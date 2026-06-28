Bitcoin, $58.000 desteği korunursa $63.600 seviyesine yönelme olasılığını artırıyor

Bitcoin son düşüşün ardından toparlanma çabası gösterirken piyasa katılımcıları özellikle $58.000 desteğinin korunup korunmayacağına odaklandı. Fiyat kısa süre önce yaklaşık $67.000 seviyesinden geri çekildi ve ardından $58.000 bölgesini test etti. İşlem bandının alt sınırına yakın seyreden Bitcoin, son durumda $60.100 civarında bulunuyor.

Teknik göstergelerde kısa vadeli toparlanma sinyali

Grafikte kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimali öne çıksa da, mevcut görünüm henüz net bir trend dönüşünü doğrulamıyor. Alıcıların son dip bölgesini savunması halinde Bitcoin’in önce $62.550, ardından $63.600 seviyelerine yönelmesi teknik olarak mümkün görünüyor. Bu iki seviye aynı zamanda güçlü direnç alanları olarak izleniyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI 32,5 civarında seyrediyor. Bu seviye aşırı satım bölgesine yakın kabul edilirken göstergenin yukarı dönmeye başlaması kısa vadeli rahatlama hareketini destekliyor. MACD ise sıfır çizgisinin altında kalmayı sürdürse de yataylaşma eğilimi gösteriyor. Bu tablo, satış baskısının hız kaybedebileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. MACD ise kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek ivmenin güçlenip güçlenmediğini gösterir.

Mevcut tablo, güçlü bir yükseliş dönüşünden çok kısa vadeli bir rahatlama hareketine işaret ediyor; görünümün güçlenmesi için Bitcoin’in yakın direnç bölgesini yeniden aşması gerekiyor.

Buna karşın yükseliş beklentisinin güç kazanması için Bitcoin’in önce $60.600 ile $61.000 aralığını geri alması gerekiyor. Fiyatın $59.000 altına sarkması ya da son dip kabul edilen $58.000 seviyesinin altına inmesi halinde bu olumlu senaryo zayıflayabilir.

Likidasyon verileri yukarıda yoğunlaşıyor

Likidasyon verileri de benzer bir bölgeye işaret ediyor. Coinglass verilerine dayanan ısı haritasında, mevcut fiyatın üzerinde birden fazla likidite kümesi dikkat çekiyor. En belirgin alanlar $61.800 ile $62.700 arasında, ardından $63.000 ile $64.000 bandında ve daha yukarıda $65.000 ile $67.000 bölgesinde toplanıyor.

Bu yoğunluk alanları, olası bir toparlanma halinde fiyatın yönelebileceği hedefler olarak değerlendiriliyor. İlk önemli bölge $61.800 ile $62.500 aralığı olurken, bu bandın aşılması durumunda $63.000 ile $64.000 bölgesi gündeme gelebilir.

Bölge Önemi $58.000 Son kritik destek $60.600 ile $61.000 Yakın direnç bölgesi $61.800 ile $62.700 İlk likidite kümesi $62.550 ve $63.600 Retracement dirençleri

Yine de bu görünüm tek başına ani bir kırılmayı doğrulamıyor. Bitcoin halen söz konusu likidite bölgelerinin altında işlem görüyor ve daha güçlü bir yukarı hareket için alıcıların önce yakın dirençleri aşması gerekiyor.

Likidite haritası yukarı yönlü olası hedefleri gösterse de, bu seviyeler tek başına kalıcı bir yükselişin başladığını kanıtlamıyor.

Şimdilik teknik göstergeler ve likidasyon verileri aynı çerçevede birleşiyor. Bitcoin için kısa vadede $58.000 desteğinin korunması ve ardından $61.800 üzerindeki direncin geri alınması, $63.600 yönündeki senaryonun daha gerçekçi hale gelmesi açısından belirleyici olacak.