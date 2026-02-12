Vitalik Buterin Kripto İlhamlı Yönetimi Rusya-Suriye Savaşı’na Çözüm Olarak Sunuyor

Ethereum’ın kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “suç teşkil eden bir saldırı” olarak nitelendirdi. Buterin, Blockchain dünyasında ortaya çıkan yönetim modellerinin, Rusya’nın siyasi yapısını dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor. Açıklamaları, 24 Şubat 2026’da işgalin dördüncü yılı yaklaşırken gündeme geldi.

Buterin’in Ukrayna’ya Desteği ve Saldırıyı Kınaması

Rus kökenli ve Kanada vatandaşı olan Buterin, çatışmanın ahlaki açıdan belirsiz olmadığını vurguladı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri eylemlerinin hiçbir biçimde haklı çıkarılamayacağını belirtti. Buterin, bir yandan Ukrayna’nın son on yılda kurumsal alanda önemli gelişmeler gösterdiğine dikkat çekerken, diğer yandan Rusya’da baskının ve askeri eylemlerin arttığını dile getirdi.

Bu iki ülke arasındaki uçuruma değinen Buterin, Ukrayna’nın insani yardıma ve savunmasının güçlendirilmesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti:

Ukrayna’nın kendini savunmaya devam edebilmesi, sivil bölgelerin ve altyapının korunması için uluslararası desteğe ihtiyacı var.

Ayrıca, Batı ülkelerinde çatışmayla ilgili sorumluluğu Rusya üzerinden hafifletmeye çalışan söylemleri eleştirdi. Moskova’nın mevcut yönetiminin barışa yanaşma konusunda bir teşvik görmediğini ifade etti. Buterin, bu nedenle askeri ve ekonomik baskının sürmesinin müzakereleri mümkün kılabilecek yegane yol olabileceğini belirtti.

Kripto Yönetim Modelleri ile Siyasi Reform Önerisi

Buterin, Ethereum ve genel anlamda Blockchain teknolojisindeki deneyimlerinden yola çıkarak, Rusya’da uzun vadeli bir siyasi reformun merkeziyetsiz yönetime, kademeli oy sistemine ve dijital demokrasiye açık yapılarla mümkün olabileceğini öne sürüyor. Bu tip mekanizmaların, karar alma gücünü geniş tabana yayma ve toplumsal katılımı güçlendirme amacı taşıdığını vurguluyor.

Bir ülkenin hedefi insan hayatını iyileştirmek olduğunda güçlü, azınlıkları bastırmak ya da komşularına saldırmak olduğunda ise zayıf ve koordinasyonsuz bir yönetim yapısı geliştirmek gerektiğini savunuyor.

Buterin, merkeziyetsizliğin soyut bir fikir olmadığını, siyasi geçiş süreçlerinde gerçek anlamda uygulanabileceğini ileri sürdü. pol.is gibi dijital katılım araçlarını örnek göstererek, kamuoyunun önceliklerini toplu olarak belirleyip politikalara yön verilebileceğini aktardı.

Bu açıklamalar, Rusya’da yakın dönemde kripto haber sitelerine yönelik erişim engellerinin ardından geldi.

Geleceğe Dair Dönüşüm ve Siyasi Yenilenme Vurgusu

Buterin, yalnızca mevcut çatışmaya odaklanmanın ötesinde, Avrupa ve Ukrayna güvenliğinin Rusya’da köklü bir dönüşümü gerektirdiğine inanıyor. Onun vizyonunda, ülkenin refaha ve kamu yararına öncelik veren bir yönetim anlayışı benimsemesi halinde, askeri çatışma riskinin azalacağı savunuluyor.

Bu dönüşüm için, Rusya’nın siyasi muhalefetine yeni liderlikler ve taze fikirlere ihtiyaç duyulduğunu öne çıkarıyor. Deneyimlerini aktaran Buterin, köklü sistemlerin sadece yeni stratejiler, deneyler ve katılımcı çözümlerle aşılabileceğine dikkat çekiyor.

İki aşamalı bir yol haritası öneriyor: Öncelikle Ukrayna’nın her türlü yardım ile desteklenmesi, ardından ise Rusya’da orta yolcu ve reforma açık kesimlerin güçlendirilmesi gerektiğini değerlendiriyor.

Buterin’in yaklaşımı, dijital yönetim modellerinin uluslararası siyasetle giderek daha fazla kesiştiğini gösteriyor. Blockchain odaklı yöntemlerin henüz geniş ölçekli ulusal yönetimde test edilmemiş olduğu, ancak gelecekte bu tür yenilikçi modellerin önemli rol oynayabileceği aktarılıyor.