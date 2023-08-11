Dün gelen tüketici enflasyonunun ardından bugün üretici enflasyonu da geldi. Veriler pek kripto paralar lehine değil. Öte yandan enflasyonda düşüş olduğu dönemlerde de fiyatın pek pozitif tepki vermediğini gördük. Bunun sebebi kısa vadede değişmesi beklenmeyen Fed politikasıdır. Peki uzmanların fiyata dair görüşleri ne yönde?

Bitcoin (BTC) Yorum

Daan Crypto Trades, 11 Ağustos’ta X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda kritik bir seviyeye dikkat çekerek gerçek bir yükseliş için bu bölgenin geri kazanılması gerektiğini söyledi. Daan Crypto Trades, BTC fiyat kırılmalarının sürekli olarak başarısız olmasıyla hem Bitcoin boğalarının hem de ayıların “güçlü bir şekilde tartışmalı” bir aralıkta sıkışıp kaldığını söylüyor.

Haziran ortasından bu yana BTC fiyatı 28.500 dolar ile 31.800 dolar arasında sıkışıp kaldı. Bu nedenle, boğaların manzarayı tamamen değiştirmek için gerekli ivmeyi kazanması için 29.700 dolar civarındaki alanın kontrolünü ele geçirmek önemli.

“29.500 ile 29.700 dolarlık bölgenin boğalar ve ayılar tarafından savaş meydanına çevrildiğini görüyoruz. İzlemeye devam etmek için önemli bir alan.”

Dolayısıyla analiz, son haftalardaki diğer perspektiflerle bağlantılıdır; bunlar da aynı şekilde aşağı yönlü bir hedef olarak 28.500 veya biraz daha altına odaklanmaktadır.

Bitcoin Ne Zaman Yükselecek?

İkinci analist Skew ise dört saatlik zaman dilimlerindeki spot fiyat hareketini “zayıf” olarak tanımladı. Birçok uzman için sığ aralıkta sıkışıp kalan fiyat can sıkıcı görülüyor. Bitcoin için Daan Crypto tarafından belirtilen seviyeler aşılmadığı süreci ciddi bir yükseliş hareketi görmeyebiliriz. Başarısız denemeler hem boğalar hem de ayıları önemli ölçüde yıldırdı. Diğer taraftan Fed’in yıl sonuna kadar sıkı para politikasını hiçbir şekilde gevşetmeyeceğine dair yorumlar resesyon endişeleriyle birleştiği için iştahsızlığın sebebini anlamamak zor değil.

Peki hisse senedi piyasalarındaki talebe rağmen kripto neden negatif ayrıştı? Kriptonun kendine özgü sorunları bu noktada dikkat çekici. Düzenleyici belirsizlik, büyük şirketlerin yaşadığı sorunlar, SEC tarafından açılan davalar ve yeni gelecek yasaların endüstriyi olumsuz etkileyeceğine dair spekülasyonlar. Liste daha da uzatılabilir ancak şimdiki görünüm SEC spot Bitcoin ETF onayı vermedikçe piyasada gerçek bir yükseliş dönemi göremeyeceğimiz yönünde.