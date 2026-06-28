Chainlink rezervlerine 4,6 milyon dolarlık ekleme yaptı! LINK fiyatında sırada hangi eşik bulunuyor?

Chainlink’in yerel tokenı LINK, kısa vadede yön tayini açısından kritik görülen bir destek bölgesini sınarken, piyasada gözler bu seviyenin korunup korunamayacağına çevrildi. LINK haber yazımı sırasında 7,29 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 171,54 milyon dolar, piyasa değeri ise 5,3 milyar dolar düzeyinde kaydedildi. Son 24 saatteki düşüş %1,72 olsa da, fiyat yapısı ve birikim verileri olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

Destek seviyesi kısa vadeli yönü belirleyebilir

Kripto para analisti Alpha Crypto Signal, günlük grafikte oluşan ters V tipi dönüşün ardından LINK’in son toparlanmasını geri verdiğini belirtti. Bu hareket, önceki sert yükselişin sağladığı kazanımların önemli bölümünü sildi ve piyasada temkinli görünümü güçlendirdi.

LINK şu anda kritik kabul edilen yatay bir boyun çizgisi desteğini test ediyor. İşlem yapanların yakından izlediği bu alan, artan satış baskısı nedeniyle daha da önemli hale geldi. Desteğin korunması halinde fiyatın 8,64 dolar direncine doğru bir rahatlama hareketi yapabileceği değerlendiriliyor.

Alpha Crypto Signal, LINK’in günlük grafikte kritik boyun çizgisi desteğini sınadığını, bu seviyenin korunmasının 8,64 dolara doğru tepki yükselişinin önünü açabileceğini, aşağı yönlü kırılmanın ise düşüş eğilimini güçlendirebileceğini aktardı.

Buna karşılık, günlük kapanışla bu seviyenin altına inilmesi durumunda teknik görünüm satıcılar lehine dönebilir. Böyle bir senaryoda mevcut piyasa yapısının zayıflaması ve kayıpların derinleşmesi olasılığı öne çıkıyor.

Rezervlerde yeni LINK alımı öne çıktı

Fiyat cephesindeki baskıya karşın Chainlink, haziran ayında 593.088 LINK daha rezervlerine ekledi. Bu alımın toplam değerinin 4,6 milyon doların üzerinde olduğu açıklandı. Son eklemeyle birlikte Chainlink Reserve bakiyesi 4.504.167 LINK’e ulaştı.

Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere taşıyan oracle altyapısıyla biliniyor. Protokolün rezervlerini büyütmesi, ekosistem geliştirmeleri ve uzun vadeli mali dayanıklılık açısından dikkatle izleniyor.

Mini sözlük: Oracle, blokzincirlerin kendi dışındaki veri kaynaklarına güvenli biçimde erişmesini sağlayan altyapıdır. Chainlink, bu alanda en yaygın kullanılan ağlardan biri olarak merkeziyetsiz finans, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları ve zincirler arası uygulamalarda yer alır.

Artan rezerv büyüklüğü, Chainlink’in merkeziyetsiz finans, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları ve zincirler arası altyapı alanlarındaki büyümeye hazırlık yaptığı yönündeki beklentileri destekliyor. Şirketin hazine yapısını güçlendirme yaklaşımı, uzun vadeli stratejisine duyulan güvenin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Piyasa temkinli kalmayı sürdürüyor

Bununla birlikte, rezerv birikimi ve olumlu teknik senaryolara rağmen LINK fiyatı üzerindeki baskı tamamen ortadan kalkmış değil. Daha geniş kripto para piyasasında görülen temkinli eğilim ve Bitcoin’in yatay seyri, LINK’in yukarı yönlü hamlelerini sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle kısa vadede teknik destek bölgesinin korunup korunamayacağı, hem fiyatın toparlanma kapasitesi hem de piyasa duyarlılığının yönü açısından belirleyici olacak. Yatırımcılar, bir yanda 8,64 dolar direncini, diğer yanda günlük bazda destek altında oluşabilecek kapanış riskini izliyor.