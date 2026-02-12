BITCOIN (BTC)

Standard Chartered Bankası 2026 Kripto Para Tahminlerini Güncelledi – 12 Şubat

Özet

  • Geoffrey Kendrick: Önümüzdeki birkaç ay içinde kripto para birimlerinin fiyatlarında daha fazla acı ve nihai bir teslimiyet dönemi göreceğiz.
  • Standard Chartered, artan küresel makroekonomik riskleri ve kurumsal Bitcoin hazine rezervlerine olan talebin yavaşlamasını gerekçe göstererek 2026 Bitcoin fiyat hedefini 100.000 dolara düşürdü.
  • Mevcut piyasa momentumunun giderek ETF desteğine bağımlı hale geldiğini söyleyen analistler önümüzdeki 2 yıl daha sınırlı büyüme öngörüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralarla yakından ilgilenen İngiliz bankasının küresel kripto varlık araştırma başkanı tahminlerini revize etti. Genelde ortalamanın üstünde tahminler paylaşan Kendrick birçok faktörden dolayı kripto paralarda bu yıl görünümün değiştiğini savunuyor.

İçindekiler
1 Standard Chartered Kripto Tahminleri
2 Neden Düşüş Bekliyor?

Standard Chartered Kripto Tahminleri

Analistlere göre kripto para yatırımcıları için en zor günler henüz gelmemiş olabilir. Daha fazla acının yatırımcıları beklediğini söyleyen banka önümüzdeki birkaç ay içinde Bitcoin’in 50 bin dolar ve altına inebileceğini düşünüyor.

İngiliz bankasının küresel dijital varlık araştırma başkanı Geoffrey Kendrick 12 Şubat değerlendirmesinde şunları söyledi;

“Önümüzdeki birkaç ay içinde kripto para birimlerinin fiyatlarında daha fazla acı ve nihai bir teslimiyet dönemi göreceğiz.”

%26 daha düşüş beklediği Bitcoin’in yanı sıra Ethereum’un da önümüzdeki birkaç ay için %30 kayıplar 1.400 dolara gerilemesini bekliyor. 2026 sonu hedefleri de aşağı yönlü revize edildi. Daha önce BTC için 150 bin ve ETH için 7.500 dolar seviyesine işaret ediliyordu. Ancak son tahminler Bitcoin’in yılı 100 bin ve Ethereum’un 4 bin dolarda kapatacağı yönünde. Elbette bu seviyeleri yıllık tepe olarak görmek gerekiyor.

Geçen yıl BTC 126.000 doları aşarken Ethereum 5 bin dolara dayanmıştı.

Neden Düşüş Bekliyor?

Ekim ayından bu yana kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon dolar azaldı yani neredeyse yarısını sildi. Artan küresel makroekonomik riskleri ve kurumsal Bitcoin hazine rezervlerine olan talebin yavaşlaması nedeniyle bu gerilemenin devam etmesi öngörülüyor.

Kripto paraların yeni varlık sınıfı olarak artık daha dayanıklı hale geldiğini söyleyen Geoffrey Kendrick önceki döngülere göre daha az acı öngörüyor. Üstelik banka 2030 yılına kadar Bitcoin için hedeflediği yarım milyon dolar tahminini aşağı revize etmedi. Uzun vadeli vizyonunu koruyan analistler mevcut piyasa momentumunun giderek ETF desteğine bağımlı hale gelmesi nedeniyle sancılı geçiş süreci öngörse de uzun vadede halen umutlular.

Önümüzdeki iki yıl tarihsel verilere göre daha temkinli büyümeye kapı aralamalı. Banka da bu konuda piyasanın geri kalanıyla hemfikir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
