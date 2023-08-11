Ünlü Kripto Yorumcusu: Bu Olmadan Büyük Bir Hareket Beklemeyin!

Özet

  • - Bitcoin fiyatı 29.700 doları koruyamadığı sürece düşüş eğilimi sürebilir.
  • - Kripto para yatırımcılarındaki risk iştahsızlığının birçok sebebi var.
  • - BTC yazı hazırlandığı sırada 29.447 dolarda bulunuyor.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
17:10
11 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dün gelen tüketici enflasyonunun ardından bugün üretici enflasyonu da geldi. Veriler pek kripto paralar lehine değil. Öte yandan enflasyonda düşüş olduğu dönemlerde de fiyatın pek pozitif tepki vermediğini gördük. Bunun sebebi kısa vadede değişmesi beklenmeyen Fed politikasıdır. Peki uzmanların fiyata dair görüşleri ne yönde?

Bitcoin (BTC) Yorum

Daan Crypto Trades, 11 Ağustos’ta X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda kritik bir seviyeye dikkat çekerek gerçek bir yükseliş için bu bölgenin geri kazanılması gerektiğini söyledi. Daan Crypto Trades, BTC fiyat kırılmalarının sürekli olarak başarısız olmasıyla hem Bitcoin boğalarının hem de ayıların “güçlü bir şekilde tartışmalı” bir aralıkta sıkışıp kaldığını söylüyor.

Haziran ortasından bu yana BTC fiyatı 28.500 dolar ile 31.800 dolar arasında sıkışıp kaldı. Bu nedenle, boğaların manzarayı tamamen değiştirmek için gerekli ivmeyi kazanması için 29.700 dolar civarındaki alanın kontrolünü ele geçirmek önemli.

“29.500 ile 29.700 dolarlık bölgenin boğalar ve ayılar tarafından savaş meydanına çevrildiğini görüyoruz. İzlemeye devam etmek için önemli bir alan.”

Dolayısıyla analiz, son haftalardaki diğer perspektiflerle bağlantılıdır; bunlar da aynı şekilde aşağı yönlü bir hedef olarak 28.500 veya biraz daha altına odaklanmaktadır.

Bitcoin Ne Zaman Yükselecek?

İkinci analist Skew ise dört saatlik zaman dilimlerindeki spot fiyat hareketini “zayıf” olarak tanımladı. Birçok uzman için sığ aralıkta sıkışıp kalan fiyat can sıkıcı görülüyor. Bitcoin için Daan Crypto tarafından belirtilen seviyeler aşılmadığı süreci ciddi bir yükseliş hareketi görmeyebiliriz. Başarısız denemeler hem boğalar hem de ayıları önemli ölçüde yıldırdı. Diğer taraftan Fed’in yıl sonuna kadar sıkı para politikasını hiçbir şekilde gevşetmeyeceğine dair yorumlar resesyon endişeleriyle birleştiği için iştahsızlığın sebebini anlamamak zor değil.

Peki hisse senedi piyasalarındaki talebe rağmen kripto neden negatif ayrıştı? Kriptonun kendine özgü sorunları bu noktada dikkat çekici. Düzenleyici belirsizlik, büyük şirketlerin yaşadığı sorunlar, SEC tarafından açılan davalar ve yeni gelecek yasaların endüstriyi olumsuz etkileyeceğine dair spekülasyonlar. Liste daha da uzatılabilir ancak şimdiki görünüm SEC spot Bitcoin ETF onayı vermedikçe piyasada gerçek bir yükseliş dönemi göremeyeceğimiz yönünde.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Spot Bitcoin ETF İçin Karar Çıktı! 13 Ağustos Masalı Böylece Sona Erdi!
Son Dakika: Spot Bitcoin ETF İçin Karar Çıktı! 13 Ağustos Masalı Böylece Sona Erdi!
Başarı Oranı Yüzde 100! Tahminlerinde Yanılmayan Endeks Beklenen Bitcoin (BTC) Sinyalini Verdi!
Başarı Oranı Yüzde 100! Tahminlerinde Yanılmayan Endeks Beklenen Bitcoin (BTC) Sinyalini Verdi!
Hazır Olun! Kıdemli Analist Bitcoin’de (BTC) Son Noktayı Koydu!
Hazır Olun! Kıdemli Analist Bitcoin’de (BTC) Son Noktayı Koydu!
Ünlü Analist’ten Bitcoin Halving Uyarısı: Yükselişin Başladığı Değil Bittiği Yer Olacak!
Ünlü Analist’ten Bitcoin Halving Uyarısı: Yükselişin Başladığı Değil Bittiği Yer Olacak!
Timothy Peterson: Bitcoin (BTC) Son Fırsatı Yakında Sunacak! Kriptoda İddialı Tahmin!
Timothy Peterson: Bitcoin (BTC) Son Fırsatı Yakında Sunacak! Kriptoda İddialı Tahmin!
Daha Önce Bilmişti! Bitcoin ve İki Altcoine Kritik Uyarı Geldi!
Daha Önce Bilmişti! Bitcoin ve İki Altcoine Kritik Uyarı Geldi!
Ünlü Analistten BTC Fiyatı İle İlgili Detaylı Açıklama: “Daha Önce de Oldu!”
Ünlü Analistten BTC Fiyatı İle İlgili Detaylı Açıklama: “Daha Önce de Oldu!”
Bitcoin (BTC) Yükselir Mi? Uzmanların Tahmini Ne Yönde? 10 Ağustos Kripto Para Yorumları!
Bitcoin (BTC) Yükselir Mi? Uzmanların Tahmini Ne Yönde? 10 Ağustos Kripto Para Yorumları!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023