Martinez: PEPE Grafiği HYPE Coin’e Olacakları Söylüyor

Özet

  • Martinez: HYPE Coin şimdi PEPE Coin gibi düşüş yoluna girdi. (Hedef 27 ve 24 dolar)
  • On-Chain Mind: Bir süre daha olumsuz dalgalanmalardan başka bir şey beklemiyorum. Nihai dip seviyeler, dikey çöküşlerle değil, sıkıcı, dalgalı sıkışmalarla oluşur.
  • İstihdam verileri iki aydır son derece güçlü geldiğinden Fed’in faizleri önümüzdeki 2 toplantıda indirmeyeceğine dair beklentiler son derece kuvvetli. Cuma günkü enflasyon raporu kripto için riskli.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Ali Martinez son dalgalanmanın ortasında PEPE Coin’in düşüş grafiğini paylaşarak HYPE Coin için yaklaşan şeyin bu olduğunu söyledi. Kripto paralar yine tetikte olması gereken saatlere girdi çünkü enflasyon verisi Cuma günü ABD piyasa açılışından hemen önce yayınlanacak. Peki yarın bizi ne bekliyor? Martinez’in HYPE Coin için hedefi ne?

İçindekiler
1 13 Şubat Kripto Paralar
2 HYPE Coin ve Kripto Paralar

13 Şubat Kripto Paralar

Ocak ve Şubat aylarında gelen istihdam rakamları faiz indirimlerinin artık gereksiz olduğunu teyit etti. Buna Ocak ayında gelen enflasyon raporları da destekleyici biçimde eklendi. Şimdi Ocak ayı enflasyon raporu için nefesini tutan yatırımcılar %2,5 ve altında rakamlar bekliyor. Manşet ve Çekirdek Enflasyon için öngörüler aynı. İkisinde de önceki aya göre %0,1 ve %0,2 puan senelik düşüş öngörülüyor.

İstihdam verileri iki aydır son derece güçlü geldiğinden Fed’in faizleri önümüzdeki 2 toplantıda indirmeyeceğine dair beklentiler son derece kuvvetli. Bunu ne değiştirir? Eğer enflasyon %2’ye çok yakın ve beklentinin altında gelirse Fed faiz indirimlerini düşünebilir.

Fakat makul senaryo beklenti veya ona yakın raporun gelmesiyle, istihdam raporlarının teyidinden aldığı güçle Fed’in faizleri indirmeyeceği yönünde. Bu büyük ölçüde fiyatlandığından Cuma günkü veriler için sürpriz beklentisi yok. Özetle önümüzdeki saatlerde yatırımcıları daha temkinli olması gerekiyor.

Eğer geçen aya göre enflasyon düşmesiyse bu durumda beklenti üstü rakamlar göreceğiz demektir. Bu da kripto paraların net biçimde aleyhine olacaktır.

HYPE Coin ve Kripto Paralar

Aşağıdaki PEPE ve HYPE Coin grafik karşılaştırmasını paylaşan Martinez fiyatın hızla düşmesini bekliyor. 18 dolara kadar düşüşün devam etmesini öngören analist 27 ve 24 dolar seviyesine işaret etti. Kilit destek 28 dolar ve birçok faktörden HYPE Coin’in genel piyasa düşüşünden izole kalabildiğini zaten yazmıştık.

Eğer emtia hacimleri güçlü kalırsa HYPE Coin daha derin diplerden uzaklaşabilir. Ancak sosyal medyadaki Binance FUD soğumaya başladığından HYPE Coin’in dönemsel yükselişine kısa da olsa mola zamanı gelmiş olabilir.

On-Chain Mind BTC fiyatının tarihindeki en aşırı istatistiksel düşüşü yaşaması nedeniyle bir süre genel piyasa hissiyatının kötü kalmasını öngörüyor.

“Son çöküşte, BTC -3σ aşağı yönlü sapma (yaklaşık 60.000 $) ile tarihindeki en aşırı istatistiksel düşüşü yaşadı. Bu seviyenin altında daha da keskin bir düşüş, tarihsel olarak eşi benzeri görülmemiş bir durum olur.

Bir süre daha olumsuz dalgalanmalardan başka bir şey beklemiyorum. Nihai dip seviyeler, dikey çöküşlerle değil, sıkıcı, dalgalı sıkışmalarla oluşur.”

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
