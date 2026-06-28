Bitcoin haftalık grafikte nadir görülen ölüm kesişimine yaklaşırken, Strategy’nin mNAV oranı 1,0’ın altına indi

Bitcoin piyasasında teknik göstergeler ile kurumsal alım iştahına dair tartışmalar yeniden hız kazandı. Haftalık grafikte nadir görülen bir ölüm kesişimi olasılığı öne çıkarken, Michael Saylor’ın liderliğini yaptığı Strategy cephesinde de şirketin değerlemesine ilişkin baskılar dikkat çekti.

Haftalık grafikte teknik sinyal öne çıktı

Crypto Rover, Bitcoin’in haftalık grafikte ölüm kesişimine yaklaştığını belirtti. Bu formasyon, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşan ve piyasalarda genellikle zayıflama işareti olarak izlenen teknik bir sinyal olarak biliniyor.

Crypto Rover, Bitcoin’in haftalık grafikte ölüm kesişimine yaklaştığını ve benzer sinyalin son görüldüğü dönemde fiyatın yüzde 28 daha gerilediğini kaydetti.

Aynı değerlendirmede, geçmişte görülen dört yıllık Bitcoin döngüsüne de işaret edildi. Benzer fiyat yapılarının tekrarlanması halinde düzeltme sürecinin mevcut döngünün daha ileri aşamalarına uzayabileceği görüşü paylaşıldı.

Mini sözlük: Ölüm kesişimi, teknik analizde daha kısa dönemli bir hareketli ortalamanın daha uzun dönemli ortalamanın altına inmesiyle oluşan sinyaldir. Haftalık grafikte görülmesi, günlük göstergelere kıyasla daha seyrek gerçekleştiği için daha geniş vadeli eğilim tartışmalarında öne çıkar.

Haftalık grafik formasyonları günlük göstergelere göre daha az ortaya çıktığı için yatırımcılar bu sinyalleri kısa süreli dalgalanmalardan çok genel piyasa yönünü anlamak amacıyla takip ediyor. Bununla birlikte tek başına teknik bir formasyonun fiyatın sonraki seyrini kesin biçimde belirlemediği, likidite koşulları, makroekonomik görünüm ve kurumsal talebin de izlenmeye devam ettiği görülüyor.

Strategy’nin değerlemesi tartışma yarattı

Teknik tarafta zayıf görünüm konuşulurken Michael Saylor da yeni Bitcoin alımlarına ilişkin beklentileri canlı tuttu. Saylor’ın daha fazla grafik paylaşımına ihtiyaç olduğunu söylemesi, piyasada yeniden olası bir Bitcoin alımı mesajı olarak değerlendirildi. Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli yazılım ve hazine yönetimi şirketi olarak biliniyor.

Wise Advice, Strategy’nin mNAV oranının bu piyasa döngüsünde ilk kez 1,0’ın altına indiğine dikkat çekerek şirket hisselerinin elindeki Bitcoin’in piyasa değerinin altında işlem görmeye başladığını vurguladı.

Tartışmanın merkezinde, şirketin piyasa değeri ile elindeki Bitcoin varlıklarının değeri arasındaki ilişki yer alıyor. Modified net asset value olarak bilinen mNAV oranının 1,0’ın altına inmesi, Strategy’nin piyasa değerinin sahip olduğu Bitcoin’in toplam piyasa değerinin gerisine düştüğüne işaret ediyor.

Daha önce şirket yönetimi, yaklaşık 1,22 mNAV seviyesinin altında yapılacak yeni hisse ihracının ortaklar açısından değer kaybı yaratabileceğine işaret etmişti. Bu eşik, mevcut koşullarda hisse satışıyla finanse edilecek yeni Bitcoin alımlarının ne kadar uygulanabilir olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Gösterge Mevcut durum Öne çıkan eşik Bitcoin haftalık grafik Ölüm kesişimi olasılığı Önceki benzer sinyal sonrası yüzde 28 düşüş Strategy mNAV 1,0’ın altına indi Yaklaşık 1,22 seviyesi tartışılıyor

Saylor’ın kısa mesajı, Strategy’nin uzun süredir sürdürdüğü Bitcoin biriktirme politikasına yönelik ilgiyi korudu. Piyasa katılımcıları şimdi, şirketten gelecek resmi açıklama ya da bildirimlerin yeni bir Bitcoin alımına işaret edip etmeyeceğini izliyor.