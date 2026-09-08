Bitcoin’de yükselişi sınırlayan iki kritik etken öne çıkıyor

Bitcoin’de 80 bin doların üzerinde kalıcı bir yükselişin yolu, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve likidite koşullarından geçiyor. CoinShares’in analizine göre, fon akışları kripto paralara yönelik talebin korunduğunu gösterirken yatırımcılar pozisyonlarını faiz beklentilerine göre şekillendiriyor. Spot piyasada alımların güçlenmesi de bu görünümü destekliyor.

Faiz beklentileri fon akışlarının yönünü değiştiriyor

Cointelegraph’ın 8 Eylül tarihli haberine göre CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, son piyasa raporunda Bitcoin’in yeniden altına benzer bir fiyatlama sergilediğini belirtti. Ancak Butterfill’e göre Fed’in faiz politikası, yükselişi yaklaşık 80 bin dolar seviyesinde sınırlamaya devam ediyor.

Faiz beklentilerindeki değişim, dijital varlık yatırım ürünlerinin akışlarına da yansıdı. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole konuşmasında enflasyondaki ilerlemenin sınırlı kaldığını söylemesi, eylülde faiz artırımı ihtimalini yükseltti. Bunun ardından dijital varlık yatırım ürünlerinden yaklaşık 100 milyon dolar çıkış yaşandı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın enflasyonda yavaşlama işaretlerine dikkat çekmesiyle tablo tersine döndü. Waller, enflasyon verilerinin daha fazla soğuması halinde eylülde faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından 4 Eylül’e kadar kaydedilen girişler 1 milyar dolara ulaştı. Butterfill, yatırımcıların piyasayı terk etmediğini, beklenen faiz patikasına göre işlem yaptığını vurguladı. Piyasalar, bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlıyor.

ETF girişlerinin büyük bölümü tek günde gerçekleşti

31 Ağustos–4 Eylül döneminde ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine 968,9 milyon dolar, spot Ethereum ETF’lerine ise 130,3 milyon dolar net giriş oldu. Toplam giriş yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaşsa da önceki haftaya göre yüzde 32,8 azaldı.

Yalnızca 3 Eylül’de gerçekleşen 863,2 milyon dolarlık giriş, haftalık toplamın yüzde 78,5’ini oluşturdu. Bu tutar, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 14 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek birleşik günlük net giriş oldu. Fon akışlarında Bitcoin’in ağırlığı artarken Ethereum ETF’lerine haftalık girişler yüzde 82,3 geriledi. Ethereum’un toplam girişlerdeki payı da yüzde 45’ten yüzde 11,9’a düştü.

ETF girişlerindeki yavaşlamaya rağmen iki varlık da değer kazandı. CoinMarketCap açılış fiyatları esas alındığında, dönem boyunca Bitcoin yüzde 2,77, Ethereum yüzde 2,60 yükseldi. Her iki varlık da önceki haftayı düşüşle tamamlamıştı.

Spot talep güçlenirken likidite koşulları öne çıkıyor

Bitcoin türev piyasasında kaldıraçlı pozisyonların belirgin biçimde genişlediğine dair bir görünüm oluşmadı. 6 Eylül’de sona eren haftada açık pozisyon büyüklüğü yüzde 0,6 azalarak 53,15 milyar dolara inerken fonlama oranı 0,54 baz puandan 0,50 baz puana geriledi. Buna karşılık, 4 Eylül’e kadar olan üç işlem gününde net taker akışı 294 milyon dolarla alım ağırlıklı seyretti. Önceki hafta alım ve satım baskısının neredeyse dengeli olması, spot talepteki güçlenmeyi ortaya koydu.

Likidite tarafında ise ABD Hazinesinin tahvil geri alımları izleniyor. Hazine, geçen ay bazı uzun vadeli tahvil geri alımlarında işlem başına tutarı 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkaracağını duyurmuştu. Bitcoin, açıklamanın ardından 60 bin doların hemen üzerindeki seviyelerden 80 bin doların üzerine yükseldi. Genişletilen programın 9 Eylül–4 Kasım arasında uygulanması planlanıyor.

CoinShares’e göre son fon akışları, kripto paralara yönelik temel talebin zayıflamadığına işaret ediyor. Bununla birlikte Bitcoin’in 80 bin dolar üzerindeki kazanımlarını koruyabilmesi; açıklanacak ABD enflasyon verilerine, Fed’in faiz kararına ve genel likidite ortamına bağlı olacak.