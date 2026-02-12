Son Dakika: Trump ve İran Hakkında 2. Aşama Açıklaması

İran ile geçtiğimiz hafta yapılan müzakerede muhataplar direkt değil dolaylı görüştü. İran birçok konuda ABD ile anlaşamıyor ve ABD Hazine Bakanı son 1 haftada 2 kez İran yönetiminin yurt dışına para kaçırdığını söyledi. Trump şimdi yaptığı açıklamalarda İran için ikinci aşamadan bahsediyor.

İran Son Dakika

Gündüz bahsettiğimiz açıklamalarına başlayan Trump İran hakkında konuşuyor. Gece 01:30’da yeni açıklamalar da gelecek. İran ile müzakereler devam etse de taraflar istediklerini alamıyor. İran füzelerin görüşmeye dahil edilmesini istemezken Trump daha önce “son tarihin İran yönetimine bildirildiğini” söylemişti. Her an yeni saldırı olabileceğine dair endişeler diri ve piyasaları baskılıyor.

ABD Hazine Bakanı son 1 haftada 2 kez İran yönetiminin protestoların şiddetlenip iktidarı kaybetme ihtimalleri nedeniyle (bunu ima ediyor) yurt dışına yüklü miktarda para çıkardığını söyledi. Bu açıklamalar ABD’nin çoktan sıradaki hamlesine hazırlanmış olma ihtimalini besliyor.

Trump ise biraz önce şunları söyledi;

“Xi yılın ilerleyen aylarında ABD’ye gelecek. Şu anda Çin ile ilişkilerimiz çok iyi. İran ile bir anlaşma yapmak zorundayız. Anlaşma yapılmazsa İran için çok travmatik olacak. İran ile yapılacak anlaşma nihai olarak bana bağlı. Sanırım önümüzdeki ay bir anlaşma yapılabilir. İran’la istediğim kadar konuşacağım. İkinci aşama İran için çok zor olacak.”

İstihdam raporunun bazı açılardan inanılmaz olduğunu söyleyen Trump şimdi konuşmasını sonlandırdı.