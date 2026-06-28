Solana kritik bölgede tutunuyor! 40 ila 60 dolar aralığında neler yaşanacak?

Solana, 72 dolar civarında işlem görürken piyasada gözler 40 ila 60 dolar bandına çevrildi. Uzun vadeli grafiklerde bu aralık, bir sonraki büyük yönün belirlenebileceği önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. İki ayrı teknik değerlendirme ise benzer noktaya işaret etse de kısa vadeli görünüm konusunda farklı senaryolar ortaya koyuyor.

Destek bölgesi korunursa uzun vadeli hedefler gündeme gelebilir

CryptoPatel’in TradingView verilerine dayandırdığı analize göre SOL, daha yüksek seviyelerde kalıcılık sağlayamadıktan sonra yeniden işaretlenen destek ve giriş alanına çekildi. Analist, 60 ila 40 dolar aralığında alım yaptığını belirtirken, kademeli kar alma hedeflerini 500 dolar ve 1.000 dolar seviyelerine yerleştirdiğini aktardı.

CryptoPatel, 60 ila 40 dolar aralığını alım bölgesi olarak izlediğini, uzun vadede ise 500 dolar ve 1.000 dolar seviyelerini hedeflediğini belirtti.

İlk güçlü izleme alanı 52 ila 60 dolar bandı olarak öne çıkıyor. SOL bu aralık üzerinde tutunabilirse alıcılar önce 100 dolara doğru bir toparlanma denemesi yapabilir. Daha güçlü bir yükseliş içinse geçmiş döngülerde sert direnç olarak çalışan 160 ila 220 dolar bölgesinin yeniden aşılması gerekecek.

Grafikte işaretlenen 500 dolar ve 1.000 dolar seviyeleri ise ancak daha geniş çaplı bir yükseliş dalgasıyla mümkün görünüyor. Bunun için fiyatın 220 ila 295 dolar arasındaki önceki direnç alanını net biçimde geride bırakması önem taşıyor. Mevcut tablo ise şimdilik uzun vadeli ve yüksek belirsizlik içeren bir görünüm sunuyor.

Kısa vadede son bir sert sarsıntı olasılığı izleniyor

Ardi’nin yine TradingView verileriyle paylaştığı ikinci analiz, Solana’nın daha büyük bir toparlanma başlamadan önce son bir sert geri çekilme yaşayabileceğini öne sürüyor. Bu değerlendirmeye göre SOL, önceki döngü zirvelerinden geri çekildikten sonra uzun vadeli bir yapı içinde hareket ediyor ve piyasa uzun sürebilecek bir birikim evresinden geçiyor.

Ardi, Solana’nın daha güçlü bir toparlanma öncesinde mevcut diplerin altına kısa süreli bir sarkma yapabileceğini, ardından yeniden yukarı yönlü bir hamle başlatabileceğini değerlendirdi.

Bu senaryoda izlenen temel bölge, fiyatın bulunduğu seviyelere yakın alt destek alanı. Eğer SOL bu alanı kaybederse grafik, fiyatın alt kabul bölgesinin altına kısa süreli sarkabileceğine işaret ediyor. Analist, bu hareketi 2022’de görülen son teslimiyet benzeri bir faz olarak değerlendiriyor.

Buna karşın aşağı yönlü riskin büyük bölümünün geride kalmış olabileceği de düşünülüyor. Piyasa bir kez daha zayıf elleri dışarı iten bir dalga yaşar ve ardından alıcılar yeniden devreye girerse, SOL önceki zirvelere yakın makro direnç alanına doğru toparlanma sürecine girebilir.

Yükseliş senaryosu destek üzerinde kalıcılığa bağlı

Her iki analiz de kısa vadeli kesinlikten çok uzun vadeli ihtimallere dayanıyor. Bu nedenle 40 ila 50 dolar bandının kaybedilmesi, mevcut teknik yapıyı zayıflatabilir. Buna karşılık fiyat bu bölgeyi korur ya da olası bir sarkmanın ardından hızlı biçimde geri alırsa, yükseliş beklentisi daha güçlü zemin bulabilir.

Temiz bir toparlanma oluşması halinde Solana için daha yüksek seviyelerin yeniden gündeme gelmesi ve hareketin 2027’ye uzanan bir zaman dilimine yayılması ihtimal dahilinde görülüyor. Şimdilik piyasa, kritik destek alanının korunup korunamayacağına odaklanmış durumda.