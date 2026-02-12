BITCOIN (BTC)

Bitcoin Protokolü, BIP 360 ve P2MR ile Kuantum Güvenliğine Yaklaşıyor

Özet

  • BIP 360, Bitcoin için kuantum güvenlik sürecini başlatıyor.
  • P2MR çıktısı, zincir üstü anahtar risklerini azaltıyor.
  • Küresel aktörler, kuantum güvenli altyapı yatırımlarını artırıyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin geliştirici ekosisteminde, kriptografik güvenlik standartlarını artırmaya yönelik yeni bir adım atıldı. Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 360, gelecekte ortaya çıkabilecek kuantum bilişim tehditlerine karşı Bitcoin’i hazırlamak amacıyla güncellenerek resmi BIP GitHub deposuna dahil edildi. Bu gelişme, ağın olası teknolojik risklere karşı dayanıklılığını güçlendirme çabalarında somut bir ilerleme olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 BIP 360 ve P2MR: Yeni Çıktı Türü ve Amaçları
2 Kuantum Bilgisayarların Bitcoin için Teorik Tehditleri

BIP 360 ve P2MR: Yeni Çıktı Türü ve Amaçları

BIP 360, mevcut Bitcoin altyapısına yeni bir çıktı türü olan Pay-to-Merkle-Root (P2MR) modelini sunuyor. Bu model, kuantum dirençli script ağaçlarının desteklenmesini sağlarken, aynı zamanda Tapscript altyapısıyla uyumlu çalışacak şekilde tasarlandı. P2MR, fon harcaması sırasında kullanılan anahtar yolu seçeneğini ortadan kaldırıp yalnızca script yoluna bağlı bir harcama biçimi sunuyor. Geliştiriciler, bu teknik değişikliğin potansiyel saldırı yüzeyini daralttığını, özellikle de blokzincirde kamuya açık anahtarların ifşa edilmesini önleyerek kuantum saldırılarına karşı koruma sağladığını aktarıyor.

Kuantum Bilgisayarların Bitcoin için Teorik Tehditleri

Kuantum bilişim, matematiksel olarak güçlü şifreleme algoritmalarını kırma potansiyeli nedeniyle siber güvenlik dünyasında önemli bir tartışma başlığı haline geldi. Gelişmiş kuantum bilgisayarlar, Bitcoin gibi sistemlerde kullanılan bazı kriptografik mekanizmaları kırarak, kamuya açık anahtarlardan özel anahtarları türetme riski oluşturabiliyor; bu da fonların izinsiz aktarımı anlamına geliyor. Özellikle Taproot adresleri, Pay-to-Public-Key (P2PK) çıktıları ve tekrarlanan adres kullanımları, zincir üzerinde kamu anahtarlarının göründüğü durumlar olarak ekstra riskli konumda bulunuyor.

BIP 360 ile birlikte sunulan P2MR modeli, Taproot’a yapısal olarak benzerken, anahtar yolu harcamasını devre dışı bırakıyor ve saldırı yüzeyini küçültüyor. Böylece, gelecekte olası bir kuantum bilgisayar tehdidine karşı Bitcoin ağında ek bir güvenlik katmanı sağlanması amaçlanıyor.

BIP 360’ın yazar ekibi, bu teklifin ileride Bitcoin’e post-kuantum imza algoritmalarının eklenmesi için temel bir zemin oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle ML-DSA (Dilithium) ve SLH-DSA (SPHINCS+) gibi algoritmaların, sonraki soft fork süreçlerinde Bitcoin’e entegre edilebileceği öngörülüyor.

Teklifin başlıca yazarlarından olan ve protokol mühendisliği alanında çalışmalar yapan Hunter Beast, atılan adımın bir geçiş sürecinin başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Beast ayrıca, uzun süredir hareket etmeyen ve güvenlik riski taşıyan varlıkların korunmasına dair ek öneriler geliştirdiklerini ifade ediyor.

Belgeler üzerinde çalışan bir diğer isim olan teknik iletişim uzmanı Isabel Foxen Duke, teklifin yalnızca yazılım geliştiricilerinin değil, genel kamuoyunun da anlayabileceği bir dilde hazırlanmasına özen gösterildiğini aktardı.

Bitcoin geliştiricisi Isabel Foxen Duke, teklifin kamunun anlayabileceği şekilde yazıldığını, konunun hassasiyeti nedeniyle şeffaf ve anlaşılır bir sunum amaçlandığını belirtiyor.

Küresel düzeyde, hem hükümetler hem de büyük teknoloji şirketleri post-kuantum kriptografi yatırımlarını hızlandırıyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), 2030 yılına kadar kuantum güvenli sistemlerin yaygınlaşmasını hedefliyor. Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü ise 2030’lu yıllarda eliptik eğri kriptografisinin kullanımını aşamalı olarak durdurmayı planlıyor.

Destekçiler, BIP 360’ın Bitcoin’in kuantum güvenliğine geçişte yeni standartlarla uyumlu hareket etmesini sağladığını, ağın ilerleyen yıllarda karşılaşabileceği teknolojik zorluklara daha dayanıklı olmasına katkı sunduğunu değerlendiriyor.

