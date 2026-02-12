Bitcoin ve Kripto Piyasaları İçin Standard Chartered’dan Yeni Uyarı

Standard Chartered’ın dijital varlık araştırma birimini yöneten Geoff Kendrick, Bitcoin’in kısa vadede daha fazla kayıp riskiyle karşı karşıya olduğunu ve yatırımcı iştahındaki azalmayla birlikte makroekonomik baskıların arttığını aktardı. Kendrick’in notunda, özellikle ABD ekonomisindeki durgunluk sinyalleri ve Fed faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasının kripto piyasalarında geri çekilmeye yol açtığına dikkat çekildi.

Makroekonomik Gelişmeler ve Faiz Politikası Etkisi

Son dönemde ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine dair beklentiler ötelenirken, piyasalarda belirsizlik giderek arttı. Standard Chartered, bu durumun kripto piyasası üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ediyor. Banka, Bitcoin için önceki tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. 2026 yıl sonu fiyat hedefi 150 bin dolardan 100 bin dolara düşürüldü. Ayrıca, Bitcoin’de 2025 yılı sonuna kadar beklenen 100 bin dolar hedefi de gerçekleşmedi.

ETF Akışları ve Kurumsal Talep Zayıflıyor

Standard Chartered’a göre, spot Bitcoin ETF’lerinde görülen kayda değer çıkışlar talebi azaltıyor. Bankanın raporuna göre, Ekim 2025 zirvesinden bu yana ETF’lerin elindeki Bitcoin miktarı yaklaşık 100 bin azaldı. ETF’lerdeki ortalama alım fiyatının 90 bin dolar civarında olması nedeniyle birçok yatırımcı şu anda gerçekleşmemiş zarar taşıyor. Bu durumun, ilerleyen süreçte ek satış baskısına yol açabileceği belirtiliyor.

Kurumsal şirketlerin hazine birikimlerini azaltması da kripto varlıklara olan büyük ölçekli talebin yavaşlamasında etkili oluyor. Geoff Kendrick, kurumsal alımların eski etkisini yitirdiğini, artık asıl itici gücün ETF girişleri olduğunu vurguladı.

Banka, mevcut fiyat hareketlerinin ardından yalnızca dolaşımdaki Bitcoin miktarının yarısının kârda olduğuna işaret etti. Bu oran önceki ayı döngülerine göre daha ılımlı olsa da, kâr eden yatırımcı oranındaki azalma piyasanın baskılandığını gösteriyor.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 60.008 dolarla son 16 ayın en düşük seviyesine gerilemiş; şu anda 67.000 dolar civarında işlem görüyor. Ayrıca Ethereum’da da benzer şekilde 1.400 dolar seviyelerine kadar bir çekilme ihtimali gündeme geldi.

Bununla birlikte banka, uzun vadeli görünüme dair yapıcı duruşunu sürdürüyor. Standard Chartered, son düzeltmelerin önceki döngülerdeki gibi ciddi platform çöküşlerine sebep olmadığını vurguluyor. Burada özellikle on-chain kullanım verilerindeki iyileşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

Son olarak, bankanın daha önce 2030 yılı için öngördüğü 500 bin dolarlık uzun vadeli Bitcoin fiyat hedefinde bir değişiklik olmadığının altı çizildi.