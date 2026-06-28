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SHIBA INU (SHIB)

Shibarium ağında günlük işlem sayısı 17 Haziran’daki 37.730 zirvesinden 748’e geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shibarium’da günlük işlem sayısı 17 Haziran’daki 37.730 seviyesinden son 24 saatte 748’e geriledi.
  • 📉 $SHIB hafta sonunda 0.00000405 doları gördü ve haftalık kayıp yaklaşık %10 oldu.
  • 🧭 Piyasa üçüncü çeyreğe girerken yatırımcılar yeni bir toparlanma işareti arıyor.
  • 👥 Ağdaki yavaşlamaya rağmen SHIB holder sayısı 1,6 milyona yaklaşarak artmayı sürdürdü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da işlem hacmi belirgin biçimde yavaşladı. Ağ verileri, 17 Haziran’da görülen 37.730 günlük işlemin ardından kayda değer bir toparlanma yaşanmadığını gösteriyor. Son 24 saatte kaydedilen işlem sayısı ise 748 oldu.

İçindekiler
1 Shibarium’da ivme zayıfladı
2 SHIB fiyatında baskı sürüyor
3 Holder sayısındaki artış dikkat çekiyor

Shibarium’da ivme zayıfladı

Shibarium, Shiba Inu ekosisteminde daha hızlı ve düşük maliyetli işlemler için geliştirilen bir katman 2 çözümü olarak öne çıkıyor. Son verilere göre ağdaki günlük işlemler, haziran ortasında görülen kısa süreli yükselişten sonra yeniden mayıs ayından beri gözlenen taban seviyelere çekildi.

İşlem sayılarındaki düşüşe kullanıcı katılımındaki gerileme de eşlik etti. Bu tablo, piyasanın bir sonraki güçlü katalizörü beklediğine işaret ediyor. Daha geniş kripto para piyasası yön bulmaya çalışırken, katılımcıların daha temkinli hareket ettiği görülüyor.

Shibarium’da son günlerde hızlı büyümeden çok yatay bir seyir öne çıkarken, ağdaki aktivite önceki dönemlerde görülen ekosistem heyecanının altında kalıyor.

SHIB fiyatında baskı sürüyor

Shiba Inu fiyatı hafta sonunda 0.00000405 dolara kadar geriledi. Varlık, perşembe ve cuma günleri bu seviyeyi iki kez test etti. Yazım sırasında SHIB 0.000004212 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye, son 24 saatte %0,72, haftalık bazda ise yaklaşık %10 düşüşe işaret etti.

Piyasada hafta boyunca Bitcoin’in yönü belirleyici oldu. Daha yüksek riskli görülen varlıklarda ise düşüş daha sert hissedildi. İkinci çeyreğin sonuna yaklaşılırken yatırımcılar, zayıf geçen ilk yarının ardından üçüncü çeyrekte bir toparlanma ihtimalini izliyor.

GöstergeSeviye
Shibarium günlük işlem zirvesi37.730
Son 24 saat işlem sayısı748
SHIB hafta sonu dip seviyesi0.00000405 dolar
SHIB anlık fiyat0.000004212 dolar

Holder sayısındaki artış dikkat çekiyor

Ağ etkinliği zayıflasa da uzun vadeli görünüm açısından olumlu sayılabilecek bir gösterge öne çıktı. SHIB tutan cüzdanların sayısı sessiz biçimde artmayı sürdürdü. Bu durum, ekosistemdeki yavaşlamaya rağmen yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

Zincir üstü verilere göre Shiba Inu, 1,6 milyon holder sınırına yaklaşıyor. Ayrıca haziran ayındaki en güçlü günlük holder artışı, geride kalan hafta içinde kaydedildi. Bu eğilim, kısa vadeli zayıflık ile uzun vadeli ilginin aynı anda var olabildiğini ortaya koyuyor.

SHIB cephesinde fiyat ve ağ aktivitesi baskı altında kalırken, holder tabanındaki büyüme uzun vadeli ilginin korunduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde yatırımcılar, Shibarium’da işlem sayılarının yeniden yükselip yükselmeyeceğine ve üçüncü çeyrekte SHIB fiyatının daha güçlü bir tepki verip vermeyeceğine odaklanacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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