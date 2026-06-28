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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 59 bin 560 dolar eşiğine yaklaştı! Piyasada kritik dengede neler yaşanıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 60 bin dolar çevresinde kalırken 59 bin 560 dolardaki kritik destek yeniden öne çıktı.
  • 📉 208 gündür negatif kalan görünür talep, $BTC için satış baskısının henüz dağılmadığını gösterdi.
  • 🗣️ Brad Garlinghouse, Strategy’nin borçla finanse edilen Bitcoin modelinin oynaklığı artırabileceğini söyledi.
  • 📊 Teknik göstergeler düşük 60 bin dolar bölgesinin geri alınmasının kısa vadede belirleyici olacağını işaret etti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin 60 bin dolar çevresinde işlem görürken piyasada dikkatler yeniden uzun vadeli destek seviyelerine çevrildi. TradingView verilerine göre BTC fiyatı 60 bin 157 dolar civarında seyrederken, yatırımcılar son düzeltmenin zayıflayıp zayıflamadığını ve aşağı yönlü riskin sürüp sürmeyeceğini izliyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli destek yeniden gündemde
2 Talep zayıf kalırken satış baskısı sürüyor
3 Strategy tartışması yeniden alevlendi
4 Teknik göstergelerde temkinli tablo

Uzun vadeli destek yeniden gündemde

Piyasada en yakından izlenen göstergelerden biri olan 200 haftalık basit hareketli ortalama yeniden öne çıktı. Analist Ali Martinez, Bitcoin’in tarihsel olarak bu seviyenin altında çok sınırlı süre kaldığını, söz konusu bölgenin önceki ayı piyasalarında sık sık güçlü bir taban işlevi gördüğünü belirtti.

Ali Martinez, yatırımcıların bu bölgeyi çoğu zaman dip seviyeyi tam olarak yakalamaya çalışmak yerine kademeli alım için kullandığını, ancak 200 haftalık ortalamanın likidite koşulları, makroekonomik eğilimler, düzenleyici gelişmeler ve zincir üstü verilerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gösterge şu anda yaklaşık 59 bin 560 dolarda bulunuyor. Bu da Bitcoin’in, geçmiş döngülerde uzun vadeli birikim alanı olarak öne çıkan desteğin hemen üzerinde kaldığını gösteriyor. Benzer toparlanmalar 2020 ve 2022 piyasa döngülerinde de bu ortalamanın test edilmesinin ardından görülmüştü.

Bununla birlikte mevcut tablo önceki döngülerden ayrışıyor. Bitcoin, rekor seviyelerin ardından düzeltme evresinde kalmaya devam ettiği için tek bir göstergeden çok, birden fazla sinyalin aynı yönde güç kazanması daha fazla önem taşıyor.

Talep zayıf kalırken satış baskısı sürüyor

Uzun vadeli destek korunmasına rağmen zincir üstü veriler alım iştahında belirgin bir toparlanma olmadığını ortaya koyuyor. CryptoQuant verilerini paylaşan Ali Martinez, Bitcoin’in görünür talebinin 208 gündür negatif bölgede seyrettiğini ve son olarak eksi 273 bin BTC civarına gerilediğini aktardı.

Mini sözlük: Görünür talep, dolaşıma giren yeni Bitcoin miktarı ile mevcut coin hareketlerini karşılaştıran bir zincir üstü göstergedir. Verinin negatif kalması, piyasaya çıkan arzın yeni alımlardan daha güçlü olduğuna işaret edebilir.

Bu ölçüm, yeni üretilen Bitcoin ile daha önce elde tutulan coinlerin hareketini karşılaştırıyor. Verinin uzun süre negatif kalması, eski coinlerin piyasaya yeni talepten daha hızlı geldiğini ve bunun da kalıcı satış baskısı yarattığını düşündürüyor.

Martinez, satışların kimlerden geldiğine ilişkin bir soruya, “Herkes satış yapıyor” yanıtını verdi.

Bu ifade gayriresmi bir tonda dile getirilse de veriler, dağıtımın piyasanın geniş kesimine yayıldığını ve güçlü bir talep geri dönmeden yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceğini gösteriyor.

Strategy tartışması yeniden alevlendi

Piyasadaki tartışmaların bir bölümü de daha önce MicroStrategy olarak bilinen Strategy’ye yöneldi. Şirketin hisse fiyatındaki sert geri çekilmeyi öne çıkaran hiciv niteliğindeki bir grafik, Bitcoin alımlarında kaldıraçlı finansman kullanımına ilişkin eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Grafikte MSTR hisselerinin tüm zamanların zirvesine göre yaklaşık yüzde 84,9 gerilediği görüldü. Çalışma resmi bir finansal analiz niteliği taşımıyor olsa da, şirketin borç ve imtiyazlı hisse ihracıyla Bitcoin biriktirme modeline yönelik itirazları güçlendirdi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, CNBC’ye yaptığı değerlendirmede, borçla finanse edilen Bitcoin alımlarının düzeltme dönemlerinde aşağı yönlü riski artırabildiğini ve daha geniş kripto piyasasında oynaklığı büyütebildiğini söyledi.

Garlinghouse buna karşın Bitcoin için uzun vadeli olumlu görüşünü korudu ve BTC’yi dijital altın olarak tanımladı. Kalıcı değerin ise finansal mühendislikten çok gerçek kullanım alanı ve benimsenmeyle oluşacağını savundu.

Teknik göstergelerde temkinli tablo

Teknik görünümde satıcıların üstünlüğü tamamen sona ermiş değil. TradingView özetinde genel görünüm nötr olsa da alt veriler 14 satış, 8 nötr ve 4 al sinyali üretiyor. RSI 33 seviyesinde bulunurken aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda, ancak henüz net bir dönüş onayı vermiyor.

Bazı kısa vadeli göstergeler satış baskısının yorulmuş olabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık MACD yaklaşık eksi 2 bin 310 ile satış sinyali üretmeyi sürdürüyor. Bitcoin ayrıca 10 günlük EMA 61 bin 468 dolar, 20 günlük EMA 63 bin 107 dolar, 50 günlük EMA 67 bin 219 dolar ve 200 günlük EMA 76 bin 688 dolar dahil olmak üzere önemli hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu nedenle düşük 60 bin dolar bölgesindeki direncin geri alınması ve 200 haftalık ortalamanın altına kalıcı sarkma yaşanmaması, piyasanın yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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