XRP 2025 Temmuz zirvesinden bu yana üçüncü düşüş sinyalini üretirken, $1.06 desteği kritik eşik olarak öne çıkıyor

XRP fiyatı 28 Haziran itibarıyla 1.05 dolar çevresinde hareket ederken, teknik göstergeler düşüş eğiliminin tamamen sona ermediğine işaret ediyor. Kısa vadede satış baskısının zayıflıyor olabileceğine dair bazı sinyaller görülse de, daha geniş görünümde temkinli duruş korunuyor.

Haftalık görünümde baskı sürüyor

Piyasa analisti ChartNerdTA, XRP’nin birkaç aydır koruduğu yükselen destek çizgisinin altına indiğini gösteren grafiği 28 Haziran’da paylaştı. Bu kırılma, haftalık grafikte 1.57 dolar civarında bulunan 20 haftalık üssel hareketli ortalamanın aşılamamasının ardından geldi.

XRP ayrıca 1.83 dolar seviyesindeki 50 haftalık üssel hareketli ortalamanın da belirgin biçimde altında kalıyor. Bu tablo, ana trendde baskının sürdüğünü gösteriyor. Analist, Temmuz 2025’te görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra haftalık Stochastic RSI göstergesinin üçüncü kez düşüş yönlü kesişim ürettiğine dikkat çekiyor.

ChartNerdTA, mevcut görünümde işlemler için doğru zamanın henüz gelmediğini, fiyat yapısının net biçimde güç kazanmadığını vurguluyor.

Analistin mayıs ayındaki değerlendirmesinde aynı yükselen destek çizgisi üç aydan uzun süre korunmuştu. Son kırılmayla birlikte bu teknik yapı geçerliliğini kaybetti ve 1.50 dolar bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması zayıflığı daha da belirgin hale getirdi.

Zincir üstü veriler 1.06 doları öne çıkarıyor

Teknik görünüm zayıflasa da zincir üstü veriler alıcıların geçmişte yoğunlaştığı bazı fiyat bölgelerine işaret ediyor. Kripto analisti Ali Martinez, Glassnode verilerine dayanan UTXO Realized Price Distribution, kısa adıyla URPD, göstergesine göre 1.06 dolar seviyesini en önemli yakın vadeli destek olarak öne çıkarıyor.

Mini sözlük: URPD, belirli fiyat aralıklarında daha önce ne kadar varlığın el değiştirdiğini gösteren zincir üstü bir dağılım verisidir. Bu gösterge, yatırımcıların yoğun maliyetlendiği bölgeleri ortaya koyarak olası destek ve direnç alanlarını belirlemede kullanılır.

Bu seviyede daha önce 830 milyondan fazla XRP el değiştirdi. Satışların derinleşmesi halinde veriler 0.80, 0.62 ve 0.51 dolar bölgelerinde de yüksek işlem kümeleri bulunduğunu gösteriyor. Bu alanlarda sırasıyla yaklaşık 923 milyon, 1.16 milyar ve 1.06 milyar XRP birikimi oluştu.

Seviye Önceki birikim 1.06 dolar 830 milyondan fazla XRP 0.80 dolar Yaklaşık 923 milyon XRP 0.62 dolar Yaklaşık 1.16 milyar XRP 0.51 dolar Yaklaşık 1.06 milyar XRP

Ali Martinez, 1.06 dolar bölgesinin yakın vadede en önemli savunma hattı olduğunu, bu seviyenin altında ise 0.80 dolar çevresinin yeni odak noktası haline gelebileceğini aktarıyor.

Kısa vadeli göstergeler karışık sinyal veriyor

Bitstamp verilerinde XRP yaklaşık 1.05 dolardan işlem görürken gün içi artış sınırlı kaldı. TradingView göstergeleri, osilatörlerde kısmi denge arayışına karşılık trend izleyen araçlarda zayıf görünümün sürdüğünü ortaya koyuyor.

RSI 14 değeri 32.41 ile aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. Stochastic yüzde K 13.84, CCI 20 ise eksi 127.34 seviyesinde bulunuyor. Momentum 10 ve Williams yüzde R eksi 85.73 değeri de satış baskısının hız kesebileceğine işaret ediyor. Buna karşılık MACD 12,26 göstergesi eksi 0.0515 ile negatif bölgede kalmayı sürdürüyor.

Hareketli ortalamalar düşüş yönünü destekliyor

Daha geniş teknik yapı içinde hareketli ortalamaların büyük bölümü satış sinyali üretmeye devam ediyor. 10 periyotluk ortalamalar 1.08 ile 1.09 dolar aralığında, 50, 100 ve 200 periyotluk ortalamalar ise yaklaşık 1.21 ile 1.53 dolar bandında yer alıyor ve genel olarak aşağı yönlü tabloyu destekliyor.

Öne çıkan istisnalardan biri, 1.025 dolar civarında alım sinyali üreten Hull hareketli ortalaması oldu. Ichimoku taban çizgisi ise nötr görünüm sergiliyor. Toplamda hareketli ortalamalarda yaklaşık 13 satış, 1 nötr ve 1 alım sinyali bulunuyor. Pivot verilerinde klasik pivot 1.38 dolarda, ilk önemli direnç 1.50 dolarda, alt destek alanları ise 1.10 ve 0.81 dolar çevresinde şekilleniyor.

Mevcut görünüm, kısa süreli tepki yükselişi ihtimalini tamamen dışlamasa da XRP’nin yeniden güç kazanabilmesi için 1.06 dolar desteğini koruması ve ardından daha yüksek direnç bölgelerini geri alması gerekiyor. Aksi halde piyasanın dikkati 0.80 dolar çevresindeki bir sonraki talep alanına yönelebilir.