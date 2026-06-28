Strategy cephesinde 13 milyar doları aşan açık büyüdü! Bitcoin için hangi eşik izleniyor?

Strategy, haftayı hem sektör içinden gelen sert eleştirilerle hem de Bitcoin’in 60.000 dolar çevresindeki zayıf görünümüyle tamamladı. Haftalık kapanış öncesinde Bitcoin yaklaşık 60.102 dolarda seyrederken, şirketin kurucu ortağı Michael Saylor X hesabında rezerv grafiği paylaşarak “Daha fazla grafiğe ihtiyacımız olacak” ifadesini kullandı. Bazı yatırımcılar bu paylaşımı yeni alım sinyali olarak değerlendirdi.

Rezervlerde büyük fark oluştu

Şirketin finansal tablosu ise daha temkinli bir tablo ortaya koydu. Strategy’nin elinde 847.363 BTC bulunuyor. Bu varlıkların ortalama alım maliyeti coin başına 75.653 dolar seviyesinde. Bitcoin’in 60.000 dolar civarında işlem görmesi nedeniyle şirketin kağıt üzerindeki zararı 13 milyar doların üzerine çıktı.

Bu tablo, Strategy’nin piyasa değerine de yansıdı. Şirketin piyasa değeri 29 milyar dolar düzeyine gerilerken, bu rakam bilançodaki Bitcoin varlıklarının değerinin yaklaşık yüzde 43 altında kaldı. Ortaya çıkan fark, şirketin bugüne kadar uyguladığı sermaye artırımı ve yeni Bitcoin alımı döngüsünü zorlaştırdı.

Mini sözlük: mNAV, bir şirketin piyasa değerinin net varlık değerine oranını gösteren çarpandır. Bu ölçüt, özellikle bilançosunda büyük miktarda kripto varlık taşıyan şirketlerde, hissenin eldeki varlıklara göre primli mi yoksa iskontolu mu işlem gördüğünü anlamak için kullanılır.

Yeni hisse ihracı için eşik aşılamadı

Şirket kurallarına göre Strategy’nin kripto para alımı için yeni hisse ihraç etmesi, piyasa değerinin rezervdeki Bitcoin değerini en az yüzde 22 aşmasına bağlı. Başka bir ifadeyle mNAV oranının 1,22 seviyesine çıkması gerekiyor. Mevcut durumda bu oran 0,99 seviyesine kadar geriledi.

Bu nedenle yeni hisse ihracı ekonomik açıdan cazip görünmüyor. Böyle bir adımın mevcut ortakların payını sulandıracağı ve şirket yönetiminin kendi belirlediği çerçeve nedeniyle alımları durdurmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Nakit baskısı ve Wall Street eleştirileri öne çıktı

Şirketin serbest nakit pozisyonu da baskı altında bulunuyor. Tercihli hisselerden STRC, nominal değerinin yaklaşık dörtte bir altına inerek 74,57 dolara düştü. Kalan 1,4 milyar dolarlık nakit rezervin, yıllık 1,2 milyar dolarlık yükümlülük karşısında temettü ödemeleri için yaklaşık 14 aylık alan sağladığı hesaplanıyor.

Grayscale Research Başkanı Zach Pandl, Strategy’nin kısa vadeli borçlarını karşılamak için en az 3 milyar dolarlık Bitcoin satması gerektiğini savundu. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da borçla kurulan yapının piyasaya zarar verdiğini ve Bitcoin’i tek bir şirketin bilançosuna aşırı bağımlı hale getirdiğini dile getirdi.

Grayscale, dijital varlık odaklı yatırım ürünleriyle tanınan büyük bir varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Ripple ise sınır ötesi ödeme çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi ve Brad Garlinghouse da şirketin CEO’su olarak kripto piyasasındaki düzenleme tartışmalarında sık sık görüş açıklıyor.

Kritik seviyeler izleniyor

Michael Saylor ise Bitcoin fiyatı 8.000 doların üzerinde kaldığı sürece şirketin tasfiye riskiyle karşı karşıya olmadığını savunuyor. Buna karşın teknik görünüm, maliyetlerin telafisinin kısa vadede kolay olmayabileceğine işaret ediyor. İşlem yoğunluğunun öne çıktığı ana bölgeler ve direnç seviyeleri 67.098 dolar ile 75.682 dolar civarında bulunuyor.

Bu görünüm, Strategy’nin yeniden güçlü biçimde alıma dönebilmesi için Bitcoin’de daha belirgin bir toparlanma ihtiyacını öne çıkarıyor. Piyasa 75.000 dolar bölgesine yaklaşmadıkça, şirketin bilançosundaki baskının ve borç tartışmalarının gündemde kalması bekleniyor.