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RIPPLE (XRP)

XRP’de iki güçlü sinyal aynı anda yandı! 1,30 dolar için hangi eşik izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de teknik göstergelerle ağ verileri aynı anda güçlenirken 1,10 dolar direnci yeniden öne çıktı.
  • 📈 Ali Martinez, günlük grafikte iki alım sinyali oluştuğunu ve $XRP’de 1,30 dolar ihtimalinin izlenmesi gerektiğini vurguladı.
  • 🔍 14 Haziran’daki 23.000 aktif adres sayısı son iki haftada 39.500’e yaklaşarak ağdaki hareketliliği artırdı.
  • 🧭 Fiyat 1,05 dolarda kalırken piyasa şimdi bu toparlanmanın direnç kırılımına dönüşüp dönüşmeyeceğine odaklandı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP’de son günlerde hem teknik göstergeler hem de zincir üstü veriler toparlanma ihtimalini güçlendiren bir tablo ortaya koydu. Fiyatın 1,10 dolar çevresindeki direnç bölgesine yaklaşması, piyasada 1,30 dolara uzanabilecek olası bir hareketin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

İçindekiler
1 Günlük grafikte alım sinyalleri öne çıktı
2 1,10 dolar direnci ve 1,30 dolar hedefi
3 Ağ verileri de hareketliliğe işaret etti

Günlük grafikte alım sinyalleri öne çıktı

Piyasa analisti Ali Martinez, XRP’nin günlük grafiğinde iki ayrı yükseliş sinyalinin belirdiğini açıkladı. Martinez’e göre bu görünüm, son dönemde zayıflayan satış baskısının ardından yönün yukarı dönebileceğine işaret ediyor.

Ali Martinez, XRP’nin günlük grafiğinde iki güçlü alım sinyali oluştuğunu ve ivmenin korunması halinde fiyatın 1,30 dolar seviyesine doğru hareket alanı bulabileceğini belirtti.

İlk sinyal, Tom DeMark tarafından geliştirilen TD Sequential göstergesinden geldi. Göstergede oluşan “9” alım kurulumu, yatırımcıların düşüş eğiliminin gücünü kaybetmeye başladığını anlamak için yakından izlediği yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde yorulma ve olası dönüş noktalarını tespit etmek için kullanılan teknik bir göstergedir. “9” kurulumu, özellikle uzayan düşüşlerin ardından kısa vadeli tepki hareketi ihtimalini izlemek için kullanılır.

Buna ek olarak, son üç günlük mum yapısında Morning Star Doji formasyonu görüldü. Teknik analizde güvenilir dönüş formasyonları arasında sayılan bu yapı, satıcıların etkisinin azaldığını ve alıcıların yeniden denge kurmaya başladığını düşündürüyor. İşlem hacminde daha belirgin bir artış gelmesi halinde bu görünüm daha güçlü biçimde teyit edilebilir.

1,10 dolar direnci ve 1,30 dolar hedefi

XRP, son düzeltme sürecinin ardından çift dip formasyonu da oluşturdu. Bu yapı, alıcıların aynı destek bölgesini iki kez koruduğunu gösterdiği için yukarı yönlü kırılım olasılığını artıran unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Kısa vadede en yakın direnç 1,10 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu bölgenin üzerine güçlü şekilde yerleşmesi halinde, teknik görünümdeki dönüş senaryosu daha net hale gelebilir ve 1,30 dolara doğru yeni bir alan açılabilir.

Ağ verileri de hareketliliğe işaret etti

Zincir üstü tarafta da dikkat çeken bir artış yaşandı. XRP Ledger üzerindeki günlük aktif adres sayısı 14 Haziran’da yaklaşık 23.000 düzeyindeyken, son iki hafta içinde 39.500 seviyesine yaklaştı. XRP Ledger, XRP işlemlerinin gerçekleştiği dağıtık kayıt altyapısı olarak biliniyor.

Günlük aktif adreslerdeki bu yükseliş, ağ katılımı ve işlem faaliyetinde artışa işaret ediyor. Bu tür veriler, talep koşullarındaki iyileşme ve yatırımcı ilgisinin güçlenmesi açısından piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

CoinCodex verilerine göre XRP haberin yazıldığı sırada 1,05 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, fiyatı kritik direnç bölgesinin hemen altında bırakırken, pozitif teknik sinyallerle artan ağ etkinliği birlikte değerlendirildiğinde düşüş baskısının zayıflıyor olabileceği görülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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