesinin altına inilmesi tek başına yön değişimini garanti etmiyor; bu gösterge daha çok son dönemdeki fiyat zayıflığını ortaya koyuyor. Mevcut görünüm, Dogecoin’de kısa vadeli bir rahatlama hareketi ihtimalini canlı tutsa da piyasanın henüz net bir dönüş sinyali üretmediğine işaret ediyor.