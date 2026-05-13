Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: Veri Berbat! ABD ÜFE verisi açıklandı, Fed’in faiz rotası şekilleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD ÜFE Açıklanan: %6 (Beklenti: %4,8 Önceki: %4
  • ABD Çekirdek ÜFE Açıklanan: %5,2 (Beklenti: %4,3 Önceki: %3,8)
  • Çekirdek enflasyon bile %5,2 seviyesinde yani 2022 Aralık ayı seviyelerine geri döndük.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dün TÜFE verisi beklentinin de üstünde geldi ve yükseliş ivmesi devam ettiğinden alarmlar çalmaya başladı. Şimdilik kripto paralar yapay zeka desteğiyle teknoloji şirketlerinin yaşadığı büyümenin ivmesinden beslendiği için pek hissetmese de Fed 4 yıllık sıkı para politikası yolculuğunu 6 yıla uzatabilir. Peki ÜFE nasıl geldi?

ABD verisi son dakika

ABD üretici enflasyon verisi bugünün en önemli olayı. TÜFE için de öncü gösterge olduğundan üretici maliyetindeki artışı yatırımcılar yakından izliyor. Petrol fiyatının üç haneli seviyelere saplanıp kalması ve tüm enerji kalemlerini yukarı çekmesi artık diğer sektörlerin de dolaylı olarak bundan etkilenip enflasyon baskısı yaşamasını sağlıyor.

Rakamlar aşağıdaki gibi açıklandı;

  • ABD ÜFE Açıklanan: %6 (Beklenti: %4,8 Önceki: %4
  • ABD Çekirdek ÜFE Açıklanan: %5,2 (Beklenti: %4,3 Önceki: %3,8)

Aylık ÜFE artışı %1,4’e dayandı ve bu rakamlar Fed’in faiz indirimlerinin artık 1 yıl boyunca çok zor olacağını gösteriyor. Çekirdek enflasyon bile %5,2 seviyesinde yani 2022 Aralık ayı seviyelerine geri döndük. Trump ne kadar kendini parçalasa da Powell’a ettiği hakaretler gibi Warsh’a hakaretler de etse faizlerin indirilmesi çok zor. Trump’ın tek yapabileceği şey “faizleri artırmayın” şeklinde baskı kurmak olacak. BTC önümüzdeki saatlerde verinin şokuyla hızlı bir düşüş yaşayabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Şimdi dananın kuyruğu koptu, Kripto paraların işi çok zor

QCP Capital analistlerinin 13 Mayıs kripto para tahminleri

Charles Schwab ABD’de bireysel müşterilere doğrudan Bitcoin ve Ethereum işlemlerini açtı

JPMorgan tokenizasyon hamlesiyle yatırım fonunu blokzincire taşıyor

Son Dakika: Trump’ın açıklamaları ve Fed’in uyarısı

Circle 222 milyon dolarlık fon topladı Arc’ın değerlemesi 3 milyar dolara ulaştı

Osero stablecoin projeleri için 13,5 milyon dolarlık yatırım aldı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bakır altın rasyosu 2020’den beri ilk kez kritik seviyeyi aştı
Bir Sonraki Yazı ABD’nin OFAC listesine eklenen İran Merkez Bankası’nın TRON cüzdanlarına Arkham haritası erişimi sağladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Şimdi dananın kuyruğu koptu, Kripto paraların işi çok zor
Kripto Para
ABD’nin OFAC listesine eklenen İran Merkez Bankası’nın TRON cüzdanlarına Arkham haritası erişimi sağladı
Tether (USDT)
Bakır altın rasyosu 2020’den beri ilk kez kritik seviyeyi aştı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Jane Street Bitcoin ETF pozisyonunu %70 azalttı Ether fonlarını artırdı
BITCOIN (BTC)
QCP Capital analistlerinin 13 Mayıs kripto para tahminleri
Kripto Para
Lost your password?