Bakır altın rasyosu 2020’den beri ilk kez kritik seviyeyi aştı

Bakır ve altın fiyatları arasındaki oran, yani bakır altın rasyosu, Eylül 2020’den bu yana ilk kez 200 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Finans piyasalarında bu rasyonun hareketleri genellikle ekonomik gidişata ve yatırımcıların risk iştahına dair önemli ipuçları olarak görülüyor. Analistler, daha önceki yükseliş dönemlerinde bu göstergedeki artışların Bitcoin fiyatlarındaki büyük hareketlerle örtüştüğünü belirtiyor.

Baz Piyasadaki Değişim ve Bitcoin İlişkisi

Bugün bakır altın rasyosu 0,00142 seviyesinde bulunuyor. Bakırın pound başına fiyatı 6,65 dolar, altının ons fiyatı ise 4.700 dolar civarında seyrediyor. 2013, 2017 ve 2021’de bu oranda görülen sert artışlar, Bitcoin’in de belirgin yükseliş dönemleriyle aynı zamanda meydana gelmişti. Bu tarihsel paralellik, yatırımcıların dikkatini yeniden bakır altın rasyosuna çevirdi.

Bakır altın rasyosu ve Bitcoin arasındaki korelasyon, şu anda -0,11 düzeyinde. Yani iki varlık arasında şu an olumlu bir ilişki yok; ancak korelasyonun kısa sürede -1,00 noktasından toparlandığı görülüyor. Uzmanlar, geçmişte Bitcoin’in güçlü boğa piyasalarında bu değerin pozitif yönde hızla artabildiğine işaret ediyor.

Ekonomik Endeks Olarak Rasyonun Rolü

Bakır altın rasyosu, piyasalarda ekonomik güçlenme ve yatırımcı risk iştahı açısından önemli bir göstergedir. Sanayide sıkça kullanılan bakır, ekonomik büyüme dönemlerinde altından daha iyi performans gösterirken, altın ise genellikle koruma aracı olarak öne çıkıyor. Orandaki yükseliş, yatırımcıların daha fazla risk almaya hazır olduğuna ve ekonomik ortamın pozitife döndüğüne işaret ediyor.

Uzun vadede bakır altın rasyosunun Bitcoin’e öncülük ettiğine dair gözlemler bulunuyor. Geçmiş veriler, rasyodaki hareketlerin genellikle Bitcoin’deki büyük yükselişlerden birkaç hafta ya da ay önce başladığını ortaya koyuyor. Bu da, mevcut durumda Bitcoin için olası bir yeni yükseliş sürecinin başlangıcında olunduğu yorumlarını gündeme getirdi.

Yatırımcıların Dikkat Ettiği İşaretler

Son dönemlerde orandaki toparlanma, bakırın değerindeki artışla eş zamanlı gerçekleşiyor. Buna karşılık, geçmişte oranın düştüğü dönemlerde Bitcoin’in genellikle daha hızlı değer kaybettiği görülmüştü. Şimdi oran yeniden yukarı yönelirken, geçmişte olduğu gibi Bitcoin fiyatlarının da bu trendi takip edebileceği düşünülüyor.

Bakır altın rasyosunun yükselişi uzmanlar tarafından, finans piyasalarında ‘daha fazla risk alma dönemi’ olarak adlandırılan ve çoğunlukla hisse senedi ile kripto paralara olumlu yansıyan süreçlerin işareti olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, “Daha önce rasyondaki benzer yükselişler Bitcoin’de belirgin fiyat artışlarıyla çakışmıştı; bu durum, yeni bir yükseliş döneminin başında olabileceğimizi gösteriyor” şeklinde görüş bildiriyor.

Kademeli biçimde artan rasyoların piyasada belirgin bir fiyat hareketi yaşanmasında öncü sinyal olduğu görüşü yaygınlık kazanıyor. Şu an gözlenen toparlanmanın da piyasalarca dikkatle izlendiği belirtiliyor.

Küresel ölçekte bakır altın rasyosu klasik anlamda ekonomik büyüme temposunun göstergelerinden biri olarak kabul edilirken, kripto para piyasalarının buna verdiği tepkiler de yakından gözlemleniyor.