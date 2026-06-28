Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 58 bin dolar duvarı öne çıktı! Samson Mow neden dip mesajı verdi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Samson Mow, Bitcoin için yerel dip seviyenin oluştuğunu ve 58.000 doların kritik eşik haline geldiğini söyledi.
  • 📊 Mow, yarılanmadan 37 gün önce gelen rekorun eski döngü hesaplarını bozduğunu savundu.
  • 💬 Ona göre 58.000 dolardaki alış duvarı, $BTC’de satış baskısını emerek daha sert düşüşü engelledi.
  • 🏦 Mow, ayrıca 2026 ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar net kar açıklayan Tether verilerini kurumsal eleştirilere karşı örnek gösterdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Jan3 CEO’su Samson Mow, Bitcoin’de yerel düşüş eğiliminin sona erdiğini ve mevcut döngünün dip seviyesine ulaştığını savundu. Mow’a göre piyasayı şu aşamada ayakta tutan temel unsur, 58.000 dolar seviyesinde biriken yoğun limit alış emirleri oldu. Jan3, Bitcoin odaklı altyapı ve benimseme girişimleriyle bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 58 bin dolar seviyesi neden öne çıktı?
2 Teknik analize sert eleştiri
3 Alış duvarı satış baskısını nasıl karşıladı?
4 Strategy ve Tether tartışmasına da değindi

58 bin dolar seviyesi neden öne çıktı?

Mow, bu iyimser görüşünü Bitcoin’in bu döngüde yarılanmadan 37 gün önce tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilemesine dayandırdı. Ona göre bu gelişme, önceki döngülerden çıkarılan klasik piyasa kalıplarını zayıflattı ve Bitcoin döngülerinin kalıcı biçimde hızlandığını gösterdi.

Bu çerçevede, önümüzdeki dört ay içinde daha derin bir teslimiyet süreci bekleyen analizlerin geçerliliğini yitirdiğini ileri sürdü. Mow, geçmiş döngü davranışlarına dayanan hesaplamaların mevcut piyasa yapısını açıklamakta yetersiz kaldığını düşünüyor.

Samson Mow, Bitcoin’in yarılanma öncesinde rekor tazelemesinin eski döngü modellerini bozduğunu, bu nedenle önümüzdeki aylarda sert bir çöküş bekleyen senaryoların artık aynı ağırlığı taşımadığını savundu.

Teknik analize sert eleştiri

Mow, geleneksel teknik analiz savunucularını da doğrudan hedef aldı. Grafiklerin geleceği kusursuz biçimde gösterdiği iddiasının, yatırımcı davranışlarıyla çeliştiğini belirterek, böyle bir durumda analistlerin zirvede satış yapıp dip seviyeyi beklemesinin yeterli olacağını, sürekli yeni çizgiler üretmeye gerek kalmayacağını söyledi.

Ona göre klasik grafik okuması, mevcut koşullarda piyasanın gerçek dinamiklerinden uzaklaştı. Mow, fiyat hareketini açıklayan ana unsurun formasyonlardan çok, doğrudan likidite dağılımı ve emir yoğunluğu olduğunu vurguladı.

Alış duvarı satış baskısını nasıl karşıladı?

Mow, Bitcoin’deki dengelenmenin asıl nedeninin 58.000 dolar çevresindeki büyük alış tarafı likiditesi olduğunu ifade etti. Bu seviyede biriken yoğun limit emirlerinin satış baskısını emdiğini ve daha sert bir geri çekilmeyi engellediğini belirtti.

Bu bölgedeki alımların başarıyla korunmasının yerel dip oluşumunu netleştirdiğini savunan Mow, daha düşük seviyelerden giriş bekleyen yatırımcılar için fırsat penceresinin büyük ölçüde kapandığını öne sürdü.

Strategy ve Tether tartışmasına da değindi

Mow, büyük kurumsal oyunculara yönelik son eleştirileri de değerlendirdi. Strategy etrafındaki eleştirilerin, geçmişte Tether’e yönelen korku ve belirsizlik kampanyalarının yeni bir versiyonuna dönüştüğünü söyledi.

Bu görüşünü desteklemek için Tether’in 2026 ilk çeyrek sonuçlarına işaret etti. Şirketin net karı 1,04 milyar dolar, toplam varlıkları ise 191,77 milyar dolar olarak açıklandı. Mow, bu verilerin piyasanın eşgüdümlü baskılarla zayıflatılmaya çalışıldığı yönündeki iddiaları boşa düşürdüğünü dile getirdi.

Mow, Strategy’ye yönelen eleştirilerin yeni bir Tether korku dalgasına benzediğini, Tether’in 2026 ilk çeyreğinde açıkladığı 1,04 milyar dolarlık net kar ve 191,77 milyar dolarlık varlık büyüklüğünün bu söylemleri zayıflattığını belirtti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de kritik eşik 59 bin dolar oldu! Piyasada güven sarsıntısının arkasında ne var?

Bitcoin’de dip sinyali yandı! Yatırımcılar şimdi hangi eşiği izliyor?

San Antonio, 1 Temmuzdan itibaren 193 kripto kioska dolandırıcılık uyarısı koyma zorunluluğu getirdi

Bitcoin’de 24 saatte zararla borsalara taşınan 50 bin BTC, kısa vadeli yatırımcı baskısını artırdı

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde geçen hafta $1,79 milyar çıkış gerçekleşirken Bitcoin $60.000 seviyesinin üzerinde kaldı

Bitcoin 58 bin dolar desteği ile 62,500 dolar likidite hedefi arasında sıkıştı

Strategy’nin enterprise mNAV oranı 1’in altına inerken şirketin değeri bitcoin varlıklarının gerisine düştü

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Tron Inc, 153.162 TRX alımıyla rezervlerini 702,4 milyonun üzerine çıkardı
Bir Sonraki Yazı Shibarium ağında günlük işlem sayısı 17 Haziran’daki 37.730 zirvesinden 748’e geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shibarium ağında günlük işlem sayısı 17 Haziran’daki 37.730 zirvesinden 748’e geriledi
SHIBA INU (SHIB)
Tron Inc, 153.162 TRX alımıyla rezervlerini 702,4 milyonun üzerine çıkardı
Tron (TRX)
XRP Ledger’da aktif adresler %71,7 arttı! Fiyat tarafında sırada ne var?
RIPPLE (XRP)
Dogecoin’de kritik destek yeniden test edildi! 0.50 dolar hedefinde neler yaşanabilir?
DOGECOIN (DOGE)
Shiba Inu 80 trilyon SHIB borsa rezervi korunurken $0.0000042 seviyesine geriledi
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?