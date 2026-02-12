BitMEX, Yeni Kampanyasında 70.000 USDT Dağıtacak

Kripto türev piyasasının önde gelen platformlarından BitMEX, kullanıcılarına yönelik geniş kapsamlı yeni bir kampanya başlattı. 12 Şubat 2026 tarihinde başlayan ve bir ay sürecek olan kampanya kapsamında toplamda 70.000 USDT ödül havuzu kullanıcıları bekliyor. Katılımcılar, Apple ve Tesla gibi büyük şirketlerin hisse senedi türev ürünlerinde (Equity Perps) işlem yaparak çeşitli ödüllerden yararlanabilecek.

Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

Kampanya 12 Şubat 2026’dan 12 Mart 2026’ya kadar devam edecek. BitMEX, kampanya süresince farklı koşullara göre ödüller dağıtacak. Katılımcıların, ödül almaya hak kazanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yeni kullanıcılar için tam kimlik doğrulama zorunlu tutulurken, kampanya döneminde uygun işlemler için başvuru ve kayıt işlemleri platform üzerinden yapılabiliyor.

Kampanya kapsamında üç farklı kategoriye göre ödüllendirme yapılacak. En fazla ödül, en yüksek işlem hacmine sahip katılımcılara yönelik. Platformda en az 100 USDT yatıran ve hisse türevlerinde toplamda 10.000 doların üzerinde işlem hacmine ulaşan kullanıcılar, 500 USDT’ye kadar ödül alabiliyor. Ayrıca, sosyal medya üzerinden kampanyanın duyurusunu paylaşanlar ve platformun hazırladığı kısa testi başarıyla tamamlayanlara da işlem kredisi veriliyor.

Ödül Kategorileri ve Koşullar

Katılımcılar, işlem hacmine bağlı ödüllerin yanı sıra “Spread the Word” ve “Learn and Earn” başlıklı iki farklı yol daha ile ödül alabiliyor. Sosyal medya paylaşımı yapan kullanıcılar 5 USDT değerinde işlem kredisi elde ederken, platformun hisse türev ürünleriyle ilgili kısa sınavını başarıyla tamamlayanlara da 5 USDT ödül sunuluyor.

Kampanyanın ayrıntılarına ve başvuru sürecine BitMEX’in resmi platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Kayıt ve şartlar sayfası üzerinden, kampanya süresince tüm işlemlerin ve ödül hesaplamalarının takibi mümkün.

BitMEX’in Güvenlik ve Şeffaflık Yaklaşımı

BitMEX, güvenli yapısı, hızlı işlem altyapısı ve piyasa derinliğiyle profesyonel kripto yatırımcılarının sıklıkla tercih ettiği platformlar arasında yer alıyor. Şirket, piyasa katılımcılarına özellikle Bitcoin türevleri alanında geniş ürün ve hizmet sunuyor.

Kurulduğu günden bu yana herhangi bir siber saldırı ya da dış müdahale kaynaklı fon kaybı yaşanmayan platformda, kullanıcı varlıklarının güvenli şekilde saklanmasına odaklanılmış durumda. BitMEX, sektör genelinde öne çıkan uygulamalarından biri olarak, kullanıcı fonlarının zincir üzerinde nasıl tutulduğuna dair “Proof of Reserves” ve “Proof of Liabilities” verilerini yayımlamayı sürdürüyor.

Bu veriler platformda haftada iki kez güncellenerek kullanıcıların varlıklarının güvende olduğu şeffaf şekilde gösteriliyor.

Daha fazla bilgi almak isteyenler, BitMEX’in blog sayfasına veya sosyal medya platformlarına erişim sağlayabiliyor. Kampanya ile ilgili olarak ise kullanıcıların tüm detaylara ve teknik bilgilere platformun ilgili bölümlerinden ulaşması mümkün.