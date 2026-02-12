Son Dakika: ABD Adalet Bakanlığından Kripto Para Uyarısı

ABD Adalet Bakanlığı ve kripto paraların yan yana geldiği manşetleri Trump öncesi dönemde çok fazla görüyorduk. Neyse ki endüstri üzerinde artık eskisi gibi hukuki baskı yok. Ancak bu kripto para dolandırıcılarıyla Adalet Bakanlığının mücadeleden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Biraz önce 14 Şubat konulu uyarı duyurusu paylaşıldı.

Kripto Paralar Son Dakika

Sevgililer Günü yaklaşırken, Ohio Kuzey Bölgesi ABD Savcılığı vatandaşları kripto para dolandırıcılarına karşı uyardı. Kurbanların güveni ve duygularının istismar edildiğini söyleyen Ohio Kuzey Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı David M. Toepfer yeni av siz olmak istemiyorsanız dikkatli olun diyor.

“Romantik dolandırıcılar aşk değil paranızın peşinde. Güven ve duyguları sömürürler ve genellikle yaşlı Amerikalıları ve savunmasız kişileri hedef alırlar. Herkesi yavaşlamaya, kimlikleri doğrulamaya ve şahsen tanışmadıkları kişilere asla para göndermemeye çağırıyoruz.” – David M. Toepfer

Dolandırıcılar çalınan fotoğraflarla sahte profiller oluşturuyor ve yurt dışında orduda, petrol platformlarında veya uluslararası ticarette çalıştıklarını iddia ediyorlar.

“Hızlı bir şekilde aşklarını veya derin bağlılıklarını ilan ederler. Konuşmaları flört ve sosyal medya platformlarından özel mesajlaşma uygulamalarına taşır.”

Peki alarm durumuna geçmenizi gerektirecek tehlike işaretleri nelerdir?

“İlişkinin çok erken aşamalarında güçlü duygularını ilan ederler. Yüz yüze görüşmeyi reddederler veya yüz yüze görüşemeyecekleri için bahaneler uydururlar. Sürekli olarak finansal yardıma ihtiyaç duydukları acil durumlar yaşarlar. Hediye kartı, kripto para veya banka havalesi şeklinde ödeme talep ederler. Hikayelerini sürekli değiştirirler veya iddia ettikleri geçmişleriyle tutarsız, kötü bir dil kullanırlar. Sizden para veya paket almanızı ve/veya iletmenizi isterler; bazen kurbanları farkında olmadan “para kuryesi” haline getirirler.”

Genelde Gana, Nijerya gibi ülkelerdeki dolandırıcılar bunu dünyanın her yerinde yapıyor. Türkiye’de de çok yaygın. Örneğin “Yemen’de ABD askeriyim buradan para çıkaramıyorum sana kargo ile para gelecek bunu bölüşelim iş yapalım” tarzında hikayeleri vardır. Yakın zaman başlayan davada Ganalı dolandırıcı ABD vatandaşından 8 milyon dolar çalmakla suçlanıyordu. Bu rakamlar çok fazla dolandırıcıyı iştahlandırdığı için sosyal medyada iletişime son derece dikkat etmelisiniz.