El Salvador son 7 günde 8 BTC daha alarak rezervini 7.696,37 BTC’ye çıkardı

El Salvador, son bir haftada 8 Bitcoin daha satın alarak ulusal rezervlerini 7.696,37 BTC seviyesine yükseltti. Böylece ülke, düzenli alım stratejisini sürdürdü ve devlet düzeyindeki Bitcoin birikimini artırdı.

Resmi rezervler büyümeyi sürdürdü

El Salvador Maliye Bakanlığı verileri, son yedi gün içinde 8 BTC daha alındığını gösterdi. Bu alımla birlikte ülkenin resmi Bitcoin rezervi 7.696,37 BTC’ye ulaştı. Düzenli haftalık alımlar, hükümetin uzun süredir izlediği rezerv politikasının devam ettiğine işaret ediyor.

El Salvador Bitcoin Ofisi, ülkenin rezervlerini resmi veriler üzerinden izlemeyi sürdürüyor. Bu yapı, El Salvador’u egemen devletler arasında Bitcoin varlıkları en yakından takip edilen ülkelerden biri haline getirdi. Ülke, 2021’de Bitcoin’i yasal çerçeveye dahil eden ilk devlet olarak öne çıkmıştı.

El Salvador’un son yedi günde 8 BTC daha almasıyla resmi rezervler 7.696,37 BTC’ye yükseldi ve haftalık birikim politikası korunmuş oldu.

Kripto para piyasasında devlet destekli dijital varlık rezervleri yakından izlenmeye devam ediyor. Piyasa koşulları değişse de hükümetlerin doğrudan tuttuğu Bitcoin miktarı, yatırımcılar ve sektör katılımcıları açısından önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor.

IMF anlaşması sonrası çerçeve değişti

Son alım, El Salvador’un Uluslararası Para Fonu ile yaptığı anlaşmanın ardından Bitcoin mevzuatında bazı değişikliklere gitmesinden sonra gerçekleşti. Düzenlemeler, Bitcoin’in günlük ticari kullanımındaki yerine odaklandı.

Güncellenen çerçeve kapsamında özel işletmelerin Bitcoin ile ödeme kabul etme zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın Bitcoin, ülkenin yasal yapısı içindeki yerini korudu. Böylece ödeme aracı olarak kullanımıyla devlet rezerv politikası daha belirgin biçimde birbirinden ayrılmış oldu.

Mini sözlük: IMF, yani Uluslararası Para Fonu, üye ülkelerin mali istikrarı ve ödeme dengesi süreçlerinde finansman ve politika desteği sağlayan uluslararası bir kuruluştur.

Ödeme politikasındaki değişime rağmen ulusal hazine stratejisi kesintiye uğramadı. Resmi rezerv verileri, hükümetin düzenli alımlarla Bitcoin varlıklarını büyütmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Özel işletmeler için Bitcoin kabul etme zorunluluğu kaldırılmış olsa da devletin rezerv birikimi düzenli alımlarla devam ediyor.

Son haftalık alım, El Salvador’un egemen Bitcoin pozisyonunu biraz daha büyüttü. 7.696,37 BTC seviyesine ulaşan rezerv, ülkenin küresel ölçekte en çok izlenen kamu Bitcoin portföylerinden biri olma konumunu korudu.