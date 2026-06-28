Ethereum 2022 dibinin görüldüğü destek bölgesine gerilerken analistler $1.368 seviyesini kritik eşik olarak izliyor

Ethereum, haftalık grafiklerde daha önce önemli bir döngü dibine işaret eden talep bölgesine yeniden yaklaşırken 1.576 dolar civarında işlem görüyor. Analistlerin paylaştığı grafikler, fiyatın son geri çekilmede 2022 dönemindeki dip bölgesine benzer bir destek alanına döndüğünü ortaya koyuyor.

Haftalık grafikte talep bölgesi öne çıkıyor

Kamran Asghar’ın TradingView verilerine dayandırdığı haftalık grafik, Ethereum’un mevcut geri çekilmesini 2022’de görülen dip alanıyla karşılaştırıyor. Buna göre ETH, yeniden alt destek bandına inmiş durumda. Bu bölgenin korunması halinde, geçmişteki yapıya benzer biçimde yukarı yönlü bir tepki olasılığı izleniyor.

Grafikte fiyatın mavi hareketli ortalamanın altında kaldığı görülüyor. Söz konusu ortalama yaklaşık 2.498 dolar seviyesinde bulunuyor ve olası bir toparlanmada güçlü direnç alanı olarak değerlendiriliyor. Ethereum’un bu seviyenin üzerine dönmesi, dönüş senaryosunu teknik açıdan daha sağlam hale getirebilir.

Kamran Asghar’ın paylaştığı grafik, mevcut bölgenin uzun vadeli bir tepki alanı olabileceğine işaret ediyor; ancak teknik görünüm henüz kesinleşmiş bir dönüş üretmiyor.

Göreceli güç endeksi de 30 seviyesine yaklaşmış durumda. Bu görünüm, satış baskısının belirgin ölçüde artmış olabileceğini düşündürüyor. Buna karşın yalnızca RSI verisi, dip seviyenin kesin olarak oluştuğunu göstermiyor. Teknik yapının güçlenmesi için fiyatın talep bölgesinden net bir toparlanma sergilemesi gerekiyor.

Kısa vadede 1.500 ile 1.600 dolar aralığı öne çıkan destek bölgesi olarak izleniyor. Bu alan korunursa alıcıların fiyatı daha yüksek direnç noktalarına taşımayı denemesi beklenebilir. Destek bandının aşağı kırılması ise olumlu senaryoyu zayıflatabilir.

Aylık grafikte 1.368 dolar seviyesi izleniyor

CJ’nin TradingView verileriyle hazırladığı aylık grafik ise Ethereum’un 2025 ve 2026 döneminde yüksek seviyelerde tutunamadıktan sonra aşağı yönlü seyrini sürdürdüğünü gösteriyor. Analist, yaklaşık 1.368 dolardaki eşit dipleri fiyatın test edebileceği bir sonraki ana seviye olarak öne çıkarıyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 1.572 ile 1.576 dolar aralığı Yakın destek 1.500 ile 1.600 dolar Kritik aylık seviye 1.368 dolar Hareketli ortalama direnci 2.498 dolar Alt destek 881 dolar

1.368 dolara doğru olası bir geri çekilme, Ethereum’u 2022’den bu yana birkaç kez çalışan bir destek alanına yeniden taşıyacak. Alıcıların bu bölgeyi savunması halinde, fiyat çok yıllı bant yapısının alt kısmından tepki vermeyi deneyebilir.

CJ’nin değerlendirmesinde 1.368 dolar ilk kritik eşik olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına inilmesi halinde 2021 dönemindeki daha düşük destek bölgesinin yeniden gündeme gelebileceği görülüyor.

Daha aşağıda ise 2021 dip bölgesi olan 881 dolar bulunuyor. Aylık grafikte eşit diplerin kaybedilmesi ve satış baskısının sürmesi halinde bu alan daha fazla önem kazanabilir. Aylık RSI yaklaşık 40 seviyesinde yer alıyor. Bu veri momentuma ilişkin zayıf bir tabloya işaret etse de henüz aşırı satım koşullarının oluşmadığını gösteriyor.