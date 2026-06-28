Bitcoin’de 58 bin dolar duvarı öne çıktı! Samson Mow neden dip mesajı verdi?

Jan3 CEO’su Samson Mow, Bitcoin’de yerel düşüş eğiliminin sona erdiğini ve mevcut döngünün dip seviyesine ulaştığını savundu. Mow’a göre piyasayı şu aşamada ayakta tutan temel unsur, 58.000 dolar seviyesinde biriken yoğun limit alış emirleri oldu. Jan3, Bitcoin odaklı altyapı ve benimseme girişimleriyle bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor.

58 bin dolar seviyesi neden öne çıktı?

Mow, bu iyimser görüşünü Bitcoin’in bu döngüde yarılanmadan 37 gün önce tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilemesine dayandırdı. Ona göre bu gelişme, önceki döngülerden çıkarılan klasik piyasa kalıplarını zayıflattı ve Bitcoin döngülerinin kalıcı biçimde hızlandığını gösterdi.

Bu çerçevede, önümüzdeki dört ay içinde daha derin bir teslimiyet süreci bekleyen analizlerin geçerliliğini yitirdiğini ileri sürdü. Mow, geçmiş döngü davranışlarına dayanan hesaplamaların mevcut piyasa yapısını açıklamakta yetersiz kaldığını düşünüyor.

Samson Mow, Bitcoin’in yarılanma öncesinde rekor tazelemesinin eski döngü modellerini bozduğunu, bu nedenle önümüzdeki aylarda sert bir çöküş bekleyen senaryoların artık aynı ağırlığı taşımadığını savundu.

Teknik analize sert eleştiri

Mow, geleneksel teknik analiz savunucularını da doğrudan hedef aldı. Grafiklerin geleceği kusursuz biçimde gösterdiği iddiasının, yatırımcı davranışlarıyla çeliştiğini belirterek, böyle bir durumda analistlerin zirvede satış yapıp dip seviyeyi beklemesinin yeterli olacağını, sürekli yeni çizgiler üretmeye gerek kalmayacağını söyledi.

Ona göre klasik grafik okuması, mevcut koşullarda piyasanın gerçek dinamiklerinden uzaklaştı. Mow, fiyat hareketini açıklayan ana unsurun formasyonlardan çok, doğrudan likidite dağılımı ve emir yoğunluğu olduğunu vurguladı.

Alış duvarı satış baskısını nasıl karşıladı?

Mow, Bitcoin’deki dengelenmenin asıl nedeninin 58.000 dolar çevresindeki büyük alış tarafı likiditesi olduğunu ifade etti. Bu seviyede biriken yoğun limit emirlerinin satış baskısını emdiğini ve daha sert bir geri çekilmeyi engellediğini belirtti.

Bu bölgedeki alımların başarıyla korunmasının yerel dip oluşumunu netleştirdiğini savunan Mow, daha düşük seviyelerden giriş bekleyen yatırımcılar için fırsat penceresinin büyük ölçüde kapandığını öne sürdü.

Strategy ve Tether tartışmasına da değindi

Mow, büyük kurumsal oyunculara yönelik son eleştirileri de değerlendirdi. Strategy etrafındaki eleştirilerin, geçmişte Tether’e yönelen korku ve belirsizlik kampanyalarının yeni bir versiyonuna dönüştüğünü söyledi.

Bu görüşünü desteklemek için Tether’in 2026 ilk çeyrek sonuçlarına işaret etti. Şirketin net karı 1,04 milyar dolar, toplam varlıkları ise 191,77 milyar dolar olarak açıklandı. Mow, bu verilerin piyasanın eşgüdümlü baskılarla zayıflatılmaya çalışıldığı yönündeki iddiaları boşa düşürdüğünü dile getirdi.

Mow, Strategy’ye yönelen eleştirilerin yeni bir Tether korku dalgasına benzediğini, Tether’in 2026 ilk çeyreğinde açıkladığı 1,04 milyar dolarlık net kar ve 191,77 milyar dolarlık varlık büyüklüğünün bu söylemleri zayıflattığını belirtti.