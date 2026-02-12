DEFI

Sıcak Gelişme: AAVE Ürün Gelirinin Tamamını Aktaracak, Yüzde 5 Yükseliş

Özet

  • Aave Labs, protokolün (Aave) ve ürünlerin (Aave arayüzü, cüzdan vb.) gelirlerini tek bir çatıda, Aave DAO Hazinesi'nde toplamayı ve Aave V4 teknolojisini geleceğin temeli olarak kabul ettirmeyi hedefliyor.
  • Aave markalı tüm ürünlerden elde edilen gelirin %100'ü doğrudan Aave DAO hazinesine aktarılacak.
  • AAVE fiyatı yüzde 5 arttı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

DeFi verimliliği, aktivite, protokollerin fayda üretimi gibi konular sıradan yatırımcılar için önemsiz. Yatırımcılar ilgili protokollerin altcoinlerinin fiyat büyümesiyle ilgilenir. AAVE tarafından atılan son adım da gelirlerin AAVE DAO hazine yönlendirilmesiyle ilgili olduğundan fiyata etki edebilecek türden bir hamle.

AAVE Haberleri

Aave, merkezi olmayan kredilerin geleneksel finansman alanında önemli bir rol oynayabileceği teziyle çıktığı yolda artık bir sonraki aşamanın DAO’yu desteklemekten geçtiğini düşünüyor. Aave, merkezi olmayan finansman alanında en büyük protokol olup, kredi pazarında %60’lık bir paya sahip ve gelecekte tokenizasyon gibi alanlarda daha fazla varlık göstermek istiyor.

“Bugün, ürün gelirinin %100’ünü token merkezli bir model altında Aave DAO hazinesine yönlendiren yeni bir uyum çerçevesi olan Aave Will Win Framework’ü öneriyoruz.” – AAVE

Bu hamle Aave mobil uygulaması, Aave kart gibi 5 ürünün tüm gelirlerinin aktarılmasıyla DAO’nun net gelir akışına olanak sağlayacak.

“Ürün katmanı, DAO’nun gelirini artırmanın bir yoludur. Aave V4 tarafından desteklenen protokol katmanı ise bir diğer yoldur.

Bu öneri, protokolün daha fazla değer elde etmesini sağlayan V4’ün yeni para kazanma özelliklerini de özetlerken, V4’ü DAO’nun stratejik yönü olarak onaylamayı amaçlamaktadır.

Son olarak, teklif DAO’dan Aave Labs’ın gelişimini ve büyümesini finanse etmesini talep ediyor ve Aave markasını yönetmek ve korumak için gelecekteki bir vakıf sunuyor. Token merkezli bir vizyonun arkasında birleşmek ve Aave’yi önümüzdeki on yılda kazanmaya hazırlamak için daha iyi bir zaman olamayacağına inanıyoruz.” – AAVE

Duyurunun ardından AAVE fiyatı yüzde 5 artış yaşadı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum.
