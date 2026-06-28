Tron Inc, 153.162 TRX alımıyla rezervlerini 702,4 milyonun üzerine çıkardı

TRON’un yerel varlığı TRX, alıcıların koruduğu önemli bir destek bölgesinde tutunuyor. Piyasadaki son fiyat hareketi, varlığın kısa vadede dengelenmeye çalıştığına işaret ederken, şirket tarafındaki yeni alım da uzun vadeli güveni öne çıkardı. TRX, haberin hazırlandığı sırada 0.3202 dolardan işlem gördü. Günlük işlem hacmi 474.59 milyon dolar, piyasa değeri ise 30.37 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Fiyatta kritik destek izleniyor

Kripto para analisti Aman, TRX fiyatının geçmiş düzeltmeler sırasında güçlü alım ilgisi çeken kritik bir destek alanını yeniden test ettiğini belirtiyor. Söz konusu bölge, önceki dönemlerde yukarı yönlü dönüşlerin başladığı bir zemin olarak öne çıktı.

Analist Aman, TRX’in yeniden test ettiği destek alanının önceki geri çekilmelerde güçlü talep topladığını ve bu seviyenin korunmasının yükseliş eğilimini güçlendirebileceğini aktarıyor.

Fiyatın bu desteğin üzerinde kalması, daha geniş yükseliş yapısının korunduğuna dair güveni artırabilir. Alıcıların mevcut bölgede güçlü kalması halinde teknik görünümde bir sonraki önemli seviye olarak 0.38 dolar öne çıkıyor. Buna karşılık, desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda geri çekilme olasılığı artabilir ve mevcut iyimser tablo zayıflayabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0.3202 dolar İzlenen direnç 0.38 dolar 24 saatlik hacim 474.59 milyon dolar Piyasa değeri 30.37 milyar dolar

Tron Inc rezervlerini büyüttü

Tron Inc, kripto varlık rezervlerini 153.162 TRX alımıyla genişletti. Şirket bu alımı token başına ortalama 0.3265 dolardan gerçekleştirdi. Son işlemle birlikte şirketin elindeki toplam TRX miktarı 702.4 milyon adedin üzerine çıktı.

Tron Inc, bilançosunda dijital varlık tutma stratejisi izleyen bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin DAT kısaltmasıyla andığı Digital Asset Treasury yapısı, uzun vadeli rezerv planının parçası olarak kullanılıyor.

Mini sözlük: Digital Asset Treasury, şirketlerin nakit veya benzeri rezervlerinin bir bölümünü dijital varlıklarda tutma yaklaşımını ifade eder. Bu modelde amaç, uzun vadeli bilanço yönetimi içinde dijital varlıkları stratejik rezerv olarak değerlendirmektir.

Şirketin son alımı, TRON ağına uzun vadeli bağlılığını güçlendirirken, dijital varlık rezervlerini istikrarlı biçimde artırma stratejisini de pekiştiriyor.

Şirketin düzenli alımları, TRX’in gelecekteki performansına yönelik olumlu beklentiyi yansıtıyor. Bu yaklaşım, halka açık şirketlerin bilançolarında dijital varlıklara daha fazla yer verme eğilimiyle de örtüşüyor.

Bitcoin hareketi belirleyici olabilir

TRX fiyatı son düşüş döneminin ardından toparlanma sinyalleri verse de, genel altcoin görünümü Bitcoin’in yönüyle yakından bağlantılı kalmayı sürdürüyor. Bitcoin’de aşağı yönlü yeni bir hareket oluşması halinde, bunun altcoin piyasası üzerinde de baskı kurması beklenebilir.

Bu nedenle piyasada hem teknik destek seviyeleri hem de kurumsal alımlar birlikte izleniyor. TRON tarafında destek bölgesinin korunması ve şirket alımlarının sürmesi, kısa vadeli görünüm açısından dikkat çeken iki unsur olarak öne çıkıyor.