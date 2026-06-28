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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de 443,2 milyarlık çıkış dikkat çekti! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB tarafında dört günde 443,205 milyar token borsalardan çekildi.
  • 📉 25 Haziran’da $SHIB 0.00000415 dolara inerken RSI 21.84 seviyesine düştü.
  • 💼 Büyük yatırımcılar arzı toplarken haziranda 3,8 trilyon SHIB satan eski bir balina baskı oluşturdu.
  • ⚡ Emir defterlerindeki zayıflama sürerse 0.00000500 dolar çevresinde sert bir hareket görülebilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Shiba Inu fiyatının yerel dip seviyelere gerilemesi, büyük ölçekli bir birikim dalgasını da beraberinde getirdi. Son dört günde borsalardan net 443,205 milyar SHIB çıkışı yaşandı. CryptoQuant verilerine göre yatırımcılar, fiyatın 25 Haziran Perşembe günü 0.00000415 dolarla yerel dip seviyesini görmesinin ardından tokenları cüzdanlara çekmeye başladı. Aynı gün günlük RSI göstergesi 21.84’e kadar indi.

İçindekiler
1 Borsalardan hızlı çıkış dikkat çekti
2 Fiyat toparlanmasında baskı sürüyor
3 Balina satışları ve vadeli işlemler etkili oldu

Borsalardan hızlı çıkış dikkat çekti

Aşırı satım bölgesine girilmesinin ardından büyük oyuncuların tepkisi kısa sürede ortaya çıktı. İlk 24 saatte borsalardan net 158,353 milyar SHIB çıktı. Bu hareket, piyasada işlem görmeye hazır arzın belirgin biçimde azalmasına yol açtı.

25 Haziran ile 28 Haziran arasında net akış verileri negatif bölgede kaldı. Fiyat 27 Haziran Cumartesi günü kademeli geri çekilmesini sürdürse de grafiklerde yeni bir alım dalgası görüldü. Böylece perşembe gününden bu yana toplam net çıkış 443,205 milyar SHIB’e ulaştı.

Mini sözlük: Net çıkış, borsalardan çekilen token miktarının yatırılan miktarı aşması anlamına gelir. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir; 30’un altındaki değerler genellikle aşırı satım bölgesi olarak değerlendirilir.

Fiyat toparlanmasında baskı sürüyor

SHIB fiyatı bugün 0.0000041 dolar çevresinde dar bir bantta işlem görüyor. Son günlerde mum boylarının küçülmesi kısa süreli bir duraksamaya işaret etse de, borsalardan çıkışların sürmesi piyasanın olağan işleyişiyle tam olarak örtüşmüyor.

Genellikle sert düşüş dönemlerinde küçük yatırımcıların panikle borsalara token taşıdığı görülür. Mevcut tabloda ise bunun tersi yaşanıyor. Serbest arzın, büyük sermaye tarafından düzenli biçimde toplandığına işaret eden bir akış öne çıkıyor.

Balina satışları ve vadeli işlemler etkili oldu

Buna karşın kısa vadeli güçlü bir toparlanmanın önünde bazı engeller bulunuyor. Piyasadaki en eski büyük cüzdanlardan birinin haziran ayında yaklaşık 3,8 trilyon SHIB dağıttığı belirtiliyor. Söz konusu balina, daha önce 103 trilyon SHIB’i 13.752 dolara toplamış olmasıyla biliniyor. Ayrıca vadeli işlem piyasasında günlük 2,38 milyon dolarlık çıkış yaşanması, genel oynaklığın zayıflamasına katkı verdi.

Borsalardaki arzın belirgin biçimde azalmasına rağmen fiyatın dar bantta kalması, piyasada bir yandan kademeli toplama, diğer yandan ise satış baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Bununla birlikte ana işlem hacminin 0.00000500 dolar bölgesinde yoğunlaştığı görülüyor. Emir defterlerindeki arzın zayıflaması sürerse, güçlü bir alım dalgası piyasada yeterli satıcı bulunmaması riskini artırabilir. Böyle bir senaryoda orta vadeli ortalamalara doğru hızlı bir kısa pozisyon sıkışması gündeme gelebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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