RIPPLE (XRP)

XRP ETF’lerinde toplam giriş 1,8 milyar dolara ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP ETF'lerinde toplam net giriş 1,8 milyar dolara ulaştı.
  • 📌 21 Ekim işlem gününde fonlara 708.520 dolar net giriş kaydedildi.
  • 📊 Geçen yıl kasımda başlayan XRP ETF'leri, son piyasa dalgalanmasına rağmen para çekmeyi sürdürdü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP odaklı borsa yatırım fonlarında toplam net giriş 1,8 milyar dolara çıktı. Geçen yıl kasım ayında işlem görmeye başlayan fonlar, son günlerde ivme kaybetmesine rağmen kurumsal yatırımcı ilgisinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteren bir eşiğe ulaştı.

İçindekiler
1 Günlük girişler sınırlı kaldı
2 2 milyar dolar eşiği izleniyor
3 Bitwise ve erişim kolaylığı öne çıktı

Günlük girişler sınırlı kaldı

SosoValue verilerine göre 22 Ekim itibarıyla XRP ETF’lerinin kümülatif net girişi 1,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu toplam, 21 Ekim’deki son işlem gününde kaydedilen 708.520 dolarlık net girişle birlikte oluştu.

Son dönemde kripto piyasasındaki geri çekilme, XRP ETF’lerinin performansını da baskıladı. Buna karşın fonlara geçen hafta boyunca tamamen durağan olmayan, ancak sınırlı kalan yeni para girişi sürdü.

XRP ETF’leri, talepteki yavaşlamaya rağmen geçen yıl kasımdaki lansmandan bu yana toplam 1,8 milyar dolarlık net giriş biriktirdi.

2 milyar dolar eşiği izleniyor

Piyasadaki zayıf seyre rağmen ulaşılan bu seviye, fonların kısa vadede 2 milyar dolarlık toplam giriş eşiğine yaklaşmasını sağladı. Piyasa katılımcıları, önümüzdeki günlerde işlem temposunun yeniden artması halinde bu psikolojik sınırın aşılabileceğini değerlendiriyor.

Buradaki tablo, son birkaç gündeki zayıf akışa rağmen daha geniş zaman diliminde yatırımcı ilgisinin korunduğuna işaret ediyor. Özellikle XRP’ye doğrudan alım yapmadan erişmek isteyen kurumsal taraf için ETF yapısı öne çıkıyor.

Bitwise ve erişim kolaylığı öne çıktı

Fonlara yönelik ilginin, XRP’ye ihraççılar üzerinden maruz kalmak isteyen yatırımcılardan geldiği aktarılıyor. Bu alanda Bitwise öne çıkan kuruluşlar arasında yer alıyor. Bitwise, dijital varlıklara dayalı yatırım ürünleri geliştiren bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Toplam girişlerdeki artış, son oynaklığa rağmen XRP’ye yeni sermaye akışının sürdüğünü ve yatırımcıların tanıdıkları yatırım kurumları üzerinden pozisyon almayı tercih ettiğini gösteriyor.

1,8 milyar dolarlık toplam giriş, XRP ekosistemi açısından yalnızca sayısal bir eşik anlamına gelmiyor. Aynı zamanda, doğrudan token tutmadan yatırım yapmayı tercih eden daha geniş bir yatırımcı kitlesi için erişimin kolaylaştığını ortaya koyuyor.

Bu yapı, XRP’nin daha geniş bir yatırım tabanına ulaşmasına katkı sağlayabilir. Son haftalardaki dalgalanmaya rağmen fonların net giriş üretmeye devam etmesi, piyasanın temkinli ancak canlı kaldığını gösteriyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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