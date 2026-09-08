XRP’de 1,39 dolar desteği korunurken 1,53 dolar direnci izleniyor

XRP, eylül ayının ilk günlerinde 1,40 dolar civarında işlem görürken, fiyatın kısa vadeli yönü açısından öne çıkan birkaç teknik seviyenin yakınında bulunuyor. Varlık, 2025’te gördüğü 3,66 dolarlık zirvenin belirgin biçimde altında kalsa da, hem kısa hem de uzun vadeli grafiklerde analistlerin yakından izlediği sinyaller oluşmuş durumda.

Uzun vadeli görünümde 3,66 dolar öne çıkıyor

Kripto para analisti Ali Martinez, aylık grafikte yaklaşık on yıla yayılan yükselen üçgen yapısına dikkat çekiyor. Teknik analizde yükselen üçgen, yataya yakın bir direnç çizgisi ile giderek yükselen diplerin birleştiği formasyon olarak biliniyor. Martinez’e göre bu yapıda 3,66 dolar seviyesi ana direnç konumunda bulunuyor.

Ali Martinez, XRP’nin aylık grafiğinde yaklaşık on yıllık yükselen üçgen oluştuğunu, bu yapının 3,66 dolar üzerinde aylık kapanışla teyit kazanabileceğini aktarıyor.

Martinez, 3,66 doların üzerinde gerçekleşecek bir aylık kapanışın daha büyük ölçekli teknik hedefleri gündeme taşıyabileceğini değerlendiriyor. Ancak mevcut fiyatın 1,40 dolar civarında bulunması, bu senaryonun şimdilik uzun vadeli bir olasılık olarak kaldığını gösteriyor. Bu nedenle kısa vadede daha yakın direnç bölgeleri piyasa açısından daha belirleyici kabul ediliyor.

Kısa vadede 1,39 dolar desteği kritik kabul ediliyor

Kısa vadeli görünüm daha temkinli bir tablo sunuyor. XRP, 3 Eylül’de 1,45 dolar kapanış yaptıktan sonra 4 Eylül’de 1,40 dolara, 5 Eylül’de ise 1,41 dolara geriledi. TradingView üzerinde paylaşılan bir değerlendirmede 1,39 dolar seviyesi öne çıkarılırken, 200 günlük basit hareketli ortalama da 1,3927 dolar civarında yer aldı.

Bu çerçevede 1,3887 doların üzerinde kalınması, kısa vadeli yükseliş yapısının korunması açısından önemli görülüyor. Fiyatın 1,4018 ile 1,4057 dolar aralığını geri alması halinde 1,4132 ve 1,4267 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir. Buna karşılık 1,3887 doların altına sarkılması durumunda 1,36 ile 1,35 dolar bandı gündeme gelebilir.

Seviye Tür Anlamı 1,39 dolar Destek Kısa vadeli yapının korunması için izleniyor 1,47 ile 1,53 dolar Direnç Yukarı yönlü kırılım için ana bölge olarak görülüyor 1,80 ile 2,30 dolar Hedef bölge Direnç aşılırsa gündeme gelebilecek alan

Sıkışma bölgesi 1,30 ile 1,53 dolar arasında şekilleniyor

ChartNerdTA tarafından paylaşılan ayrı bir analiz, XRP’nin 1,30 dolar desteği ile 1,50 ila 1,53 dolar direnci arasında sıkıştığını gösteriyor. Analist, 1,53 doların üzerinde net bir hareket görülmesi halinde 1,80 ve ardından 2,30 dolar seviyelerinin teknik olarak izlenebileceğini belirtiyor. Buna rağmen 2,30 dolar seviyesi kesin bir hedef değil, mevcut sıkışmanın yukarı yönlü çözülmesi halinde öne çıkan ara bir referans olarak değerlendiriliyor.

1,47 ile 1,53 dolar aralığının aşılması, XRP’de mevcut yatay bandın üst sınırının geçilmesi anlamına gelebilir ve bu durumda 1,80 ile 2,30 dolar bölgesi takip edilebilir.

Kurumsal talep fiyat tartışmalarına ek bir zemin oluşturuyor

Teknik göstergelerin yanı sıra kurumsal ilgi de XRP için izlenen başlıklardan biri haline geldi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri geliştiren ve XRP ile bağlantılı ürünleriyle bilinen bir blokzincir şirketi olarak, nisan ayında spot ETF pazarında XRP’ye yönelik benimsenmenin arttığını duyurdu. Şirket, 2025 sonundaki lansmanların ardından düzenlenmiş spot ETF ürünlerinde girişlerin sürdüğünü ve kurumsal katılımın güçlendiğini bildirdi.

Ripple ayrıca Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan’ın XRP ETF’lerine düzenli para girişlerini kurumsal talebin işareti olarak değerlendirdiğini aktardı. JPMorgan’ın ilk yıl için 4 milyar ile 8,4 milyar dolar arasında potansiyel giriş öngörüsü de paylaşıldı. Bununla birlikte bu rakamlar gerçekleşmiş veri değil, beklenti niteliği taşıyor.

Genel tabloda XRP için kısa vadede 1,37 ile 1,39 dolar bandı destek, 1,47 ile 1,53 dolar aralığı ise ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyat bu bandın üzerine yerleşirse 1,80 ve 2,30 dolar seviyeleri daha görünür hale gelebilir. Buna karşılık destek bölgesinin kaybedilmesi, toparlanma ihtimalini zayıflatabilir ve yatay seyrin uzamasına yol açabilir.