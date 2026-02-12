Kripto Para

2020’ye Göre Bugünler Hiçbir Şey, İşte Kripto Paraları Bekleyenler

Özet

  • Bitcoin'in 12 aylık volatilitesi şimdiye kadarki en düşük seviyede.
  • 2018 ayı piyasası dip noktası, COVID çöküşü ve 2022 ayı piyasası dibinde alarm veren sinyal yeniden dibe işaret ediyor.
  • OP Coin grafiğini paylaşan Poppe “küçük yükseliş sapmaları” olduğunu söylüyor. Bunun birçok altcoin grafiğinde olduğunu söylese de BTC kayıplarını artırırken grafikler düşüşe geçti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 68 bin dolardan yeniden uzaklaşmaya başladı ve altcoinlerdeki düşüş molası da sona ermiş görünüyor. Trump 21:30’da açıklamalar yapacak. Gece ikinci bir açıklaması daha olacak. Peki deneyimli yatırımcılar kripto paraların bugününe dair neler söylüyor?

İçindekiler
1 2020 ve 2026 Kripto Paralar
2 OP Coin

2020 ve 2026 Kripto Paralar

Discover Crypto 12 aylık volatilite metriğini paylaşarak bugünlerdeki dalgalanmanın neden çılgınca olduğunu açıklıyor. BTC son ABD seçimlerinin ardından neredeyse başladığı yere geri döndü ve 2020 öncesindeki volatilite dönemine göre gösterge epey diplerde.

Bitcoin’in 12 aylık volatilitesi şimdiye kadarki en düşük seviyede!

Ve siz son dönemdeki dalgalanmaların çılgın olduğunu düşünüyordunuz… 2020 öncesinde kimler buradaydı?” – Discover Crypto

12 aylık volatilite daha heyecan verici günler gördüğümüzü söylese de tarihi alım sinyali yeniden yanıyor.

Bu gösterge;

  • 2018 ayı piyasası dip noktası.
  • 2020 COVID çöküşü.
  • 2022 ayı piyasası dip noktası.

Sırasında aynı şeyi söyledi. Şimdi de hiç yoksa kısa vadeli dip için yatırımcıların umutlarını besleyen sinyallerden biri. Fakat Bitcoin yeni varlık türü olarak olgunlaşmaya çabalarken göstergelerin artık doğru çalışmasını bekleyemeyiz. Örneğin aynı gösterge zirve konusunda da daha fazlasının olabileceğini söylerken yatırımcıları yanıltmıştı. Şimdi de bu göstergenin işaret ettiği dibin tahmin edilenden uzun sürmesi mümkün.

OP Coin

Michael Poppe geleceğe her zaman umutla bakan ve yıllardır “artık yükseliş başlayacak” diyenlerden. 120 bin dolara ulaşan BTC onu fazlasıyla heyecanlandırmıştı ancak yanıldı ve her “geri dönüş” çığlığı başarısızlıkla sonuçlandı. Bugün de umutlu. OP Coin grafiğini paylaşan analist “küçük yükseliş sapmaları” olduğunu söylüyor. Bunu birçok altcoinde “aynı şey var” diyerek örnek olarak paylaşıyor.

“İlginç bir durum. Çoğu grafikte, küçük yükseliş sapmaları görülüyor. Bu, önümüzdeki dönemde #Altcoin‘lerde bir ivme göreceğimizi gösteriyor.

OP buna bir örnek. Mum grafiklerine göre, açık bir yükseliş sapması var. Henüz teyit edilmedi, ancak bu iyi bir işaret olabilir.”

Yarın enflasyon rakamları açıklanacağından kripto paralardaki baskının devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki saatler içinde yaşanabilecek dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmalısınız.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
