Kurumsal Bitcoin Alımlarının Yüzde 97’si Tek Şirkete Ait: Sektördeki Rekabet Azalıyor

Kurumsal Bitcoin piyasasında yapılan yeni gözlemler, büyük alımların neredeyse tamamına yakın bir bölümünün Strateji şirketinden geldiğini gösteriyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen işlemler, özellikle büyük ölçekli tek bir oyuncunun sektördeki ağırlığını her geçen gün artırdığını ortaya koyuyor.

Kurumsal Bitcoin Alımlarında Strateji’nin Baskın Rolü

BitcoinTreasuries.net’in 2026 Ocak Kurumsal Benimseme Raporu’na göre, yılın ilk ayında yeni kurumsal Bitcoin alımlarının yüzde 93’ü bu şirkete ait. Şirketin toplamda 40.150 BTC daha satın alarak ay sonunda elindeki Bitcoin miktarını 712.647’ye çıkardığı raporlandı. Bu seviyede birikim, kamuya açık tüm şirketlerin elindeki toplam 1,13 milyon Bitcoin’in yaklaşık üçte ikisine denk geliyor.

Strateji’nin yönetim kadrosu, bu varlık birikimini uzun vadeli bir hazine politikasıyla ilişkilendiriyor. Son finansal raporlarında, hisse başına Bitcoin miktarını 2032’ye kadar yaklaşık 2,5 katına çıkarmayı planladıklarını açıkladılar. Şirketin 14 yıllık projeksiyon senaryosunda, hisse başına 492.000 satoshi hedeflendiği belirtildi.

Şirket yönetimi, buna daha temkinli bakış açıları da ekleyerek önümüzdeki yıllarda hisse başı Bitcoin miktarında istikrarlı bir artış öngördüklerini belirtti; bu stratejinin Strateji’yi hem büyük bir Bitcoin sahibi hem de uzun vadeli bir hazine yatırımı haline getireceğini vurguladılar.

Dijital Kredi Ürünlerine Yönelim Artıyor

Alımların yanında şirketler yeni finansman enstrümanlarına da yöneliyor. BitcoinTreasuries.net’in takip ettiği dijital kredi platformlarında, Strateji’nin STRC, STRD, STRF ve STRK adındaki ürünleri öne çıkıyor. Bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar arasında Strive, STRE ve Metaplanet de bulunuyor.

Metaplanet’in MERCURY ürünü yaklaşık yüzde 4,9 getirisiyle öne çıkarken, Strateji ve Strive’ın bazı ürünlerinde faiz oranları yüzde 10’lu seviyelere ulaşıyor. Şirketlerin bu tip hibrit finansman araçları, hem temettü hem borç özelliklerini birlikte barındırarak şirkete yeni bir sermaye kaynağı sağlıyor.

Sık Alım Yapan Kurumlar ve Madencilerin Eğilimleri

Kurumsal Bitcoin ekosistemi, sadece büyük alımlarla değil, düzenli olarak portföylerine ekleme yapan şirketlerle de şekilleniyor. Rapordaki verilere göre, Bitcoin tutan 194 kamu şirketinin üçte biri, günlük ortalama 1 BTC’nin üzerinde alım gerçekleştiriyor.

Yirmi firmanın ise günde 10 BTC’den fazla birikim gerçekleştirdiği, bunların ağırlıklı olarak hazine yönetimine odaklı şirketler olduğu aktarıldı. Son beş senede, kamu şirketleri günlük ortalamada 357 BTC eklerken, bu eğilimi sürdüren şirketler yeni katılanlara göre daha büyük hacimlere ulaşıyor.

Madencilik tarafında ise MARA, Riot, Hut 8 ve CleanSpark gibi şirketler, toplamda kamuya açık şirketlerin Bitcoin varlıklarının yüzde 11’ine sahip konumda. Ancak Ocak’ta madenciler net satıcı konumuna geçerek, toplamda 290,9 BTC’lik bir azalma yaşandı.

Piyasa Dinamiklerinde Yoğunlaşma ve Yeni Katılımcılar

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen, son dönemde yeni kurumsal alıcılar sektöre giriş yaptı. 2025 Ekim’inden bu yana Güney Kore, ABD, Çin, Japonya ve Kanada’da 21 yeni şirketin portföylerine yaklaşık 880 BTC eklediği aktarıldı.

Bununla birlikte, kurumsal Bitcoin’in çok daha büyük kısmı yine Strateji gibi lider şirketlerin elinde toplanıyor. Hazine odaklı hisseler, Şubat başında BTC fiyatının 65.000 dolar altına gerilemesiyle yüzde 30-35’lik kayıp yaşadı. Kurumsal, ETF, hükümet ve kurumsal yatırımcıların toplam Bitcoin varlığı ise 4,08 milyon BTC’yi aştı.