Son Dakika: Veri Berbat! ABD ÜFE verisi açıklandı, Fed’in faiz rotası şekilleniyor

Dün TÜFE verisi beklentinin de üstünde geldi ve yükseliş ivmesi devam ettiğinden alarmlar çalmaya başladı. Şimdilik kripto paralar yapay zeka desteğiyle teknoloji şirketlerinin yaşadığı büyümenin ivmesinden beslendiği için pek hissetmese de Fed 4 yıllık sıkı para politikası yolculuğunu 6 yıla uzatabilir. Peki ÜFE nasıl geldi?

ABD verisi son dakika

ABD üretici enflasyon verisi bugünün en önemli olayı. TÜFE için de öncü gösterge olduğundan üretici maliyetindeki artışı yatırımcılar yakından izliyor. Petrol fiyatının üç haneli seviyelere saplanıp kalması ve tüm enerji kalemlerini yukarı çekmesi artık diğer sektörlerin de dolaylı olarak bundan etkilenip enflasyon baskısı yaşamasını sağlıyor.

Rakamlar aşağıdaki gibi açıklandı;

ABD ÜFE Açıklanan: %6 (Beklenti: %4,8 Önceki: %4

ABD Çekirdek ÜFE Açıklanan: %5,2 (Beklenti: %4,3 Önceki: %3,8)

Aylık ÜFE artışı %1,4’e dayandı ve bu rakamlar Fed’in faiz indirimlerinin artık 1 yıl boyunca çok zor olacağını gösteriyor. Çekirdek enflasyon bile %5,2 seviyesinde yani 2022 Aralık ayı seviyelerine geri döndük. Trump ne kadar kendini parçalasa da Powell’a ettiği hakaretler gibi Warsh’a hakaretler de etse faizlerin indirilmesi çok zor. Trump’ın tek yapabileceği şey “faizleri artırmayın” şeklinde baskı kurmak olacak. BTC önümüzdeki saatlerde verinin şokuyla hızlı bir düşüş yaşayabilir.