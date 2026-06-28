Dogecoin $0.074 ile $0.076 aralığında sıkışırken, $0.078 seviyesi yeniden gündeme girdi

Dogecoin fiyatı son saatlerde dar bir bantta hareket ediyor. İşlemler ağırlıklı olarak $0.074 ile $0.076 aralığında yoğunlaşırken, piyasa katılımcıları alıcıların fiyatı $0.078 ve üzerine taşıyıp taşıyamayacağını izliyor. Mevcut görünüm kısa vadede tepki yükselişine işaret etse de, vadeli işlemlerde artan uzun pozisyonlar aşağı yönlü kırılma halinde oynaklığı artırabilir.

Teknik görünümde kısa vadeli toparlanma ihtimali öne çıkıyor

DOGE, analizde öne çıkan seviyelere yakın seyrediyor. Carlos Garcia Tapia’nın TradingView verilerine dayandırdığı grafikte fiyatın Ocak 2024 fitil bölgesi olarak işaretlenen yaklaşık $0.07408 seviyesinin üzerinde kaldığı görülüyor. Ayrıca kısa vadeli yükselen trend çizgisinin korunması, alt bölgedeki alım ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Grafikteki yapı, Dogecoin için kısa vadeli bir toparlanma ihtimalini koruyor; ancak bu tablo henüz net bir kırılma sinyali üretmiş değil.

Yukarıda ilk önemli eşik $0.0759 civarında bulunuyor. Bu alanın aşılması halinde fiyatın $0.0783 ile $0.0784 bandına yönelmesi mümkün görülüyor. Alım ivmesinin güç kazanması durumunda bir sonraki test alanı $0.0803 ile $0.0804 bölgesi olabilir.

Seviye Önemi $0.07408 Kısa vadeli ana destek $0.0759 İlk direnç $0.0783 ile $0.0784 Yakın vadeli hedef direnç bandı $0.0803 ile $0.0804 İvme sürerse izlenecek sonraki bölge

Daha yukarıda ise $0.0850 ve ardından $0.0876 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Bu alanlara ulaşılması için mevcut yatay görünümün bozulması ve daha güçlü alım desteğinin ortaya çıkması gerekiyor. Buna karşılık yükselen trend çizgisinin kaybedilmesi veya fiyatın $0.07408 desteğinin altına sarkması, olumlu senaryoyu zayıflatabilir.

Vadeli işlemlerde artan uzun pozisyonlar riski de büyütüyor

Piyasadaki ikinci dikkat çekici unsur, uzun pozisyon birikimindeki artış oldu. CW’nin TradingView verileriyle paylaştığı DOGE sürekli vadeli işlem grafiği, fiyatın haziranın ikinci yarısında geri çekildikten sonra $0.073 ile $0.076 bandında dengelendiğini gösteriyor. Aynı süreçte açık pozisyon miktarındaki sert yükseliş, yatırımcıların fiyat güçlü bir toparlanma sergilemeden önce önemli ölçüde pozisyon açtığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme sayısını ifade eder. Bu verinin yükselmesi, piyasaya yeni pozisyon girdiğini gösterir; ancak fiyat aynı anda güçlenmiyorsa sıkışma ve sert tasfiye riski artabilir.

CW’nin paylaştığı görünüm, fiyat yatay kalırken uzun pozisyonların yoğunlaştığını gösteriyor; bu tablo yön konusunda kararsızlığa işaret ederken olası bir sarsıntı riskini de artırıyor.

Bu yapıda $0.076 seviyesi yine ilk direnç alanı olarak izleniyor. Fiyat bu bölgenin üzerine yerleşirse DOGE için $0.078 ile $0.080 aralığı yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda ise $0.072 desteğinin kırılması, mevcut dengeyi bozarak uzun pozisyonlar üzerinde ek baskı yaratabilir.

Şimdilik Dogecoin net bir yön teyidi vermiş değil. Grafikler kısa vadeli tepki ihtimalini korurken, yoğun pozisyonlanma nedeniyle destek seviyelerinde yaşanacak olası bir zayıflama piyasada daha sert hareketlere yol açabilir.