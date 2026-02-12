2020’ye Göre Bugünler Hiçbir Şey, İşte Kripto Paraları Bekleyenler

Bitcoin 68 bin dolardan yeniden uzaklaşmaya başladı ve altcoinlerdeki düşüş molası da sona ermiş görünüyor. Trump 21:30’da açıklamalar yapacak. Gece ikinci bir açıklaması daha olacak. Peki deneyimli yatırımcılar kripto paraların bugününe dair neler söylüyor?

2020 ve 2026 Kripto Paralar

Discover Crypto 12 aylık volatilite metriğini paylaşarak bugünlerdeki dalgalanmanın neden çılgınca olduğunu açıklıyor. BTC son ABD seçimlerinin ardından neredeyse başladığı yere geri döndü ve 2020 öncesindeki volatilite dönemine göre gösterge epey diplerde.

“Bitcoin’in 12 aylık volatilitesi şimdiye kadarki en düşük seviyede! Ve siz son dönemdeki dalgalanmaların çılgın olduğunu düşünüyordunuz… 2020 öncesinde kimler buradaydı?” – Discover Crypto

12 aylık volatilite daha heyecan verici günler gördüğümüzü söylese de tarihi alım sinyali yeniden yanıyor.

Bu gösterge;

2018 ayı piyasası dip noktası.

2020 COVID çöküşü.

2022 ayı piyasası dip noktası.

Sırasında aynı şeyi söyledi. Şimdi de hiç yoksa kısa vadeli dip için yatırımcıların umutlarını besleyen sinyallerden biri. Fakat Bitcoin yeni varlık türü olarak olgunlaşmaya çabalarken göstergelerin artık doğru çalışmasını bekleyemeyiz. Örneğin aynı gösterge zirve konusunda da daha fazlasının olabileceğini söylerken yatırımcıları yanıltmıştı. Şimdi de bu göstergenin işaret ettiği dibin tahmin edilenden uzun sürmesi mümkün.

OP Coin

Michael Poppe geleceğe her zaman umutla bakan ve yıllardır “artık yükseliş başlayacak” diyenlerden. 120 bin dolara ulaşan BTC onu fazlasıyla heyecanlandırmıştı ancak yanıldı ve her “geri dönüş” çığlığı başarısızlıkla sonuçlandı. Bugün de umutlu. OP Coin grafiğini paylaşan analist “küçük yükseliş sapmaları” olduğunu söylüyor. Bunu birçok altcoinde “aynı şey var” diyerek örnek olarak paylaşıyor.

“İlginç bir durum. Çoğu grafikte, küçük yükseliş sapmaları görülüyor. Bu, önümüzdeki dönemde #Altcoin‘lerde bir ivme göreceğimizi gösteriyor. OP buna bir örnek. Mum grafiklerine göre, açık bir yükseliş sapması var. Henüz teyit edilmedi, ancak bu iyi bir işaret olabilir.”

Yarın enflasyon rakamları açıklanacağından kripto paralardaki baskının devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki saatler içinde yaşanabilecek dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmalısınız.