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Forbes, Binance kurucusu CZ’nin servetini $110 milyar olarak hesapladı ve Bill Gates’in önüne yazdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Forbes, CZ'nin servetini $110 milyar hesapladı ve Bill Gates'in önüne yerleştirdi.
  • 📊 Listede CZ 17'nci sıraya çıkarken Bill Gates 108 milyar dolarla 19'uncu sırada kaldı.
  • 💼 CZ'nin servetinde en büyük payı Binance ortaklığı oluştururken kişisel $BNB ve Bitcoin varlıkları da hesaplamaya dahil edildi.
  • 🕒 Gates'in uzun süredir devam eden bağışları ve kripto piyasalarındaki günlük dalgalanma, sıralamadaki farkın arka planını oluşturdu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Forbes’in güncel milyarder sıralamasında Binance kurucusu Changpeng Zhao, bilinen adıyla CZ, Bill Gates’in önüne geçti. Listede CZ’nin serveti 110 milyar dolar, Microsoft’un kurucu ortaklarından Bill Gates’in serveti ise 108 milyar dolar olarak yer aldı.

İçindekiler
1 Servetin ana kaynağı Binance hissesi oldu
2 2023 uzlaşmasının ardından ortaklık payı korundu
3 Bill Gates’in bağışları kişisel serveti aşağı çekti

Servetin ana kaynağı Binance hissesi oldu

Forbes, CZ’yi dünya genelinde 17’nci, Gates’i ise 19’uncu sırada gösterdi. Bu tablo, dijital varlık piyasalarındaki yükselişin ve kripto altyapı şirketlerinin değer artışının küresel servet dağılımında daha görünür hale geldiğini ortaya koydu.

CZ’nin servetindeki en büyük payı Binance’teki ortaklığı oluşturuyor. Forbes, Zhao’nun dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’in yaklaşık %90’ını kontrol etmeyi sürdürdüğünü hesapladı. Binance, spot ve türev işlemlerde küresel ölçekte en yüksek hacme sahip platformlar arasında bulunuyor.

CZ, yayımlanan sıralamanın ardından milyarder hesaplamalarının çok hızlı değişebildiğine işaret etti. Özel şirket değerlemeleri ile dijital varlık fiyatlarının gün içinde sürekli dalgalanması nedeniyle, anlık rakamların yayımlanan listelerden farklılaşabildiğini vurguladı.

Forbes, Zhao’nun kişisel kripto para varlıklarını da toplam servet hesabına dahil etti. Kamuoyuna daha önce yansıyan açıklamalar, kişisel varlıklarının önemli bölümünün Bitcoin ve BNB dahil olmak üzere kripto paralarda tutulduğunu gösteriyor.

KişiTahmini servetKüresel sıra
Changpeng Zhao$110 milyar17
Bill Gates$108 milyar19

2023 uzlaşmasının ardından ortaklık payı korundu

Binance son yıllarda yoğun düzenleyici baskıyla karşı karşıya kalmasına rağmen sektörün en büyük oyuncuları arasındaki yerini korudu. CZ, 2023’te ABD’deki uzlaşmanın ardından icra kurulu başkanlığı görevinden ayrıldı, ancak şirketteki payını elinde tuttu.

Forbes, işlem faaliyetlerindeki dengelenme ve Binance’in küresel kripto işlem hacmindeki güçlü konumunu koruması sayesinde şirket değerinin toparlandığını belirtti. Bu toparlanma, Zhao’nun hisselerinin tahmini değerini de belirgin biçimde artırdı.

Forbes’in hesaplamasına göre Binance’in iş değeri, CZ’nin toplam servetinin en büyük belirleyicisi olmayı sürdürüyor. Token fiyatlarındaki hareket etkili olsa da ana unsur şirketin değerlemesi olarak öne çıkıyor.

Bill Gates’in bağışları kişisel serveti aşağı çekti

Sıralamadaki fark yalnızca kripto piyasalarındaki yükselişten kaynaklanmadı. Forbes, Bill Gates’in yıllardır sürdürdüğü bağış stratejisinin kişisel servetini zaman içinde azalttığını kaydetti. Gates, buna rağmen dünyanın en zengin isimleri arasında kalmayı sürdürüyor.

Son tablo, geleneksel teknoloji şirketlerinden doğan servet ile kripto altyapısından oluşan servetin artık aynı ligde değerlendirildiğini gösterdi. Öte yandan özel şirket değerlemeleri ile dijital varlık fiyatları günlük olarak değiştiği için milyarder sıralamalarının kısa aralıklarla yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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