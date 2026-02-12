2 Sorun Yüzünden 2026’da Kripto Yasası Çıkamayabilir (Düşüş Demek)

Birçok faktörle birlikte kripto paralarla ilgili regülasyon çalışmalarının akamete uğraması da grafikleri etkiliyor. Geçen sene GENUS etrafındaki tartışmaların tetiklediği düşüşler gördük. Kripto para piyasalarına netlik getirmesi için çalışmaları 2025 yılında başlayan yasa çalışmalarıysa 2 sebepten sekteye uğramış durumda ve böyle giderse 2026 yılında da yetişemeyecek. Bu da artık hiç yasalaşmayabileceği anlamına gelir.

Kripto Para Yasası Engelleniyor

Washington’un 2026’da kapsamlı kripto netlik yasasını onaylaması bekleniyordu. Ancak süreç 2 temel sorundan dolayı tıkanmış durumda. Bunlardan ilki stablecoin getirilerinin nasıl ele alınacağı. Demokratlar bankaların baskısıyla bunun engellenmesini istiyor. İkinci sorun Trump’ın kripto para işindeki rüşvete varan yorumlara neden olabilecek çıkarlarının önüne geçilme arzusu. Geçtiğimiz yıl boyunca Demokratların bu konuda Kongre’de attığı nutukları dinledik.

Wintermute’un politika ve savunma başkanı Ron Hammond kripto para yasasının bu yıl geçmesine sadece yüzde 25 ihtimal veriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasındaki yetki karmaşasını çözecek mevcut tasarı kriptoda birçok sorunu ortadan kaldıracak. Altcoinlerin menkul kıymet olarak sınıflandırılsa bile sınıflandırmasının emtiaya çevrilebilmesinin bile önü açılıyor. Ancak yukarıda bahsedilen iki sorun ortadan kalkmadan iki partinin desteğiyle süreç ilerleyemeyecek. İki partinin desteği olmadan Senato çoğunluğuna ulaşılamadığından süreç tıkanacak ve üçüncü çeyrekte başlayacak seçim tatiliyle süreç noktalanacak.

Ara Seçimler ve Kripto Yasaları

Eğer kripto para yasasıyla ilgili süreç bu yıl tamamlanamazsa ara seçimlerde Trump muhtemelen kan kaybedeceğinden yasanın sonraki 2 yıl da geçme ihtimali epey zayıflamış olacak. Daha şimdiden 6 Cumhuriyetçi Trump aleyhine Kanada yasası için el kaldırdı. Kripto çok daha tartışmalı bir konu olduğundan gümrük tarifeleri konusunda bile blok olarak hareket edemez hale gelen Cumhuriyetçilerin işi zorlaşıyor.

Trump, World Liberty Financial dahil olmak üzere kripto işlerinden bilindiği kadarıyla 1,4 milyar dolar kazanç elde etti. Arka planda kazançlar, seçim desteği kaynaklı dolaylı destekler vesaire eklendiğinde rakam daha da artıyor. Bu durum Demokratların “her gelen başkan veya bakan bir şekilde kripto paraları speküle edip, kripto işinden kazanç elde etmek için devlet görevini kullanırsa bu nasıl olacak” sorusunu sormasına neden oluyor.

Wintermute’tan Hammond şunları söyledi;

“İyi ya da kötü, başkanın ve ailesinin kripto endüstrisine katılımı, bu yönetimin yolsuzluğu ya da kripto endüstrisinin büyük bir kısmıyla bağlantılı algılanan yolsuzluk konusunda çok yaygın bir anlatı var. Seçime gittikçe yaklaşırken, bunun kampanya reklamlarında kullanıldığını çok net bir şekilde görüyoruz.”